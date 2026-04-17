Nel corso delle ultime ore la compagnia ASUS ha presentato ufficialmente Zenbook DUO, il suo nuovo modello di notebook dual-screen che si rivolge in particolare ai professionisti e creativi più esigenti, con specifiche premium di tutto rispetto: scopriamone insieme tutti i dettagli.

ASUS Zenbook DUO: specifiche tecniche, disponibilità e prezzi

Partiamo prima di tutto dal “cuore” del nuovo modello di notebook, rappresentato dal suo processore Intel Core Ultra X9 Series 3, in grado di garantire prestazioni più che soddisfacenti che riducono i tempi di esecuzione, abbinato ad una doppia batteria da 99 Wh per assicurare un buon livello di autonomia del dispositivo.

La configurazione è quella di un doppio display ASUS Lumina Pro da 14 pollici di diagonale con tecnologia OLED, risoluzione 3K e una frequenza d’aggiornamento pari a 144 Hz, per garantire la massima produttività ai professionisti: a tal proposito lo spazio compreso tra i due display è stato ridotto del 70% rispetto alle precedenti iterazioni: un cambiamento, questo, che rende il passaggio tra i due schermi grossomodo impercettibile. Entrambi i pannelli godono inoltre della certificazione Dolby Vision, con tutti i benefici che ne possono derivare: parliamo infatti di una luminosità massima che raggiunge un picco pari a 1000 nit, ideale anche quando ci si trova all’aria aperta per esempio, in condizioni di estrema illuminazione ambientale, grazie anche al rivestimento antiriflesso.

Passiamo poi al comparto audio, dove troviamo un sistema a sei altoparlanti con supporto alla tecnologia Dolby Atmos che assicurano un buon livello di coinvolgimento nella riproduzione dei più disparati contenuti multimediali. Il notebook è composto da Ceraluminium, un particolare materiale che assicura al tempo stesso resistenza e solidità, prestandosi dunque senza problemi anche nei viaggi di lavoro o situazioni simili.

Miglioramenti previsti anche per la gestione termica, con l’utilizzo di particolari aperture di aerazione dotate di una superficie tre volte maggiore rispetto al modello precedente che consentono di regolare (e controllare) efficacemente le temperature interne, senza sfociare in (pericolosi) surriscaldamenti che potrebbero compromettere l’integrità e il funzionamento del notebook. Non mancano poi alcune funzionalità intelligenti, che migliorano ulteriormente l’esperienza d’uso quotidiana, prima tra tutte il software ScreenXpert, che riconosce automaticamente l’apertura del notebook a partire dai 175° in poi, permettendo in questo caso di condividere e annotare in maniera più efficace tra diversi colleghi.

Per chi fosse eventualmente interessato all’acquisto, ASUS Zenbook DUO è già disponibile presso lo store ufficiale della compagnia, con un listino prezzi a partire da 2199 euro, in base alla configurazione scelta dall’utente.