Roblox si prepara a lanciare il cambiamento più significativo da quando, alla fine dello scorso anno, aveva introdotto la verifica dell’età per l’accesso alla chat. Questa volta, però, la novità riguarda qualcosa di più ampio: la piattaforma sta per segregare i contenuti in base all’età degli utenti, creando di fatto tre mondi separati all’interno dello stesso ecosistema.

A partire da metà maggio, gli utenti verranno indirizzati verso una di tre esperienze distinte: Roblox Kids, Roblox Select e Roblox. Le fasce d’età esatte varieranno a seconda del territorio, ma negli Stati Uniti la suddivisione prevede 5-8 anni per Kids, 9-15 anni per Select e 16+ per l’account standard.

Questi tre tipi di account si allineano con le attuali etichette di maturità dei contenuti della piattaforma, che dividono i giochi in Minimal, Mild, Moderate e Restricted. Scendiamo nel dettaglio di questi tre nuovi livelli.

Come funzioneranno i tre livelli

Gli account Kids saranno i più restrittivi: la chat sarà disattivata di default e saranno accessibili solo esperienze classificate come Minimal e Mild. Anche l’aspetto grafico sarà diverso, con uno sfondo di colore differente che permetterà ai genitori di capire immediatamente che il proprio figlio si trova “nel posto giusto”, come spiega la stessa Roblox.

I ragazzi tra i 9 e i 15 anni, nella fascia Select, potranno chattare con coetanei e con “amici fidati” che hanno superato il controllo dei genitori, oltre ad accedere ai contenuti Moderate e a tutti i giochi per i più piccoli.

A 16 anni, gli adolescenti verranno automaticamente spostati su un account Roblox completo con tutte le funzionalità, ma non tutti i giochi: i contenuti contrassegnati come Restricted si sbloccheranno soltanto al compimento dei 18 anni.

Verifica dell’età e controllo dei contenuti

Roblox afferma che oltre la metà dei suoi utenti ha già completato la verifica dell’età, tramite documento d’identità o scansione del volto. Con il rollout globale dei nuovi tipi di account, previsto entro giugno, la piattaforma inizierà a forzare gli utenti che non hanno completato la verifica in un’esperienza simile a quella Kids, senza accesso alla chat né a giochi con classificazione superiore a Mild.

Resta però il problema di garantire che l’enorme collezione di contenuti creati dagli utenti sia effettivamente appropriata per le varie fasce d’età. La soluzione di Roblox prevede verifica dell’identità, moderazione tramite AI e un piccolo esborso economico: gli sviluppatori dovranno verificare la propria identità e pagare 5 dollari al mese per Roblox Plus, dimostrando così “un impegno a lungo termine verso la piattaforma“.

L’idea è che, superati questi ostacoli, uno sviluppatore applicherà sicuramente l’etichetta di maturità corretta ai propri giochi. Nel caso in cui un’esperienza sia etichettata in modo errato, la moderazione AI di Roblox monitorerà le istanze di gioco per assicurarsi che ciò che accade sullo schermo e in chat corrisponda all’etichetta dichiarata.

Nuovi controlli parentali in arrivo

Roblox ha inoltre anticipato due nuove funzionalità di controllo parentale in arrivo a giugno. I genitori potranno bloccare qualsiasi gioco e gestire l’accesso alla chat diretta fino al compimento dei 16 anni del figlio; in precedenza, i ragazzi sopra i 13 anni potevano sbloccare autonomamente le esperienze.

Inoltre, i genitori potranno approvare caso per caso giochi al di fuori della fascia d’età del proprio figlio, utile ad esempio quando un bambino più piccolo vuole giocare insieme a un fratello maggiore.

Naturalmente, il grande interrogativo riguarda l’efficacia della verifica automatica dell’età. Un’inchiesta di Wired pubblicata a gennaio suggeriva che persino bambini molto piccoli potrebbero riuscire ad aggirare i controlli della piattaforma, il che minerebbe alla base tutto ciò che Roblox sta cercando di ottenere.

Matt Kaufman, Chief Safety Officer di Roblox, ha risposto alle preoccupazioni spiegando che “se sbagliamo, offriamo agli utenti diversi modi per correggere la situazione“, aggiungendo che la piattaforma “monitora costantemente il comportamento degli utenti e lo confronta con i dati della verifica dell’età. Se notiamo divergenze, chiediamo semplicemente alle persone di ripetere il processo di verifica“.