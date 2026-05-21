WhatsApp per iOS, il client per gli iPhone di Apple della popolare app di messaggistica, ha recentemente ricevuto un tris di aggiornamenti (uno “principale” e due minori) che introducono un paio di novità, nonostante non vengano menzionate nel changelog.

Con queste novità, di cui parleremo nel dettaglio di seguito ma che (vi anticipiamo) non sono ancora disponibili su larga scala, il team di sviluppo sta provando a velocizzare il flusso di condivisione dei file multimediali e il flusso di inoltro dei messaggi ai contatti frequenti. Scopriamo tutti i dettagli.

Segui TuttoTech.net su Google Discover

WhatsApp: arrivano un paio di novità per gli utenti

Negli ultimi due giorni, il team di WhatsApp ha rilasciato ben tre aggiornamenti per la versione dedicata a iOS della popolare app di messaggistica: la 26.19.75, la 26.19.76 e infine la 26.19.77, quella che (al momento della stesura) risulta l’ultima versione disponibile.

Tutte e tre le versioni sono accompagnate dallo stesso changelog piuttosto generico e che non evidenzia la presenza di novità: “Aggiorniamo regolarmente l’app per correggere errori, ottimizzare le prestazioni e migliorare l’esperienza dei nostri utenti“.

In realtà, pare che queste versioni dell’app abbiano donato ad alcuni utenti due piccole novità che non sembrano ancora essere disponibili su larga scala ma che puntano a velocizzare il flusso di condivisione dei file multimediali e il flusso di inoltro dei messaggi ai contatti frequenti.

File multimediali direttamente nel “foglio” degli allegati

Stando a quanto riportato dal portale WaBetaInfo, la versione 26.19.75 di WhatsApp per iOS ha introdotto (almeno per alcuni utenti) i file multimediali recenti direttamente nel foglio degli allegati, quello a cui si accede effettuando un tap sul pulsante “+” all’interno di una chat.

Come potrete notare dalla seguente immagine, il design del foglio degli allegati è stato rivisto, con le 8 opzioni (già disponibili) che diventano delle pillole ovali (prima erano dei cerchi) per far posto ai file multimediali recenti; questi vengono proposti su due righe da quattro elementi. Basterà effettuare un tap su uno dei file multimediali per inviarlo immediatamente.

Nuovo layout per la schermata di inoltro di un messaggio

Anche la versione 26.19.76 di WhatsApp per iOS ha portato con sé una novità (via WaBetaInfo): oggetto della modifica, stavolta, è il layout del foglio di inoltro di un messaggio, quello che compare quando selezioniamo “Inoltra” e, successivamente, l’icona che compare in basso a sinistra nella schermata di una chat.

Rispetto alla versione attuale, dalla seguente immagine potrete notare che cambia la sezione dei “Contattati di frequente”: invece di proporre le voci con un layout a elenco, ora propone le voci con un layout a griglia. In questo modo, i contatti più frequenti risulteranno più evidenti a colpo d’occhio.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.