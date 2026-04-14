Con l’arrivo della bella stagione, Bosch eBike Systems lancia l’aggiornamento 1.34 dell’app eBike Flow, portando una serie di novità concrete che spaziano dal trail riding più tecnico alla pianificazione quotidiana dei percorsi. L’update è già disponibile gratuitamente sugli store iOS e Android.

La funzione più attesa dagli appassionati di eMountainbiking è senza dubbio il “Trick Check”: un sistema di riconoscimento automatico delle acrobazie sul trail che, grazie ai sensori già presenti sulla bici, è in grado di identificare manovre come jump, wheelie, manual e stoppie, registrando per ciascuna la durata, l’altezza, la distanza o l’angolo. Al termine della manovra, una notifica sonora segnala il riconoscimento del trick, che rimane visibile sul display per otto secondi, mentre i record personali restano consultabili nell’app al termine dell’uscita.

Vale la pena chiarire la compatibilità: il Trick Check funziona esclusivamente con il Bosch Smart System e, anche all’interno di questo ecosistema, diversi motori ne sono esclusi, tra cui Performance Line, Performance Line PX, Performance Line Speed, Cargo Line, Active Line Plus e Active Line. I motori compatibili sono Performance Line CX (BDU384Y e BDU374Y), Performance Line CX-R, Performance Line CX Race e Performance Line SX. Sul fronte display, la funzione è supportata da Kiox 300, Kiox 400C, Kiox 500, Purion 200 e Purion 400: su Kiox 400C e Purion 400 è attiva di default, mentre sugli altri display va abilitata manualmente dalle impostazioni, dove è anche possibile scegliere se tenere attivo o meno il segnale sonoro.

La domanda che in molti si pongono è se tutto questo si traduca in un vero miglioramento della tecnica di guida o resti soprattutto un elemento di gamification. La risposta dipenderà dalla precisione della sensoristica e dalla profondità dell’analisi dei dati disponibile nell’app, ma di certo l’introduzione di un feedback immediato e misurabile rappresenta un passo avanti rispetto al semplice allenamento a sensazione.

Sempre nell’ottica di un allenamento più consapevole, l’aggiornamento porta i dati del cardiofrequenzimetro all’interno delle statistiche di guida. Il collegamento Bluetooth con il sensore cardiaco era già possibile in precedenza per la visualizzazione in tempo reale sul display, ma ora i dati vengono anche salvati: al termine di ogni sessione è possibile consultare la frequenza cardiaca media e il suo andamento nel tempo, strumenti utili per chi vuole strutturare l’allenamento in modo più efficace.

Sul fronte della navigazione quotidiana, l’aggiornamento introduce la funzione “Preferiti”: nella sezione “Pianificazione” dell’app è ora possibile salvare luoghi ricorrenti sulla mappa, come casa o il posto di lavoro. Tre di questi preferiti possono diventare scorciatoie di navigazione accessibili direttamente dalla Ride Screen o dai display Kiox 300, Kiox 400C e Kiox 500, rendendo l’avvio di un percorso abituale molto più immediato.

SmartphoneGrip Vertical e novità eShift: il sistema si amplia

Parallelamente all’aggiornamento software, Bosch introduce anche una nuova soluzione hardware: lo SmartphoneGrip Vertical, che permette di utilizzare il proprio smartphone come display per eBike in formato verticale. È compatibile con smartphone di larghezza compresa tra 68 e 80 mm, altezza tra 135 e 170 mm, spessore tra 7 e 12 mm e peso non superiore a 260 grammi inclusa la cover, ma non è adatto a dispositivi pieghevoli o con custodie pieghevoli.

Durante la pedalata, lo smartphone si ricarica in modalità induttiva o tramite USB-C attingendo alla batteria dell’eBike, così da poter utilizzare senza preoccupazioni anche le applicazioni più esigenti in termini di autonomia. L’orientamento verticale offre una visuale più ampia del percorso durante la navigazione, mentre la schermata Ride Screen dell’app eBike Flow mostra i dati principali: velocità, livello della batteria e ora di arrivo stimata. Due morsetti garantiscono una presa solida anche su sterrato, e un rivestimento in gomma sul retro protegge il dispositivo lasciando accessibili tasti e connettori. Il supporto è compatibile con i sistemi di fissaggio dei modelli Kiox 300, Kiox 500 e SmartphoneGrip, con possibilità di montaggio davanti, sopra o a lato dell’attacco manubrio. Il prezzo non è stato ancora comunicato ufficialmente.

L’aggiornamento 1.34 porta con sé anche un miglioramento della funzione eBike Lock: dai test effettuati, lo sblocco della bici risulta quasi il doppio più rapido rispetto alle versioni software precedenti, con alcuni casi in cui la velocità è risultata addirittura superiore.

Sul fronte della trasmissione, Bosch amplia la gamma eShift con l’integrazione dei cambi meccanici al mozzo e a catena dotati della soluzione GS di Gearsensor per il cambio manuale, pensata in particolare per le biciclette eUrban, eCity ed eTrekking. Il sistema interrompe brevemente il supporto motore nel momento del cambio marcia, garantendo una transizione più fluida e riducendo potenzialmente l’usura dei componenti. Il display può inoltre suggerire la marcia consigliata, per chi preferisce pedalare senza dover gestire manualmente le cambiate.