Trovare uno smartwatch completo di GPS, NFC per i pagamenti e un luminoso display AMOLED sotto i 100€ è già un’impresa. Amazfit ci riesce con il suo Amazfit Active 2, che oggi diventa un vero e proprio best-buy grazie a un’offerta lampo su Amazon. Grazie a un doppio sconto, che combina una riduzione di prezzo diretta a un coupon da applicare al checkout, il prezzo crolla dal listino di 129,90€ a una cifra incredibilmente bassa. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chi cerca un dispositivo affidabile per lo sport e la vita quotidiana senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa promozione imperdibile.

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Amazfit Active 2: un concentrato di tecnologia al polso

Amazfit Active 2 si presenta come un dispositivo estremamente equilibrato, capace di offrire funzioni premium a un prezzo decisamente aggressivo. Il punto di forza è senza dubbio il suo display AMOLED rotondo da 1.32 pollici, caratterizzato da una luminosità di picco di ben 2000 nits. Questo valore garantisce una leggibilità perfetta anche sotto la luce diretta del sole, un dettaglio non scontato in questa fascia di prezzo. La cassa da 44mm in acciaio inossidabile conferisce un aspetto elegante e resistente, adatto sia all’attività sportiva che a contesti più formali.

Dal punto di vista funzionale, questo smartwatch non delude. L’autonomia è uno dei suoi fiori all’occhiello, con una durata dichiarata che arriva fino a 10 giorni con un utilizzo tipico, liberandovi dalla necessità di ricariche quotidiane. Gli sportivi apprezzeranno il GPS integrato, che permette di tracciare percorsi e attività all’aperto con precisione, senza dover portare con sé lo smartphone. Supporta inoltre le mappe offline e una funzione di backtrack per ritrovare la via del ritorno. Con oltre 160 modalità sportive preimpostate e una resistenza all’acqua fino a 5 ATM, è il compagno ideale per qualsiasi tipo di allenamento, nuoto incluso.

Il monitoraggio della salute è affidato al sensore BioTracker, che misura con precisione la frequenza cardiaca e la qualità del sonno. Completano la dotazione la connettività NFC per i pagamenti contactless, un assistente vocale con funzionalità base e la piena compatibilità con dispositivi Android e iPhone tramite l’app Zepp.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display : AMOLED 1.32″ (2000 nits)

: AMOLED 1.32″ (2000 nits) Batteria : Fino a 10 giorni

: Fino a 10 giorni GPS : Integrato con mappe offline

: Integrato con mappe offline Sensori : BioTracker per frequenza cardiaca e sonno

: BioTracker per frequenza cardiaca e sonno Connettività : NFC per pagamenti, Bluetooth

: NFC per pagamenti, Bluetooth Resistenza : 5 ATM

: 5 ATM Modalità Sportive: Oltre 160 profili

L’offerta su Amazon: come funziona il doppio sconto

Veniamo ora ai dettagli di questa promozione estremamente vantaggiosa. Il prezzo di listino di Amazfit Active 2 è di 129,90€. Attualmente, su Amazon è disponibile con un primo sconto immediato che lo porta al prezzo di 89,90€, rappresentando già un ottimo affare.

Il vero colpo di genio, però, si concretizza al momento del checkout. Sulla pagina del prodotto è infatti presente un coupon da spuntare che applica un ulteriore sconto di 8,76€ direttamente nel carrello. In questo modo, il prezzo finale scende a soli 81,14€. Si tratta di un risparmio complessivo di 48,76€ rispetto al prezzo originale, per uno sconto effettivo di oltre il 37%. L’offerta è valida per la versione con cassa da 44mm e cinturino in silicone. Vi consigliamo di procedere rapidamente, poiché promozioni di questo tipo, specialmente quelle che combinano sconto e coupon, tendono a esaurirsi in fretta a causa delle scorte limitate. La spedizione è gestita direttamente da Amazon, garantendo velocità, affidabilità e un eccellente servizio clienti.

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