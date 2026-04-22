Dal 20 al 26 aprile 2026, Officina 14 in Via Tortona 14 a Milano si trasforma in un paesaggio urbano immersivo: Hisense porta al Fuorisalone “The Colorful District”, un’installazione pensata per esplorare il legame tra tecnologia, design e colore come linguaggio capace di dare forma alle emozioni quotidiane.

Il percorso comincia già dall’ingresso: a The Entrance, ogni visitatore riceve una matita speciale e una mappa per scoprire parole nascoste lungo il tragitto. Superata la soglia, si apre The Central Plaza, una piazza urbana vibrante che invita a muoversi liberamente tra forme architettoniche e atmosfere sensoriali. Il sistema di grafiche a doppio livello, abbinato all’uso di lenti colorate, rende ogni visita un’esperienza unica: il colore smette di essere semplice decorazione e diventa una chiave per interpretare gli spazi, in piena coerenza con il tema del Fuorisalone 2026 “Be the Project”.

L’installazione si articola in stanze tematiche, ciascuna dedicata a un momento della vita domestica. La Sport Room restituisce l’energia dei grandi eventi sportivi, dialogando con il ruolo di Hisense come sponsor ufficiale della FIFA World Cup 2026: protagonista è il Laser Cinema 4K PT1, che trasforma la visione in un’esperienza avvolgente. La Cinema Room celebra il piacere dell’intrattenimento con il proiettore Laser 4K M2 Pro, mentre la Fun Room unisce suono e colore attraverso Party Storm e il TV RGB MiniLED UR9. La Kitchen & Winery abbraccia la convivialità con la cantinetta vino RW3N230GELF, la Bedroom è pensata per il benessere con il sistema di climatizzazione Air Master e il TV FollowMe, e la Laundry Room chiude il racconto domestico con la nuova Washer Dryer Heat Pump WD5I1245BWRH.

«Con “The Colorful District”, Hisense vuole portare l’innovazione a una nuova dimensione, dove il colore diventa non solo un elemento estetico, ma un linguaggio che trasforma l’ambiente in cui viviamo. Il nostro obiettivo è far sì che ogni persona possa riconoscere la tecnologia come una parte naturale del proprio mondo, arricchendo la propria esperienza quotidiana con emozioni e storie condivise.» Tatiana Pampalone, Head of Marketing di Hisense Italia

Un palinsesto ricco, tra showcooking e dati di crescita

L’installazione non è solo da guardare: il programma di attività coinvolge attivamente chi visita il distretto, con workshop interattivi aperti al pubblico come Decora il tuo cupcake, Crea il tuo angolo verde e Colori dei Chakra & movimento creativo. A questi si affiancano due showcooking d’autore di grande richiamo: martedì 21 aprile è stato ospite Gino Sorbillo, Maestro della Pizza, che valorizzava il forno Pizza Chef HO66F nato dalla collaborazione con Hisense, mentre mercoledì 22 aprile tocca a Rosy Chin, Chef Food Creator. Il distretto cambia volto con il passare delle ore: ogni sera i DJ set trasformano la location in uno spazio conviviale e dinamico, e il 23 aprile un momento speciale celebra il legame con la FIFA World Cup 2026, portando nel percorso l’energia e i valori universali del calcio.

Parallelamente al Fuorisalone, il Gruppo Hisense è presente anche a Eurocucina, dove i brand Gorenje e Asko presentano le loro ultime novità dedicate al mondo della cucina e del design, confermando la capacità del gruppo di costruire un sistema articolato e sinergico.

Sullo sfondo di questa presenza milanese ci sono numeri che parlano chiaro: nel 2025 Hisense Italia ha registrato un incremento del fatturato del 20%, raggiungendo i 415 milioni di euro, e il trend positivo si è confermato anche nel primo trimestre del 2026. Il CEO di Hisense Italia Gianluca Di Pietro ha fissato l’obiettivo per l’anno in corso a una crescita complessiva del 15%, con ambizioni chiare in tutti i segmenti del business, dal video ai grandi elettrodomestici. Un segnale di come l’investimento sul piano del design e dell’esperienza di marca non sia solo comunicazione, ma parte integrante di una strategia industriale concreta.