Il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone è arrivato: Apple iPhone 17e scende a un prezzo davvero eccezionale, con uno sconto netto di 100€ sul listino ufficiale. Si tratta di una delle migliori opportunità per entrare nel mondo Apple con un dispositivo di ultima generazione, potente e con una dotazione di memoria da 256GB, perfetta per non avere mai problemi di spazio. L’offerta, disponibile per le eleganti colorazioni Bianco e Rosa, rende questo smartphone un vero e proprio best-buy nella sua fascia di prezzo, combinando prestazioni, design e un ecosistema software ineguagliabile. Analizziamo nel dettaglio perché, a questa cifra, diventa un acquisto quasi obbligato.

Apple iPhone 17e: potenza, display e fotografia di alto livello

Apple iPhone 17e non è un semplice smartphone, ma un concentrato di tecnologia progettato per offrire un’esperienza d’uso fluida e appagante. Il cuore del dispositivo è il potentissimo chip A19, un processore che garantisce una reattività fulminea in ogni operazione, dal multitasking più spinto al gaming con grafica complessa. Questa potenza si traduce in un sistema operativo, iOS 26, sempre scattante e ottimizzato per consumare poca energia.

Il pannello frontale è dominato da uno splendido display Super Retina XDR da 6.1 pollici, una garanzia per chi ama godersi contenuti multimediali con colori vividi, neri assoluti e una luminosità di picco eccellente anche sotto la luce diretta del sole. La protezione è affidata al Durable Ceramic Shield 2, un vetro frontale più resistente di qualsiasi altro vetro per smartphone, che offre una maggiore tranquillità contro urti e graffi accidentali.

Il comparto fotografico è un altro dei suoi punti di forza. La fotocamera principale da 48MP cattura immagini ricche di dettagli e con una resa cromatica naturale, comportandosi egregiamente anche in condizioni di scarsa illuminazione. Permette di registrare video di qualità cinematografica, stabilizzati e pronti per essere condivisi. L’autonomia è un altro aspetto curato, con una batteria che permette di coprire senza problemi un’intera giornata di utilizzo intenso. Le specifiche principali includono:

Processore: Chip A19

Chip A19 Display: 6.1″ Super Retina XDR

6.1″ Super Retina XDR Fotocamera principale: 48MP

48MP Memoria interna: 256GB

256GB Sistema operativo: iOS 26

iOS 26 Protezione: Durable Ceramic Shield 2

Per ulteriori dettagli:

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Dettagli dell’offerta: 100€ di sconto su ebay

L’occasione per portarsi a casa Apple iPhone 17e a un prezzo imbattibile arriva direttamente da eBay, dove è possibile acquistarlo con un ribasso significativo. Il prezzo di listino ufficiale, fissato a 729€, scende a soli 629€, permettendo un risparmio immediato di 100€. Si tratta di uno sconto di oltre il 13%, una percentuale notevole per un prodotto Apple così recente e richiesto.

La promozione è valida per il modello con 256GB di archiviazione nelle colorazioni Bianco e Rosa, offrendo una scelta estetica per tutti i gusti. Il prodotto è nuovo, venduto con Garanzia Italia di 24 mesi, assicurando così la massima tranquillità post-acquisto. La spedizione è gestita da un venditore affidabile, garantendo una transazione sicura e veloce. Data l’eccezionalità dell’offerta, le scorte potrebbero essere limitate, pertanto si consiglia di approfittarne il prima possibile per non perdere questa fantastica opportunità di risparmio.

Oppure in sconto anche in colorazione Rosa

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