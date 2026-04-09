SteelSeries Rival 3 Wireless a metà prezzo su Amazon: uno sconto del 50% che porta questa periferica gaming a un prezzo che raramente si è visto così in basso. Per chi cerca un mouse wireless da gaming serio, senza spendere una fortuna, questa è probabilmente l’offerta più ghiotta del periodo. Vale la pena guardarci dentro.

SteelSeries Rival 3 Wireless: dual wireless, 400 ore di autonomia e un sensore da 18.000 CPI

SteelSeries Rival 3 Wireless è una periferica che non fa compromessi dove conta davvero. Il cuore del dispositivo è il sensore ottico TrueMove Air, capace di raggiungere 18.000 CPI con un range regolabile da 100 a 18.000 CPI in step da 100, una velocità massima di 400 IPS e un’accelerazione fino a 40G. In parole semplici: una precisione da mouse professionale, con una risposta che non tradisce nemmeno nei momenti più concitati.

La connettività è uno dei punti di forza più interessanti del prodotto. La tecnologia Quantum 2.0 Dual Wireless garantisce un segnale a 2,4 GHz ultra-low latency con polling rate di 1.000 Hz, identico a quello di un mouse cablato. Per chi preferisce la versatilità, è disponibile anche il Bluetooth 5.0, comodo per collegare il mouse a laptop o dispositivi secondari senza bisogno di dongle.

Ma è l’autonomia il vero elemento distintivo: oltre 400 ore con due batterie AAA incluse in modalità High Efficiency, che disabilita l’illuminazione RGB e riduce il polling rate per massimizzare la durata. Una caratteristica che elimina l’ansia da ricarica tipica di molti mouse wireless della concorrenza. E per chi vuole alleggerire il mouse, è possibile rimuovere una delle due batterie senza impatti sulle prestazioni.

Ecco le specifiche principali in sintesi: Sensore: TrueMove Air ottico, 100–18.000 CPI

TrueMove Air ottico, 100–18.000 CPI Connettività: 2,4 GHz (Quantum 2.0) + Bluetooth 5.0

2,4 GHz (Quantum 2.0) + Bluetooth 5.0 Polling rate: 1.000 Hz (2,4 GHz) / 125 Hz (Bluetooth)

1.000 Hz (2,4 GHz) / 125 Hz (Bluetooth) Autonomia: 400+ ore (modalità High Efficiency)

400+ ore (modalità High Efficiency) Switch meccanici: 60 milioni di clic garantiti

60 milioni di clic garantiti Tasti: 6 programmabili via SteelSeries Engine

6 programmabili via Peso: ~107g con due batterie AAA

~107g con due batterie AAA Illuminazione: RGB sulla rotella di scorrimento

Gli switch meccanici da 60 milioni di clic meritano una menzione separata: è un dato che parla da solo, pensato per chi usa il mouse ore e ore ogni giorno, sia in gaming che nel lavoro quotidiano. La compatibilità con SteelSeries Engine (Prism) permette poi di personalizzare CPI, illuminazione, tasti e persino ricevere notifiche di gioco tramite GameSense o Discord.

Sconto del 50%: i dettagli dell’offerta su Amazon

Qui i numeri sono chiari e difficilmente ignorabili. SteelSeries Rival 3 Wireless è disponibile su Amazon a soli 29,99€, contro un prezzo di listino di 59,99€. Si tratta di uno sconto del 50%, con un risparmio netto di 30€. Il prezzo è sceso sensibilmente rispetto ai mesi scorsi ed è attualmente il più basso del periodo: un livello che raramente si era visto per questo prodotto.

L’offerta è a disponibilità limitata, quindi non è il caso di attendere troppo: prezzi così possono sparire in qualsiasi momento.

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