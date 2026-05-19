Red Magic ha tenuto di recente il suo evento di lancio della serie 11S Pro in Cina, e accanto ai nuovi smartphone l’azienda ha presentato due accessori gaming che meritano attenzione: un mouse in fibra di carbonio ultraleggero pensato per i giocatori più esigenti e il Dao Energy Card Pro, un power bank magnetico sorprendentemente ricco di funzionalità.

Due prodotti che dimostrano come il brand stia cercando di costruire un ecosistema completo attorno ai suoi dispositivi gaming.

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Un mouse in fibra di carbonio che non scende a compromessi

Il punto di forza principale del nuovo mouse è la sua costruzione. Red Magic ha optato per una scocca superiore interamente in fibra di carbonio abbinata a una base in lega di magnesio-alluminio, una combinazione che porta il peso totale a soli 49 grammi senza ricorrere a un telaio in plastica.

L’azienda afferma che il mouse può resistere fino a 100 kg di pressione, il che significa concretamente che non dovrebbe flettersi, piegarsi o scricchiolare quando lo si impugna con forza durante una sessione di gioco intensa.

Il mouse ha inoltre una forma simmetrica, anche se è ergonomicamente ottimizzato per utenti destrorsi. Red Magic dichiara che è pensato principalmente per persone con mani grandi e supporta gli stili di impugnatura standard palm, claw e fingertip.

Specifiche tecniche di alto livello

All’interno, il mouse utilizza componenti affidabili e ben conosciuti nel settore. È equipaggiato con un sensore PixArt PAW3950, che offre fino a 30.000 DPI, una velocità di tracciamento di 750 IPS e un’accelerazione di 50 G. Include inoltre switch ottici personalizzati con una durata dichiarata di 100 milioni di click e un chip wireless Nordic 54L15 per gestire la connettività.

È possibile collegare il mouse tramite Bluetooth, un dongle wireless a 2,4 GHz o un cavo USB standard. Se si utilizzano le modalità cablata o 2,4 GHz, il mouse supporta un polling rate di 8 kHz per minimizzare il ritardo di input, un dettaglio che i giocatori competitivi apprezzeranno sicuramente.

Il dispositivo è alimentato da una batteria da 306 mAh. Red Magic non ha fornito una stima della durata totale con una carica completa, ma supporta la ricarica rapida: l’azienda afferma che un minuto di ricarica fornisce energia sufficiente per 10 ore di utilizzo.

Per la personalizzazione, il mouse funziona con il software TouWan di Red Magic, che ha un’interfaccia web-based: questo significa che è possibile regolare DPI, polling rate e layout dei pulsanti direttamente tramite browser senza dover installare un’applicazione desktop dedicata.

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Prezzo e disponibilità

Il mouse sarà in vendita in Cina a giugno al prezzo standard di 1.299 yuan (circa 190 dollari), anche se sarà temporaneamente disponibile a 999 yuan (circa 146 dollari) al lancio.

Red Magic non ha ancora annunciato la disponibilità internazionale, ma gli accessori gaming dell’azienda solitamente raggiungono altre regioni alcuni mesi dopo il lancio domestico.

Dao Energy Card Pro è il power bank con display e kill switch fisico

Accanto al mouse, Red Magic ha presentato il Dao Energy Card Pro, un power bank magnetico che va ben oltre le funzionalità tipiche di questo tipo di accessori.

Dal punto di vista estetico, il modello Pro mantiene la texture esagonale tipica del gaming e il telaio metallico di grado aeronautico della versione standard, ma aggiunge un ampio display a colori rettangolare nella metà inferiore del dispositivo.

Invece di affidarsi a pochi LED per intuire quanta carica rimane, lo schermo fornisce una lettura dettagliata in tempo reale: mostra tensione di carica e scarica, corrente, temperatura in tempo reale, stato di salute complessivo della batteria e conteggio dei cicli.

Sul fronte delle prestazioni, il power bank supporta ricarica rapida cablata da 45 W e ricarica wireless da 25 W, che secondo Red Magic è progettata per funzionare a temperature più basse grazie a un monitoraggio basato sull’intelligenza artificiale.

La caratteristica hardware più interessante è però un cosiddetto “flight key“ dedicato. Premendo questo pulsante si disconnettono fisicamente le celle della batteria dal circuito, fungendo da kill switch hardware per prevenire cortocircuiti.

Questa, fa sapere l’azienda, è una scelta progettuale specifica realizzata per conformarsi ai nuovi standard di sicurezza cinesi GB 47372-2026 per le batterie portatili, entrati in vigore di recente.

Red Magic non ha ancora annunciato prezzi o disponibilità internazionale per il Dao Energy Card Pro.

Va detto che non è chiaro se e quando questo accessorio raggiungerà i mercati occidentali, ma per chi è alla ricerca di un powerbank unico nel suo generale con lo stile futuristico di Red Magic, questo è sicuramente un prodotto da tenere d’occhio.