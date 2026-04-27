Trovare un wearable di fascia altissima come Apple Watch Ultra 3 a un prezzo più accessibile è un’impresa. Solitamente, gli sconti sui top di gamma Apple sono rari e contenuti, ma oggi MediaWorld cambia le carte in tavola con una promozione esclusiva dedicata ai possessori della tessera MW Club, portando il prezzo di questo gioiello tecnologico a una cifra decisamente più interessante. L’opportunità di mettere al polso il modello più avanzato e resistente mai creato da Apple, risparmiando una somma considerevole, è finalmente arrivata. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un dispositivo unico e i termini di questa ottima opportunità di acquisto.

Apple Watch Ultra 3: robustezza e tecnologia per l’avventura

Apple Watch Ultra 3 non è un semplice smartwatch, ma un vero e proprio computer da polso progettato per chi vive l’avventura e pratica sport a livelli intensi. La sua costruzione è pensata per resistere alle condizioni più estreme, grazie alla robusta cassa da 49 mm in titanio nero di grado aerospaziale, che garantisce un equilibrio perfetto tra peso e solidità, e alla certificazione di resistenza di livello militare MIL-STD-810H.

Il cuore pulsante del dispositivo è il potente chip Apple S10, che assicura prestazioni fluide e reattive in ogni situazione, supportato da ben 64 GB di memoria interna per app, musica e dati. Il display è uno dei suoi punti di forza più evidenti: si tratta di un pannello Retina Always-On capace di raggiungere una luminosità di picco di 3.000 nits, garantendo una leggibilità eccezionale anche sotto la luce diretta del sole.

Una delle innovazioni più significative è l’introduzione delle comunicazioni satellitari bidirezionali, una funzione che permette di inviare richieste di SOS anche in aree remote prive di copertura cellulare o Wi-Fi. La connettività GPS + Cellular (5G) lo rende completamente indipendente dall’iPhone, permettendo di effettuare chiamate, inviare messaggi e utilizzare le app in totale libertà. Dal punto di vista del monitoraggio della salute, offre un pacchetto completo con sensori per ECG, monitoraggio dell’ossigeno nel sangue (SpO2) e tracciamento avanzato del sonno. L’autonomia è un altro pilastro fondamentale, con una durata che può arrivare fino a 42 ore con un utilizzo regolare. La versione in offerta include l’elegante e funzionale Cinturino Ocean Nero.

L’offerta da non perdere su MediaWorld

L’occasione per acquistare Apple Watch Ultra 3 a un prezzo scontato arriva direttamente da MediaWorld. La promozione è riservata in esclusiva ai titolari della tessera MW Club, il programma fedeltà del noto rivenditore di elettronica. Grazie a questa iniziativa, il prezzo di listino di 909 € viene abbattuto in modo significativo.

Nel dettaglio, il prezzo finale per i membri del club è di soli 745 €. Si tratta di un risparmio netto di 164 €, che corrisponde a uno sconto di circa il 18% sul prezzo originale, una percentuale di ribasso molto rara per un prodotto Apple di ultima generazione. L’offerta è valida per la variante Apple Watch Ultra 3 GPS + Cellular con cassa in Titanio Nero da 49 mm e Cinturino Ocean Nero. La promozione è soggetta alla disponibilità del prodotto e potrebbe avere una durata limitata nel tempo, pertanto si consiglia agli interessati di approfittarne quanto prima per non perdere questa eccellente opportunità.

Per avere questo prezzo, è necessario acquistare con carta MW Club (basta registrarsi e richiederla gratuitamente qualora non l’aveste)

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