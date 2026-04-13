Per anni e anni siamo stati da sempre abituati a far uso dell’intelligenza artificiale (tra ChatGPT di OpenAI, Gemini di Google, Claude di Anthropic e via dicendo) servendoci, come conditio sine qua non, di una connessione a internet per il suo funzionamento. Ecco dunque che ASUS ha pensato ad un approccio completamente diverso con UGen 300, una soluzione USB plug and play che porta l’intelligenza artificiale in locale: scopriamone insieme tutti i dettagli e le principali specifiche tecniche.

ASUS UGen300: specifiche tecniche e disponibilità

Il primo punto fondamentale su cui ASUS UGen 300 basa il suo approccio è sicuramente lo svincolo dalla connessione di rete come prerequisito per accedere all’intelligenza artificiale. In tal senso, è sufficiente inserire l’apposita soluzione all’interno della porta USB, per accedere immediatamente alle più classifiche funzionalità di intelligenza artificiale che abbiamo imparato a conoscere in questi ultimi anni, tra cui in particolare l’elaborazione di testi particolarmente complessi, il riconoscimento vocale in tempo reale (utile ad esempio per sbobinare interviste particolarmente lunghe e ostiche) o il riassunto automatico dei video che vengono sottoposti alla sua analisi.

È proprio nella gestione in locale che risiede probabilmente il suo principale punto di forza: questo approccio consente infatti di massimizzare la sicurezza delle informazioni personali e dei dati sensibili che potrebbero essere eventualmente condivisi con il sistema, oltre a evitare il pagamento di abbonamenti mensili (o annuali), come accade per le principali piattaforme attualmente in commercio.

Le dimensioni di questa soluzione sono decisamente compatte e ridotte, con 10,5 centimetri di lunghezza per 5 centimetri di larghezza e uno spessore di 1,8 centimetri, che lo rendono a tutti gli effetti un dispositivo perfettamente tascabile, capace di essere trasportato senza problemi all’interno di uno zaino o altro.

Le dimensioni non fermano la sua capacità di calcolo, discretamente elevata: al suo interno troviamo infatti il processore Hailo-10H, che secondo quanto dichiarato dalla compagnia è in grado di assicurare una potenza di calcolo pari 40 TOPS. Lo stesso processore è inoltre ottimizzato per l’intelligenza artificiale generativa, prestandosi dunque alle classiche attività come il riconoscimento di oggetti o la descrizione automatica delle immagini che noi stessi sottoponiamo, sempre in locale. Al processore si abbinano inoltre 8 GB di memoria LPDDR4 dedicata, una quantità più che sufficiente per portare a termine le richieste più impegnative, senza necessariamente affidarsi alla potenza di calcolo del computer a cui è effettivamente collegata.

Un altro punto saliente è infine rappresentato dall’efficienza energetica, decisamente ottimizzata per una soluzione del genere: parliamo infatti di 2,5 Watt di consumo per un utilizzo medio comune. La soluzione ASUS UGen 300 è compatibile con i principali sistemi operativi attualmente presenti in commercio, andando a comprendere rispettivamente Windows, Linux e Android. Il target di riferimento in questo caso è piuttosto ampio: se rappresenta infatti una soluzione ottimale per gli studenti (dalla scuola fino ad arrivare all’università), ASUS UGen 300 è in grado di dare una mano anche ai professionisti, grazie al supporto dei principali modelli standard del settore, che includono ONNX, PyTorch e TensorFlow.

Per chi fosse interessato all’eventuale acquisto, il debutto di ASUS UGen 300 è attualmente previsto nel corso dei mesi estivi, anche se non conosciamo ancora un preciso listino prezzi: attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti in merito direttamente da ASUS, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.