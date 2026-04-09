SharkNinja porta in Italia la Ninja CRISPi PRO Countertop Glass Air Fryer, evoluzione diretta della CRISPi originale lanciata nel 2025 che aveva già convinto con la sua idea di sostituire le classiche vaschette in plastica o metallo con contenitori trasparenti in vetro. Questa nuova versione alza l’asticella su tutti i fronti: capacità, funzioni e controllo della temperatura.

Il punto di partenza è lo stesso concetto vincente del modello precedente, il sistema CleanCrisp Glassware, che permette di cucinare, servire e conservare gli alimenti nello stesso contenitore senza dover sporcare pile di teglie e ciotole. La differenza sostanziale sta nelle dimensioni: il contenitore principale passa a 5,7 litri, abbastanza per cuocere un pollo intero con contorno di verdure per sei persone, mentre un secondo contenitore da 2,3 litri resta disponibile per contorni, snack o porzioni ridotte. Un salto di scala significativo rispetto alla CRISPi originale, pensata più come dispositivo compatto e portatile, mentre la PRO è progettata esplicitamente per stare sul piano di lavoro di cucina ed affrontare anche il classico arrosto domenicale senza dover accendere il forno.

I contenitori sono realizzati in vetro borosilicato resistente agli shock termici, con manici in plastica priva di BPA, mentre le piastre griglianti in alluminio sono dotate di rivestimento nano-ceramico. Tutte le superfici a contatto con gli alimenti sono certificate senza PFAS e PTFE e compatibili con la lavastoviglie, così come i coperchi snap-lock che mantengono i pasti freschi ed evitano fuoriuscite durante la conservazione in frigorifero o freezer.

Sette modalità di cottura e controlli digitali di precisione

Sul fronte delle funzionalità, la CRISPi PRO introduce tre nuove modalità rispetto alla versione originale: Lievitazione (Prove), Arrosto (Roast) ed Essiccazione (Dehydrate), che si affiancano alle già presenti Air Fry, Bake, Re-Crisp e Max Crisp, per un totale di sette impostazioni di cottura. Quest’ultima, la modalità Max Crisp, spinge la temperatura fino a 240°C, garantendo risultati particolarmente croccanti per chi non vuole scendere a compromessi. Rispetto alla CRISPi originale, arriva anche il controllo manuale della temperatura, una funzione che molti utenti avevano richiesto e che ora SharkNinja ha integrato con controlli digitali di precisione. La potenza è di 1800W, sufficiente per gestire anche le cotture più impegnative.

L’idea centrale del prodotto rimane quella di ridurre al minimo il numero di contenitori usati durante tutta la preparazione di un pasto: si porta il vetro direttamente dalla dispensa alla friggitrice, poi a tavola, e infine in frigorifero con il coperchio snap-lock. Gli avanzi possono essere riscaldati direttamente dal congelato, passando da frozen a croccante in pochi minuti.

James Kitto, Senior Vice President Managing Director EMEA di SharkNinja, ha commentato il lancio sottolineando l’ascolto delle esigenze dei consumatori:

Abbiamo ascoltato con grande attenzione le esigenze dei consumatori fin dal lancio della prima CRISPI, e CRISPI PRO è la nostra risposta per la cucina domestica. Il nostro team esperto di ingegneri si sono spinti oltre i confini, arrivando all’impressionante capacità di cuocere un arrosto intero. Questo elettrodomestico è progettato con cura per chi crede che una cucina smart debba offrire con facilità pasti sani e allo stesso tempo pratici.

La CRISPi PRO arriverà nelle colorazioni Rose Quartz, Ash Grey e Bone, più la variante Cyberspace disponibile in esclusiva sul sito ufficiale ninjakitchen.it. Il design in vetro con linee pulite e proporzioni moderne la posiziona come un oggetto da lasciare in bella vista sul piano di lavoro, non da nascondere in credenza. Anche nel mercato anglofono il prodotto ha già ricevuto ottimi riscontri: TechRadar le ha assegnato 4,5 stelle su 5 dopo i test, premiando in particolare la velocità ed efficacia nella cottura. La Ninja CRISPi PRO Countertop Glass Air Fryer è disponibile da subito al prezzo di 249,99 euro su ninjakitchen.it e probabilmente a breve anche su Amazon.it.