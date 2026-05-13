Rendere la propria casa più sicura e intelligente spesso comporta una spesa considerevole. Amazon, però, stravolge le regole con un’offerta senza precedenti sul bundle Ring Intercom di Amazon + Ring Indoor Camera Plus. Parliamo di un crollo di prezzo che porta il pacchetto da quasi 140€ a una cifra irrisoria, ulteriormente ribassata da un coupon dedicato. Questa è una di quelle opportunità da non lasciarsi sfuggire per chiunque desideri un sistema di sicurezza integrato, affidabile e connesso. Analizziamo insieme i dettagli di questo kit e dell’incredibile promozione in corso.

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Ring Intercom e Indoor Camera Plus: sicurezza 2K e controllo totale

Il valore di questo bundle risiede nella perfetta integrazione di due dispositivi complementari. Il Ring Intercom di Amazon è progettato per modernizzare i citofoni tradizionali, permettendo di rispondere alle chiamate da qualsiasi luogo tramite smartphone. Grazie all’app Ring, è possibile parlare con i visitatori e persino aprire il portone a distanza, una comodità impagabile per gestire le consegne o l’accesso di amici e familiari quando non si è in casa. L’installazione è pensata per essere semplice e compatibile con la maggior parte dei sistemi citofonici esistenti.

A completare il sistema di sicurezza c’è la Ring Indoor Camera Plus, una videocamera da interni che offre prestazioni di alto livello. Il suo punto di forza è senza dubbio la qualità video, che si spinge fino a una risoluzione 2K, garantendo immagini nitide e dettagliate. Le sue caratteristiche principali includono:

Qualità video superiore: Registrazione e streaming in risoluzione 2K per non perdere alcun dettaglio.

Registrazione e streaming in risoluzione 2K per non perdere alcun dettaglio. Visione notturna a colori: La tecnologia Low-Light Sight permette di vedere a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione.

La tecnologia Low-Light Sight permette di vedere a colori anche in condizioni di scarsa illuminazione. Zoom potenziato 4x: Per ingrandire specifiche aree dell’inquadratura senza una perdita significativa di qualità.

Per ingrandire specifiche aree dell’inquadratura senza una perdita significativa di qualità. Audio bidirezionale: È possibile ascoltare e parlare con chi si trova nella stanza monitorata.

È possibile ascoltare e parlare con chi si trova nella stanza monitorata. Integrazione con Alexa: Il controllo vocale e l’integrazione con l’ecosistema Amazon sono totali, permettendo di visualizzare il feed video su dispositivi Echo Show con un semplice comando.

L’intero sistema è gestibile dall’unica app Ring, che invia notifiche di movimento in tempo reale e permette di personalizzare le zone di rilevamento. È importante notare che per salvare le registrazioni video sul cloud è necessario un abbonamento al servizio Ring Protect, ma le funzioni di notifica e visualizzazione live sono disponibili gratuitamente.

Un prezzo che sbaraglia la concorrenza

Veniamo ora ai dettagli di questa promozione, che rende il bundle Ring Intercom + Ring Indoor Camera Plus un vero e proprio best-buy. L’offerta è disponibile su Amazon e prevede un taglio di prezzo drastico.

Il prezzo di listino del pacchetto è di 139,98€. Grazie alla promozione attuale, il prezzo scende a 44,99€, un primo sconto già di per sé eccezionale. Ma non finisce qui: utilizzando il codice coupon RING5 al momento del checkout, il prezzo scende ulteriormente a soli 39,99€. Questo si traduce in un risparmio complessivo di quasi 100€, pari a oltre il 70% di sconto sul prezzo originale.

L’offerta è soggetta a disponibilità limitata e, dato il prezzo così aggressivo, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. La spedizione è gestita direttamente da Amazon, garanzia di rapidità e affidabilità nella consegna.

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