Il momento giusto per acquistare un TV OLED di ultima generazione è finalmente arrivato. Il Samsung OLED 4K Vision AI Smart TV da 55 pollici (QE55S85FAUXZT), modello del 2025, crolla al suo prezzo minimo storico su Amazon, offrendo una tecnologia all’avanguardia a una frazione del costo originale. Con un prezzo di listino di 1.599€, questa promozione rappresenta un’opportunità irripetibile, portando il televisore da un prezzo precedente di 799€ a una cifra incredibilmente più bassa. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire per chi desidera il massimo della qualità visiva senza svuotare il portafoglio. Analizziamo insieme i dettagli di questo eccellente dispositivo e della straordinaria offerta in corso.

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Samsung TV OLED, intelligenza artificiale e design da 55″

Il televisore Samsung (QE55S85FAUXZT) si distingue nel mercato per una combinazione di tecnologie avanzate che garantiscono un’esperienza visiva e sonora di altissimo livello. Il cuore del dispositivo è il suo pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, capace di riprodurre neri assoluti e un contrasto praticamente infinito. Questo si traduce in colori vividi, dettagli nitidi e una profondità d’immagine che i pannelli tradizionali non possono eguagliare.

A gestire il tutto è il potente processore NQ4 AI Gen2, il vero cervello del televisore. Grazie all’intelligenza artificiale, questo processore ottimizza in tempo reale ogni singola scena. La funzione 4K AI Upscaling analizza e migliora i contenuti a risoluzione inferiore, portandoli a una qualità vicina al 4K nativo, mentre la tecnologia Vision AI regola automaticamente luminosità, contrasto e colore per un risultato sempre perfetto. Un altro punto di forza è il trattamento Glare Free, che riduce drasticamente i riflessi sullo schermo, permettendo una visione ottimale anche in ambienti molto luminosi.

L’esperienza audio è altrettanto immersiva, grazie al supporto per Dolby Atmos e alla tecnologia Object Tracking Sound Lite (OTS Lite), che crea un suono tridimensionale che segue l’azione sullo schermo. Il design non è da meno: il Contour Design conferisce al televisore un profilo sottile ed elegante, perfetto per integrarsi in qualsiasi arredamento moderno.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Schermo : 55 pollici OLED

: 55 pollici OLED Risoluzione : 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel)

: 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) Processore : NQ4 AI Gen2 con 4K AI Upscaling

: NQ4 AI Gen2 con 4K AI Upscaling Sistema Operativo : Tizen OS

: Tizen OS Audio : Dolby Atmos, OTS Lite

: Dolby Atmos, OTS Lite Caratteristiche Aggiuntive : Tecnologia Glare Free, Contour Design

: Tecnologia Glare Free, Contour Design Connettività: Porte HDMI e USB, Wi-Fi, Bluetooth

L’offerta su Amazon: un crollo di prezzo da non perdere

Passiamo ora ai dettagli concreti di questa eccezionale promozione. Il Samsung OLED 4K Vision AI Smart TV 55” è attualmente disponibile su Amazon al prezzo incredibile di 667,00€. Per comprendere la portata dell’offerta, è sufficiente confrontare questo dato con il prezzo di listino ufficiale, fissato a 1.599,00€. Ciò significa un risparmio netto di ben 932€, corrispondente a uno sconto effettivo del 58%.

Questa promozione segna il prezzo minimo storico mai registrato per questo modello su Amazon, rendendolo un affare ancora più interessante, considerando che fino a poco tempo fa il suo prezzo sulla piattaforma era di 799€. L’offerta riguarda il modello venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi associati, inclusa la spedizione rapida per gli abbonati al servizio Prime e una garanzia di acquisto sicura. Trattandosi di un calo di prezzo così significativo per un modello del 2025, è molto probabile che le scorte disponibili a queste condizioni siano limitate.

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