Un braccio meccanico su un robot aspirapolvere? Sembra fantascienza, e fino a poco tempo fa lo era anche il prezzo. Roborock Saros Z70, il rivoluzionario modello con tecnologia OmniGrip™, ha un prezzo di listino ufficiale di 1.799€, una cifra che lo ha sempre posizionato nella fascia più alta del mercato. Oggi, però, la situazione cambia radicalmente con un’offerta che lo porta al suo minimo storico assoluto, rendendo accessibile una tecnologia fino a ieri riservata a pochi. Questa promozione rappresenta un’occasione unica per portarsi a casa un dispositivo che non si limita a pulire, ma interagisce attivamente con l’ambiente domestico. Analizziamo da vicino cosa rende questo robot un vero e proprio game-changer nel settore della pulizia.

Roborock Saros Z70: il braccio meccanico e i 22.000 pa che cambiano le regole

Roborock Saros Z70 non è un semplice robot aspirapolvere. Il suo elemento distintivo è il rivoluzionario braccio meccanico OmniGrip™, un sistema a cinque assi in grado di afferrare e spostare piccoli ostacoli come ciabatte, giocattoli o cavi, che normalmente bloccherebbero qualsiasi altro dispositivo. Questa capacità di “risolvere i problemi” in autonomia gli permette di completare i cicli di pulizia con un’efficienza senza precedenti, raggiungendo aree che altrimenti sarebbero rimaste sporche.

Le innovazioni non si fermano qui. La potenza di aspirazione è di ben 22.000 Pa, un valore eccezionale che garantisce una pulizia profonda su qualsiasi superficie, dai pavimenti duri ai tappeti più spessi, rimuovendo polvere, peli di animali e detriti con estrema facilità. A questo si aggiungono tecnologie intelligenti come FlexiArm Riser e il telaio AdaptiLift, che consentono al robot di sollevarsi per superare soglie e adattare l’altezza in base alla superficie da pulire, migliorando ulteriormente la sua capacità di navigazione.

Nonostante la tecnologia avanzata, il design rimane estremamente pratico: con un’altezza di soli 7,98 cm, il Roborock Saros Z70 riesce a infilarsi sotto mobili bassi, divani e letti, assicurando una copertura completa della casa. La stazione multifunzionale 4.0 completa l’esperienza, gestendo in automatico lo svuotamento della polvere, il lavaggio e l’asciugatura dei panni e la ricarica del robot.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Braccio Meccanico OmniGrip™ : per spostare ostacoli e garantire una pulizia ininterrotta.

: per spostare ostacoli e garantire una pulizia ininterrotta. Potenza di Aspirazione : 22.000 Pa per una pulizia profonda ed efficace.

: per una pulizia profonda ed efficace. Design Ultra-sottile : solo 7,98 cm di altezza per raggiungere ogni angolo.

: solo di altezza per raggiungere ogni angolo. Tecnologie Intelligenti : FlexiArm Riser e AdaptiLift Frame per una navigazione superiore.

: FlexiArm Riser e AdaptiLift Frame per una navigazione superiore. Navigazione AI : mappatura precisa e percorsi di pulizia ottimizzati.

: mappatura precisa e percorsi di pulizia ottimizzati. Stazione Multifunzionale: per una manutenzione completamente automatizzata.

Minimo storico su Amazon: i dettagli dell’offerta

Questa è un’opportunità da non perdere per chi attendeva il momento giusto per fare un salto di qualità nella pulizia domestica. Il Roborock Saros Z70, il cui prezzo di listino è di 1.799€, è ora disponibile in offerta speciale su Amazon a un prezzo mai visto prima.

Il prezzo recente del dispositivo era di 999€, già un ottimo affare rispetto al listino. Con la promozione attuale, il prezzo scende ulteriormente a soli 799€, raggiungendo il suo minimo storico assoluto. Questo si traduce in un risparmio netto di 200€ sul prezzo più basso recente e di ben 1.000€ sul prezzo di listino ufficiale, con uno sconto effettivo del 20% rispetto al prezzo precedente su Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Roborock Official EU, garantendo così massima affidabilità e assistenza ufficiale. L’offerta è a tempo limitato e potrebbe terminare con l’esaurimento delle scorte disponibili, quindi è consigliabile agire in fretta se si è interessati.

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