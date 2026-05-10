Dopo mesi, se non anni, di attesa e speculazioni, il momento giusto per mettere le mani sulla Nintendo Switch 2 è finalmente arrivato, e non per il suo debutto ufficiale, ma per un’offerta imperdibile. AliExpress rompe gli schemi con una promozione che porta la Nintendo Switch 2 a un prezzo veramente imperdibile, rendendola un acquisto quasi obbligato per gli appassionati. Analizziamo insieme questa opportunità imperdibile.

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Nintendo Switch 2: un balzo generazionale per il gaming ibrido

Nintendo Switch 2 non è un semplice aggiornamento, ma una vera e propria evoluzione della formula ibrida che ha conquistato milioni di giocatori. Il cuore pulsante della console è un processore custom NVIDIA Tegra, affiancato da ben 12GB di RAM LPDDR5, una configurazione che garantisce prestazioni di altissimo livello e apre le porte a esperienze di gioco fino a oggi impensabili su una portatile. Il salto di qualità più evidente è il supporto a risoluzioni fino a 4K a 120fps quando la console è collegata a un televisore, con tanto di supporto HDR e variable refresh rate per immagini fluide e ricche di dettagli.

Anche in mobilità, l’esperienza è stata completamente rinnovata. Il display è un ampio pannello LCD da 7.9 pollici ad alta definizione, più grande e luminoso del predecessore. Lo spazio di archiviazione interno raddoppia, passando a 256GB, per installare un numero maggiore di titoli senza ricorrere immediatamente a una scheda di memoria esterna. I controller Joy-Con sono stati riprogettati con un sistema di aggancio magnetico più solido e l’integrazione di sensori mouse per una precisione superiore. Altre novità di rilievo includono:

Connettività di ultima generazione con Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 .

e . Chat vocale integrata direttamente nella console per il multiplayer.

direttamente nella console per il multiplayer. Batterie sostituibili sia per la console che per i Joy-Con, in linea con le nuove normative europee.

sia per la console che per i Joy-Con, in linea con le nuove normative europee. Piena retrocompatibilità con il catalogo di giochi digitali di Nintendo Switch.

Queste caratteristiche rendono la Nintendo Switch 2 un dispositivo potente e versatile, capace di soddisfare sia i giocatori casual che quelli più esigenti.

L’offerta su AliExpress: come ottenerla a prezzo minimo

Veniamo ora ai dettagli di questa incredibile promozione disponibile su AliExpress. Il prezzo di listino della Nintendo Switch 2 si attesta intorno ai 579€, ma grazie a questa offerta è possibile acquistarla a soli 366,04€. Si tratta di un risparmio netto di oltre 210€, con uno sconto di oltre il 36% sul prezzo originale, un’occasione più unica che rara per un prodotto così nuovo e richiesto.

Per ottenere questo prezzo, è necessario seguire alcuni semplici passaggi. Innanzitutto, bisogna applicare il coupon IT399 direttamente nella pagina del carrello prima di procedere al pagamento. Inoltre, è possibile ottenere un ulteriore sconto pagando tramite Klarna. Ma i vantaggi non finiscono qui: unendosi al TEAM CashBack di PrezziTech, si può ricevere un rimborso su questo acquisto che può arrivare fino al 9%. L’offerta è valida per la versione europea della console con garanzia locale. Come spesso accade con promozioni di questa portata, le scorte potrebbero essere limitate, quindi il tempismo è fondamentale per non lasciarsi sfuggire l’affare.

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