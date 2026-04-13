Una console portatile con output 4K a 120 fps, 256 GB di memoria interna e controller magnetici a meno di 400€? Non è un miraggio, ma la promessa della Nintendo Switch 2, un dispositivo che alza notevolmente l’asticella nel gaming ibrido. Questa evoluzione della celebre console è oggi protagonista di un’offerta estremamente interessante su AliExpress, che la rende un’opportunità quasi irripetibile per chiunque voglia fare un salto generazionale senza svuotare il portafoglio. Grazie a un coupon esclusivo, il prezzo crolla a soli 353€, un valore incredibile per la scheda tecnica offerta. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo dispositivo così appetibile e i termini esatti della promozione.

Nintendo Switch 2: potenza da nuova generazione e versatilità

La Nintendo Switch 2 si presenta come un upgrade sostanziale sotto ogni aspetto. Il cuore del sistema è stato potenziato con una CPU e una GPU di nuova generazione, garantendo tempi di caricamento ridotti, una grafica ottimizzata e una fluidità di gioco superiore. Il display cresce fino a 7.9 pollici con risoluzione Full HD (1080p), offrendo colori più vibranti e animazioni più definite durante l’uso in modalità portatile.

Una delle innovazioni più significative risiede nei Joy-Con 2, ora dotati di un sistema di aggancio magnetico che ne semplifica l’utilizzo. Questi nuovi controller possono essere usati anche come mouse scorrevole su una superficie piana, aumentando la precisione in determinati generi di gioco. L’esperienza viene arricchita da un sistema audio 3D spaziale, progettato per un’immersione totale, e da una memoria interna da ben 256 GB, espandibile tramite schede MicroSD express per ospitare una vasta libreria digitale.

La versatilità è ulteriormente migliorata grazie a un nuovo stand regolabile e alla presenza di una doppia porta USB-C, che permette di ricaricare la console mentre si gioca o si collega una videocamera esterna. Una volta inserita nella dock, la Nintendo Switch 2 è in grado di trasmettere un segnale video fino a 4K e 120 fps su TV compatibili. Un punto di forza cruciale è la piena retrocompatibilità con i giochi fisici e digitali e con i controller della Nintendo Switch originale, assicurando una transizione indolore per gli attuali possessori.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Display: 7.9 pollici LCD Full HD (1080p)

7.9 pollici LCD Full HD (1080p) Processore: CPU e GPU potenziate per prestazioni superiori

CPU e GPU potenziate per prestazioni superiori Memoria interna: 256 GB, espandibile con MicroSD express

256 GB, espandibile con MicroSD express Controller: Joy-Con 2 con aggancio magnetico e funzione mouse

Joy-Con 2 con aggancio magnetico e funzione mouse Audio: 3D spaziale immersivo

3D spaziale immersivo Connettività: Doppia porta USB-C, stand regolabile

Doppia porta USB-C, stand regolabile Output TV: Fino a 4K e 120 fps su schermi compatibili

Fino a 4K e 120 fps su schermi compatibili Compatibilità: Retrocompatibile con giochi e controller della Nintendo Switch originale

L’offerta da non perdere su AliExpress

Questa potente console è attualmente disponibile su AliExpress a un prezzo di listino di 479€. Tuttavia, utilizzando in fase di checkout uno dei seguenti codici coupon, ITAR45 o SRIT45, il prezzo finale scende drasticamente a soli 353€. Si tratta di un’occasione eccezionale che permette di ottenere un dispositivo di nuova generazione con un risparmio netto di 126€, pari a uno sconto di oltre il 26% sul prezzo originale.

L’offerta è valida per un periodo di tempo limitato ed è soggetta alla disponibilità delle scorte, che potrebbero esaurirsi rapidamente dato l’elevato interesse. La spedizione può variare in base al venditore e alla destinazione, pertanto si consiglia di verificare tutti i dettagli direttamente sulla pagina del prodotto prima di completare l’acquisto. Per assicurarsi questo prezzo, è fondamentale ricordarsi di inserire il coupon nell’apposito campo prima del pagamento.

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