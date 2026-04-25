Porsche continua ad espandere la propria gamma elettrica e oggi lo fa con un modello che promette di unire l’anima sportiva del marchio alla praticità di un SUV di grandi dimensioni.

La nuova Cayenne Coupé Electric affianca la versione SUV standard introducendo una carrozzeria dal profilo ribassato, caratterizzata da una linea che prende dichiaratamente spunto dalla mitica 911: parabrezza spiovente, coda rastremata, flyline distintiva e spoiler posteriore adattivo integrato nella carrozzeria.

L’impostazione generale conserva le proporzioni di un SUV di grandi dimensioni, ma l’indole sportiva risulta decisamente più accentuata rispetto alla versione tradizionale.

Design ispirato alla 911 e tecnologia di bordo

I richiami alla 911 non si limitano alla silhouette generale. Il profilo dei parafanghi anteriori e la terza luce posteriore sono esplicitamente ispirati alla creatura di Ferdinand Porsche, creando un legame visivo immediato con l’icona sportiva del marchio di Stoccarda.

Un dettaglio tutt’altro che secondario riguarda l’aerodinamica: il coefficiente di resistenza scende a 0,23, un valore eccellente per un veicolo di queste dimensioni che contribuisce a un incremento dell’autonomia fino a 18 chilometri rispetto alla versione SUV. Le percorrenze, a seconda della configurazione, possono arrivare fino a 669 km WLTP, numeri che posizionano la Cayenne Coupé Electric tra i riferimenti del segmento.

L’abitacolo riprende l’impostazione della versione SUV, con un quadro strumenti digitale molto evoluto, Flow Display centrale, display passeggero opzionale e head-up display con realtà aumentata. Tra gli equipaggiamenti disponibili figurano il Pacchetto Sport alleggerito e il tetto panoramico con controllo elettrocromatico, mentre l’apertura automatica delle portiere e l’aerodinamica attiva contribuiscono a dare un tocco futuristico alla nuova creatura tedesca.

Sul fronte della praticità, il bagagliaio varia da 534 a 1.347 litri, con un vano anteriore da 90 litri che sfrutta lo spazio liberato dall’assenza del motore termico.

Tre versioni al lancio, fino a 1.156 CV

Al debutto sono previste tre versioni. Si parte dalla Cayenne Coupé Electric da 300 kW, si passa alla Cayenne S Coupé Electric e si arriva alla Turbo Coupé Electric, che in overboost raggiunge 850 kW, pari a 1.156 CV, e accelera da 0 a 100 km/h in appena 2,5 secondi.

La piattaforma a 800 Volt consente ricarica in corrente continua fino a 390 kW, con punte di 400 kW, valori che permettono di recuperare centinaia di chilometri di autonomia in pochi minuti di sosta. Tra gli elementi tecnici figurano sospensioni pneumatiche adattive, sistema Porsche Active Ride sulle versioni superiori e asse posteriore sterzante, quest’ultimo particolarmente utile per migliorare l’agilità di un veicolo di queste dimensioni sia in città che tra le curve.

Prezzi per il mercato italiano

Parliamo di prezzi: per il mercato italiano questi partono da 113.008 euro per la Cayenne Coupé Electric, salgono a 134.934 euro per la Cayenne S Coupé Electric e raggiungono 172.662 euro per la versione Turbo. Cifre importanti, certo, ma in linea con il posizionamento super premium del marchio e con le prestazioni offerte da questi modelli.