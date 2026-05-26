Trovare un monitor da 27 pollici che unisca un pannello IPS, una frequenza di aggiornamento a 100 Hz e funzioni per la protezione degli occhi a meno di 100€ è un’impresa non da poco. Con l’offerta di oggi, MSI PRO MP273A non solo infrange questa barriera, ma lo fa con un prezzo che rappresenta un vero e proprio minimo storico. Parliamo di un monitor versatile, pensato per la produttività ma con caratteristiche che lo rendono interessante anche per il gaming leggero, ora disponibile con uno sconto del 36%. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chiunque voglia aggiornare la propria postazione di lavoro o studio senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che rendono questo monitor un best-buy al prezzo attuale.

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Monitor MSI PRO da 27″: molto più di un semplice monitor da ufficio

Il monitor MSI PRO MP273A si distingue nel suo segmento di prezzo per un pacchetto di caratteristiche tecniche solitamente riservato a modelli più costosi. Il cuore del dispositivo è un eccellente pannello IPS da 27 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), che garantisce angoli di visione di 178° e una riproduzione cromatica accurata, certificata da una copertura del 106% dello spazio colore sRGB. Questo lo rende una scelta valida non solo per l’uso quotidiano ma anche per attività di content creation e fotoritocco a livello amatoriale.

Il vero punto di forza, però, è la frequenza di aggiornamento a 100 Hz abbinata a un tempo di risposta di 1 ms (MPRT). Questi valori assicurano una fluidità visiva superiore rispetto ai classici monitor da ufficio a 60/75 Hz, riducendo il motion blur e rendendo più piacevole qualsiasi operazione, dallo scrolling di pagine web al gaming occasionale. MSI ha inoltre integrato tecnologie Eye-Care essenziali, come il sistema anti-sfarfallio (Flicker-Free) e la riduzione della luce blu (Low Blue Light), pensate per minimizzare l’affaticamento visivo durante le lunghe sessioni di lavoro.

La dotazione tecnica si completa con:

Luminosità: 300 cd/m²

300 cd/m² Rapporto di contrasto: 1000:1

1000:1 Connettività: 1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2a, 1x D-Sub (VGA)

1x HDMI 1.4, 1x DisplayPort 1.2a, 1x D-Sub (VGA) Altoparlanti: Integrati, per un audio di base senza necessità di periferiche esterne.

Integrati, per un audio di base senza necessità di periferiche esterne. Montaggio VESA: Compatibilità con supporti standard per una maggiore flessibilità di installazione.

Il design è sobrio ed elegante, con un supporto ergonomico che permette di regolare l’inclinazione per trovare la posizione di visione più confortevole.

L’offerta nel dettaglio: prezzo e disponibilità

Questa promozione rende MSI PRO MP273A un acquisto quasi obbligato per chi cerca il massimo rapporto qualità-prezzo. Il monitor è attualmente disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 89€, ben al di sotto del suo prezzo di listino di 139,99€.

L’offerta si traduce in uno sconto netto del 36%, che corrisponde a un risparmio immediato di 50,99€. Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un’opportunità da cogliere al volo prima che le scorte si esauriscano o il prezzo torni a salire. La vendita e la spedizione sono gestite da Amazon, garantendo affidabilità e velocità nella consegna. La promozione è valida su un numero limitato di pezzi, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa occasione.

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