LG amplia la propria offerta nel mercato dei display professionali con il lancio di LG E-Paper Display, un’innovativa soluzione di digital signage basata sulla tecnologia a inchiostro elettronico che promette consumi energetici ridottissimi e un’estetica “effetto carta” particolarmente adatta agli ambienti retail, hospitality e corporate.

Il nuovo display ha recentemente conquistato il Red Dot Award 2026 nella categoria Product Design, un riconoscimento che premia l’approccio innovativo, sostenibile e orientato all’utente del prodotto.

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Tecnologia e-ink per una leggibilità ottimale

Il cuore del nuovo LG E-Paper Display è la tecnologia a inchiostro elettronico, per intenderci è la stessa utilizzata negli e-reader come Kindle e Kobo.

Le immagini vengono create tramite il movimento controllato di particelle di colore caricate elettricamente, rendendo i contenuti nitidi e confortevoli alla vista come su carta stampata, con una leggibilità ottimale in qualsiasi condizione di luce, inclusa la luce solare diretta.

Il pannello riflettente da 32 pollici con risoluzione QHD (2.560 x 1.440 pixel) in formato 16:9 assicura angoli di visione fino a 180 gradi, sia in orizzontale che in verticale, per una perfetta chiarezza visiva da ogni prospettiva.

Un algoritmo proprietario LG migliora ulteriormente la resa cromatica, offrendo colori più ricchi e bilanciati rispetto ai tradizionali display e-ink.

Autonomia da primo della classe

Il vero punto di forza di questo display risiede nell’efficienza energetica. A differenza dei tradizionali schermi LCD o OLED, la tecnologia e-ink consuma energia solo durante la fase di aggiornamento dei contenuti, mantenendo l’immagine visibile senza alcun consumo nel resto del tempo.

La funzione di power management intelligente ottimizza automaticamente i consumi, attivando il dispositivo solo durante gli aggiornamenti programmati e riducendo al minimo gli sprechi energetici.

Il display è dotato di una batteria ad alta capacità da 72 Wh, ricaricabile completamente in circa tre ore tramite l’alimentatore in dotazione. È supportata inoltre l’alimentazione wireless tramite una batteria magnetica rimovibile.

Queste caratteristiche, unite alla possibilità di aggiornare dinamicamente le informazioni come menù e promozioni da remoto, rendono il prodotto un’alternativa sostenibile alla segnaletica stampata tradizionale.

Design ultrasottile da soli 8,6 mm nel punto più sottile

Compatto e leggero, LG E-Paper Display si distingue per un design elegante e facilmente integrabile in qualsiasi contesto architettonico. Il profilo ultrasottile misura appena 17,8 mm, riducendosi fino a 8,6 mm nel punto più sottile, mentre il peso contenuto di soli 3,1 kg (batteria inclusa) ne facilita l’installazione anche in posizioni non convenzionali.

La cornice discreta da 13,3 mm in tonalità beige completa l’estetica con un tocco raffinato. Il display può essere installato a parete tramite attacco VESA oppure sospeso con supporto a cavo, adattandosi con naturalezza a diverse esigenze progettuali.

Gestione dei contenuti completamente da remoto

Grazie a webOS ottimizzato per la segnaletica professionale e alla connettività Wi-Fi integrata, LG E-Paper Display consente una gestione dei contenuti completamente da remoto.

I contenuti possono essere inviati tramite Content Manager, memoria USB o server CMS del cliente, mentre le impostazioni possono essere gestite tramite Control Manager, la piattaforma web dedicata di LG accessibile direttamente tramite browser senza necessità di installare applicazioni aggiuntive.

Per una flessibilità ancora maggiore, il display è compatibile con LG SuperSign CMS, che consente la distribuzione e la programmazione simultanea di contenuti statici su più unità E-Paper Display, garantendo una gestione ottimizzata anche su installazioni su larga scala.

“Grazie al suo design ultraleggero e ultrasottile e alla rivoluzionaria tecnologia a bassissimo consumo energetico, LG E-Paper Display rappresenta una nuova e interessante soluzione digital signage per tutto il mondo B2B“, ha dichiarato Nicolas Min, Head of Information Display di LG Media Entertainment Solution Company.

LG E-Paper Display sarà disponibile in Italia a partire da settembre.