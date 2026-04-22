Arriva con qualche anno di ritardo rispetto alla concorrenza, ma arriva. X ha ufficialmente lanciato le timeline personalizzate, una delle funzionalità più attese da chi utilizza la piattaforma di Elon Musk come strumento di informazione e intrattenimento quotidiano. Ad annunciarlo è stato Nikita Bier, head of product di X, che non ha lesinato gli elogi all’aggiornamento, definendolo «uno dei cambiamenti più importanti mai apportati a X» e un lavoro che ha richiesto «molti mesi» di sviluppo da parte del team.

Cosa cambia per gli utenti

In sostanza, la nuova funzione consente di aggiungere pin su argomenti specifici direttamente nella scheda principale dell’app, creando tab dedicate alle proprie aree di interesse. Volete un feed esclusivamente su fotografia, finanza o cinema? Da oggi è possibile costruirlo, passando da una sezione all’altra con un semplice tap. Gli argomenti disponibili al lancio sono 75, spaziando dalla cucina all’arte, dal business al mondo delle serie TV.

Ladies and gentlemen, today we’re launching one of our biggest changes to 𝕏 Introducing Custom Timelines This feature allows you to pin a specific topic to your home tab. With support for over 75 topics, you can dive deep into your favorite niche on X. It’s powered by Grok’s… pic.twitter.com/9jkIEXvubj — Nikita Bier (@nikitabier) April 21, 2026

Ma la caratteristica che distingue la soluzione di X rispetto a quelle dei competitor è l’integrazione con Grok, il modello di intelligenza artificiale sviluppato internamente. Secondo Bier, le timeline personalizzate sono «alimentate dalla comprensione di ogni singolo post da parte di Grok, combinata con la personalizzazione algoritmica». In pratica, il sistema non si limita a raccogliere post taggati con un certo hashtag, ma interpreta il contenuto in modo semantico, affinando progressivamente i risultati in base alle abitudini dell’utente. Più si interagisce con un argomento, più il feed diventa preciso e rilevante.

Il confronto con Bluesky e Threads

La mossa di X non avviene nel vuoto. Bluesky ha introdotto i custom feed già nel 2023, riscuotendo grande successo tra gli utenti che cercavano un’alternativa più controllabile all’algoritmo opaco dei social mainstream. Threads ha seguito a ruota nel 2024, integrando una funzione analoga nella propria home. X arriva quindi per ultima tra le grandi piattaforme, ma punta a differenziarsi proprio grazie alla potenza dell’AI di Grok, che dovrebbe garantire una qualità di curation superiore, almeno sulla carta.

Chi può usarla (e chi no)

C’è però un dettaglio che rischia di raffreddare l’entusiasmo di molti: le timeline personalizzate sono attualmente disponibili solo per gli abbonati Premium, e per ora esclusivamente su iOS, nella fase di accesso anticipato. Il rollout su Android è stato annunciato come «imminente», ma senza una data precisa. Chi non paga l’abbonamento, per il momento, è escluso dalla festa.

Parallelamente, Bier ha annunciato anche il lancio di uno strumento per silenziare gli argomenti nella tab “Per te”. Con questa funzione, è possibile nascondere dal feed determinati temi — come politica o sport — per un periodo di 24 ore. Una soluzione pensata per chi vuole prendersi una pausa dai contenuti più divisivi senza dover ricorrere a blocchi permanenti. Anche questa feature è al momento disponibile per gli utenti Premium su iOS e sul web.

Una piattaforma sempre più a pagamento

L’arrivo delle timeline personalizzate si inserisce in una strategia più ampia di X, che negli ultimi mesi ha progressivamente spostato le funzionalità più interessanti dietro il paywall del piano Premium. Se da un lato questo modello consente di finanziare lo sviluppo di feature ambiziose come questa, dall’altro rischia di accentuare il divario tra chi può permettersi l’abbonamento e chi no, rendendo l‘esperienza gratuita sempre più limitata rispetto a quella dei concorrenti, che per ora offrono i loro feed personalizzati a tutti.