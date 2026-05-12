C’è una domanda che sembra banale ma che, in realtà, apre scenari enormi: se un camion guida da solo, perché continuare a costruirlo attorno a una cabina vuota? È esattamente da questa provocazione che è partita Humble Robotics, startup con sede a San Francisco, per dare vita a Humble Hauler: un veicolo elettrico autonomo che non somiglia a nulla di ciò che siamo abituati a vedere sulle strade o nei porti.

Non si tratta dell’ennesimo tractor stradale a cui è stato aggiunto un sistema di guida automatizzata come accessorio. Humble Hauler è un progetto nato da zero, con una filosofia precisa: il carico è il protagonista, non il conducente. Il risultato è una piattaforma motorizzata che, a primo impatto, sembra quasi aliena rispetto ai camion tradizionali.

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Una piattaforma, mille configurazioni

La cabina non c’è, e quello spazio liberato viene sfruttato in modo intelligente. Sensori, telecamere, lidar e radar vengono distribuiti lungo tutto il perimetro del veicolo, garantendo una copertura a 360 gradi senza angoli ciechi. È un approccio radicalmente diverso da quello di chi ha semplicemente montato kit autonomi su mezzi già esistenti.

Sul fronte delle configurazioni, Humble Robotics ha pensato in grande. La variante a quattro assi, quella più lunga, è compatibile con i container ISO da 40 piedi, il formato marittimo più diffuso al mondo, e con quelli da 53 piedi, uno standard molto usato nella logistica nordamericana. La versione a tre assi, invece, è ottimizzata per i container da 20 piedi, altrettanto comuni negli scali portuali. Ma le possibilità non finiscono qui: la startup ha già anticipato allestimenti alternativi come cisterne e betoniere, e non esclude nemmeno la possibilità di abbinare il modulo a una motrice tradizionale nei casi in cui serva maggiore flessibilità operativa.

La tecnologia che ci sta dentro

Il cuore del sistema di guida autonoma si basa su modelli vision-language-action, una famiglia di modelli di intelligenza artificiale capace di interpretare simultaneamente immagini e istruzioni operative, traducendole in manovre concrete. È la stessa tipologia di tecnologia che abbiamo visto applicata, in modo molto diverso, nei robot umanoidi di Figure AI mentre riassettavano un letto in modo del tutto indipendente. In questo caso, però, la sfida è coordinare un veicolo pesante in ambienti complessi e dinamici come terminal portuali o centri logistici.

I numeri dichiarati sono interessanti: circa 320 chilometri di autonomia con una singola carica, e una velocità massima che si avvicina ai 90 km/h — 55 miglia all’ora per essere precisi. Valori pensati e calibrati per l’utilizzo in ambienti semi-controllati, non per i lunghi percorsi autostradali.

Dove si muoverà (e dove no, almeno per ora)

Humble Hauler non è pensato, almeno nella fase iniziale, per circolare liberamente su strade aperte al traffico. Il target primario sono i cosiddetti ambienti controllati: terminal portuali, magazzini di grande distribuzione, scali ferroviari intermodali. Tutti contesti dove i flussi di movimento sono più prevedibili e dove un veicolo autonomo può esprimere il massimo del suo potenziale senza dover gestire l’imprevedibilità del traffico urbano o autostradale.

Il modello operativo immaginato da Humble Robotics è quello dock-to-dock: il veicolo parte da un punto di carico, raggiunge la destinazione e completa autonomamente lo scarico, senza dover lasciare il rimorchio in un’area di scambio in attesa che un autista umano completi l’ultimo miglio. È un approccio che potrebbe semplificare notevolmente le operazioni nei grandi hub logistici, riducendo i tempi morti e la necessità di coordinare più operatori.

Detto questo, Humble Robotics non ha ancora comunicato una data precisa per l’avvio di un servizio commerciale. Il progetto è reale, la visione è chiara, ma i tempi restano da definire. Nel frattempo, l’idea di un camion senza cabina continua a far riflettere su quanto il settore dei trasporti pesanti sia pronto, o meno, a lasciarsi davvero alle spalle il modello che ha dominato per decenni.

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