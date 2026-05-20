Nonostante l’enorme successo a livello globale di Spotify, il suo team di sviluppatori continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo servizio streaming, introducendo nuove funzionalità e modifiche grafiche più o meno rilevanti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

E così nelle scorse ore il colosso dell’intrattenimento ha annunciato una novità che riguarda in particolare i podcast, genere di contenuto che sta via via crescendo di popolarità.

L’obiettivo del team di Spotify è proteggere meglio i creatori di contenuti e, allo stesso tempo, fornire agli ascoltatori informazioni più chiare su chi stanno ascoltando.

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Il nuovo badge di Spotify

La nuova soluzione studiata dal servizio di streaming è rappresentata dai badge Verified by Spotify per i podcast, il cui compito è contribuire ad autenticare l’identità e l’immagine dei creatori su larga scala, aiutando anche gli utenti a capire per esemprio se un determinato contenuto potrebbe essere stato realizzato con l’intelligenza artificiale.

Il badge in questione, che appare accanto a un’icona con un segno di spunta verde chiaro, identifica un programma con la presenza ufficiale di un creatore, editore o marchio e viene visualizzato sulle pagine dei programmi e nei risultati di ricerca.

I programmi che presentano questo badge sono stati esaminati in base agli standard di autenticità e affidabilità del servizio di streaming musicale e ciò dovrebbe aiutare gli utenti a capire chi stanno ascoltando, offrendo nel contempo ai creatori di contenuti un modo chiaro e credibile per affermare la propria identità.

Il nuovo badge inizierà ad apparire su alcuni programmi selezionati e la sua implementazione proseguirà nei prossimi mesi.