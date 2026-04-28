Un’opportunità da non perdere per tutti i gamer che cercano la perfezione senza compromessi. Il mouse da gaming Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX crolla di prezzo su Amazon, raggiungendo il suo minimo storico con uno sconto del 50%. Un’occasione rarissima per portarsi a casa una periferica di livello professionale, solitamente venduta a quasi il doppio del prezzo attuale, a una cifra mai vista prima. Questo mouse è la scelta ideale non solo per i professionisti degli eSports, ma per chiunque desideri una periferica ultraleggera, reattiva e precisa per il gioco o per la produttività quotidiana. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un top di gamma e i dettagli di questa incredibile promozione.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX: precisione e leggerezza senza fili

Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX rappresenta l’apice dell’ingegneria Logitech nel campo delle periferiche da gaming. Progettato in collaborazione con giocatori professionisti, questo mouse è stato ottimizzato per offrire prestazioni estreme con il massimo comfort. Il suo punto di forza più evidente è il peso: con soli 60 grammi, permette movimenti rapidi e senza sforzo, riducendo l’affaticamento anche durante le sessioni di gioco più lunghe e intense. Il design asimmetrico è studiato appositamente per utenti destrorsi, garantendo un’ergonomia superiore e una presa salda e naturale.

Sotto la scocca batte un cuore tecnologico di altissimo livello. Il sensore ottico Hero 2 è il vero motore del mouse, capace di raggiungere una risoluzione di 44.000 DPI e una precisione di tracciamento di 888 IPS. Questo si traduce in una reattività fulminea e in una precisione chirurgica, fondamentali negli scenari competitivi. A completare il pacchetto prestazionale troviamo gli innovativi switch ottici ibridi LIGHTFORCE, che combinano la velocità della tecnologia ottica con il feedback tattile degli switch meccanici, e la connettività wireless LIGHTSPEED, che assicura un’esperienza di gioco senza lag con un polling rate che può essere spinto fino a 8.000 Hz. L’autonomia è un altro fiore all’occhiello: fino a 95 ore con una singola carica, gestibile tramite la moderna porta USB-C.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Peso : 60 grammi

: 60 grammi Design : Asimmetrico per destrorsi

: Asimmetrico per destrorsi Sensore : Hero 2 con risoluzione da 100 a 44.000 DPI

: Hero 2 con risoluzione da 100 a 44.000 DPI Switch : Ottici LIGHTFORCE

: Ottici LIGHTFORCE Polling Rate : Fino a 8.000 Hz

: Fino a 8.000 Hz Connettività : Wireless LIGHTSPEED

: Wireless LIGHTSPEED Autonomia : Fino a 95 ore

: Fino a 95 ore Ricarica : Porta USB-C

: Porta USB-C Pulsanti : 5 pulsanti programmabili

: 5 pulsanti programmabili Piedini: In PTFE a zero additivi per una scorrevolezza ottimale

L’offerta al minimo storico su Amazon

Questa promozione rappresenta un’occasione più unica che rara per acquistare una periferica di fascia altissima a un prezzo da fascia media. Il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale, che dimezza di fatto il suo costo di listino. È un’offerta a tempo limitato e legata alla disponibilità delle scorte, che potrebbero esaurirsi rapidamente dato l’enorme risparmio.

Nel dettaglio, l’offerta prevede:

Prezzo di listino : €179,00

: €179,00 Prezzo in offerta : €89,99

: Sconto applicato : 50%

: Risparmio netto : €89,01

: Negozio : Amazon.it

: Disponibilità: Immediata, ma le scorte sono limitate. L’offerta riguarda la colorazione Bianca.

Si tratta del prezzo più basso mai registrato per questo modello, un vero e proprio minimo storico che lo rende un acquisto quasi obbligato per chiunque stesse aspettando il momento giusto per un upgrade del proprio setup da gaming o di lavoro.

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