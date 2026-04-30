Oltre ai soliti noti, il panorama dell’e-commerce tecnologico in Italia può contare su un player di assoluto rilievo chiamato PcComponentes. Si tratta di una realtà spagnola con una solida storia alle spalle e una crescita incredibile che gli ha permesso di diventare un punto di riferimento per gli appassionati di tecnologia.

L’obiettivo è chiaro: offrire un’esperienza d’acquisto eccellente, un catalogo sconfinato e un’assistenza clienti pluripremiata. PcComponentes punta a conquistare il cuore dei videogiocatori che cercano la configurazione perfetta, dei professionisti che necessitano dell’attrezzatura giusta e degli utenti “generalisti” che cercano dispositivi di qualsiasi tipo, sia dei brand più blasonati che dei brand proprietari della realtà spagnola che, inoltre, punta forte anche sui ricondizionati.

Chi è PcComponentes

La storia di PcComponentes parte nel 2005 ad Alhama de Murcia, in Spagna, in un piccolo negozio fisico di appena 70 metri quadrati che fungeva contemporaneamente da magazzino, punto vendita e laboratorio di assemblaggio e riparazione.

Da quelle origini, la crescita dell’azienda è stata esponenziale: già nel 2026, PcComponentes fatturava 2,6 milioni di euro e, anno dopo anno, ha intrapreso un processo di ampliamento delle strutture, passando per magazzini sempre più grandi, fino a superare i 25.000 metri quadri.

Oggi PcComponentes è una “grande famiglia” che vanta oltre 7 milioni di clienti. Il segreto del successo è la cultura aziendale della realtà spagnola che cerca di valorizzare il talento puntando sulle “menti curiose” e sul potenziamento delle capacità dei suoi dipendenti.

Questo approccio si riflette direttamente sulla qualità del servizio offerto al pubblico: l’assistenza clienti è il vero fiore all’occhiello dell’azienda e gli ha permesso di ottenere numerosi riconoscimenti.

Un catalogo di prodotti sconfinato

Abbiamo finora parlato della storia di PcComponentes ma non abbiamo parlato dell’immenso catalogo prodotti dell’azienda spagnola, che si è evoluto nel tempo di pari passo con la tecnologia.

Agli esordi, i prodotti di punta erano lettori MP3, fotocamere digitali e memorie USB. Oggi, il catalogo abbraccia ogni categoria dell’elettronica di consumo: il focus è sui dispositivi informatici (componenti, computer, periferiche) ma abbiamo una vasta scelta anche per quanto concerne smartphone e tablet, dispositivi indossabili, smart TV, console, domotica, elettrodomestici e tempo libero.

Per quanto concerne l’informatica, PcComponentes ha una credibilità tecnica molto forte, soprattutto per quanto riguarda l’hardware, la personalizzazione e il gaming, grazie anche al supporto di una community fedele di appassionati tech.

Prodotti nuovi dei brand più blasonati

Una buona fetta del catalogo, che annovera oltre 130.000 prodotti, di PcComponentes è composta dai prodotti dei brand più blasonati, organizzati per bene e suddivisi per categoria (sono 12 in tutto) all’interno di un sito Web che risulta molto semplice da navigare.

Brand di proprietà di PcComponentes (a partire da PcCom)

Un’altra buona fetta del catalogo è composta dai prodotti dei nove brand proprietari dell’azienda spagnola: TEMPEST, FORGEON, ORIGIAL, NILAIT, OWLOTECH, Alurin, Voltrock, PcCom Essential e PcCom, il più forte del gruppo.

Questa strategia permette all’azienda di rafforzare la differenziazione nel catalogo e offrire un rapporto qualità-prezzo molto competitivo. Con PcCom, l’azienda mette a disposizione dei potenziali clienti computer configurabili (fissi e laptop), creati su specifica richiesta o preassemblati personalizzati che dispongono di una garanzia di riparazione specifica.

Tutti i prodotti PcCom sul portale di PcComponentes

Prodotti ricondizionati

Altro focus di PcComponentes è il mondo del ricondizionato: questo perché la realtà spagnola promuove politiche di sostenibilità, offrendo opzioni convenienti ai clienti dando una seconda chance ai dispositivi.

Questa categoria di prodotti, spesso protagonista di numerose offerte (inclusi il miglior prezzo garantito, i 30 giorni di reso gratuito e fino a 3 anni di garanzia), è attentamente regolamentata ed è stata divisa in tre fasce di stato: “Come nuovo”, “Seminuovo” e “Funzionale”.

Il mondo dei ricondizionati sul portale di PcComponentes

Spedizione e tempi di consegna, politiche di reso e garanzia

Come anticipato, la soddisfazione (e la fidelizzazione) del cliente sono alla base della strategia di PcComponentes che ha strutturato politiche estremamente chiare e vantaggiose per gli acquirenti:

Garanzia standard a lungo termine – Tutti i prodotti nuovi godono di una garanzia di 3 anni. Per i prodotti ricondizionati, la garanzia varia in base allo stato (2 anni per i prodotti “Come nuovo”, 1 anno per i prodotti “Seminuovo” e “Funzionale”).

– Tutti i prodotti nuovi godono di una garanzia di 3 anni. Per i prodotti ricondizionati, la garanzia varia in base allo stato (2 anni per i prodotti “Come nuovo”, 1 anno per i prodotti “Seminuovo” e “Funzionale”). Assistenza super rapida – Il vero punto di forza è però l’assistenza super rapida, con l’azienda che garantisce la sostituzione o il rimborso del prodotto entro 24 ore lavorative dalla ricezione dell’articolo difettoso presso le proprie strutture (ad eccezione di elettrodomestici, smart TV e computer PcCom che seguono iter specifici).

– Il vero punto di forza è però l’assistenza super rapida, con l’azienda che garantisce la sostituzione o il rimborso del prodotto entro 24 ore lavorative dalla ricezione dell’articolo difettoso presso le proprie strutture (ad eccezione di elettrodomestici, smart TV e computer PcCom che seguono iter specifici). Metodi di pagamento – Sul portale è possibile pagare con bonifico, carte di pagamento, PayPal, Google Pay e Apple Pay.

– Sul portale è possibile pagare con bonifico, carte di pagamento, PayPal, Google Pay e Apple Pay. Politiche di reso standard – Al netto dei ricondizionati, che godono di un periodo di recesso da 30 giorni, sul resto del catalogo è previsto un diritto di recesso a 14 giorni; l’azienda pagherà tutte le somme pagate, incluse le spese di spedizione sostenute dall’utente, sullo stesso metodo di pagamento sfruttato per l’acquisto.

– Al netto dei ricondizionati, che godono di un periodo di recesso da 30 giorni, sul resto del catalogo è previsto un diritto di recesso a 14 giorni; l’azienda pagherà tutte le somme pagate, incluse le spese di spedizione sostenute dall’utente, sullo stesso metodo di pagamento sfruttato per l’acquisto. Spedizione (anche gratuita) – PcComponentes è alla costante ricerca di soluzioni per migliorare l’efficacia delle consegne, implementando anche flotte dedicate nelle principali città. Sugli ordini di importo pari o superiore a 50 euro, è prevista la consegna gratuita in 3-5 giorni.

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