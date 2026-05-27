Il momento giusto per un upgrade del vostro mouse è finalmente arrivato. Logitech MX Anywhere 3S, uno dei mouse wireless compatti più apprezzati per la produttività in movimento, crolla al suo minimo storico assoluto su Amazon con uno sconto imperdibile del 50%. Per chi cerca precisione, versatilità e portabilità, questa è un’opportunità che ridefinisce il concetto di convenienza. Un dispositivo di fascia alta, solitamente proposto a oltre 100€, diventa oggi accessibile a un prezzo da mouse di fascia media, senza però rinunciare a nessuna delle sue caratteristiche premium. Analizziamo nel dettaglio le specifiche di questo gioiello tecnologico e i termini di questa eccezionale promozione.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

Logitech MX Anywhere 3S: precisione 8k e portabilità senza compromessi

Logitech MX Anywhere 3S non è un semplice mouse compatto, ma un concentrato di tecnologia pensato per i professionisti e gli utenti esigenti. Il suo punto di forza è il sensore ottico da 8K DPI, una risoluzione che garantisce un tracciamento incredibilmente preciso su qualsiasi superficie, incluso il vetro. Questa caratteristica lo rende il compagno di viaggio ideale, capace di adattarsi a scrivanie d’ufficio, tavolini di un bar o al sedile di un treno senza mai perdere un colpo.

Un altro elemento distintivo è l’introduzione dei clic silenziosi. Logitech ha riprogettato il meccanismo dei pulsanti per offrire lo stesso feedback tattile soddisfacente dei modelli precedenti, ma con un rumore quasi impercettibile. Questo lo rende perfetto per lavorare in ambienti condivisi come uffici open space, biblioteche o a casa durante le ore notturne, senza disturbare chi vi sta intorno.

L’esperienza d’uso è ulteriormente elevata dalla rotellina di scorrimento MagSpeed. Questa tecnologia elettromagnetica permette di passare istantaneamente da uno scorrimento a scatti, preciso riga per riga, a uno scorrimento libero ultra-veloce, capace di percorrere 1.000 righe in un secondo. Le sue prestazioni sono completate da:

Connettività Multi-dispositivo : Può essere associato via Bluetooth o tramite ricevitore Logi Bolt (non incluso in tutte le confezioni, verificare) a un massimo di tre dispositivi contemporaneamente (Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS), passando dall’uno all’altro con la semplice pressione di un tasto.

: Può essere associato via o tramite ricevitore Logi Bolt (non incluso in tutte le confezioni, verificare) a un massimo di tre dispositivi contemporaneamente (Windows, macOS, Linux, ChromeOS, iPadOS), passando dall’uno all’altro con la semplice pressione di un tasto. Batteria a Lunga Durata : L’autonomia è eccellente, con una singola carica completa via USB-C che garantisce fino a 70 giorni di utilizzo . Inoltre, la ricarica rapida è straordinaria: solo un minuto di carica offre ben tre ore di autonomia.

: L’autonomia è eccellente, con una singola carica completa via che garantisce fino a . Inoltre, la ricarica rapida è straordinaria: solo un minuto di carica offre ben tre ore di autonomia. Design Ergonomico e Compatto : Le dimensioni ridotte e il peso contenuto lo rendono estremamente portatile, mentre la forma sagomata con impugnature laterali in silicone assicura un comfort ottimale anche dopo ore di lavoro.

: Le dimensioni ridotte e il peso contenuto lo rendono estremamente portatile, mentre la forma sagomata con impugnature laterali in silicone assicura un comfort ottimale anche dopo ore di lavoro. Pulsanti Programmabili: Tramite il software Logi Options+, è possibile personalizzare i pulsanti laterali per creare scorciatoie specifiche per le applicazioni più utilizzate, migliorando sensibilmente il flusso di lavoro.

Per ulteriori dettagli: Recensione di Logitech MX Keys S e MX Anywhere 3S: difficile trovare di meglio

Un’offerta a metà prezzo da cogliere al volo

Questa promozione su Amazon rende il Logitech MX Anywhere 3S un acquisto quasi obbligato per chiunque cerchi il meglio della tecnologia in formato portatile. Il prezzo di listino di 103,99€ scende drasticamente, raggiungendo il suo minimo storico assoluto.

L’offerta attuale fissa il prezzo a soli 52,09€, con uno sconto netto del 50%. Si tratta di un risparmio di ben 51,90€ sul prezzo consigliato, una cifra che posiziona questo mouse premium in una fascia di prezzo incredibilmente aggressiva. L’offerta è disponibile sulla piattaforma Amazon, con tutti i vantaggi legati alla spedizione rapida (per gli utenti Prime) e all’affidabile servizio di assistenza clienti. La promozione riguarda specificamente la colorazione Grigio chiaro, una delle più eleganti e versatili. Data l’eccezionalità dello sconto, è probabile che le scorte siano limitate o che il prezzo possa risalire rapidamente.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.