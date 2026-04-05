Il momento giusto per passare a un’esperienza di gioco ultrawide e immersiva è arrivato. Samsung Odyssey G5 (C34G55), un monitor gaming curvo da 34 pollici che unisce una risoluzione elevata a prestazioni da competizione, scende a un prezzo estremamente interessante su Amazon. Questa promozione rappresenta un’ottima opportunità per chi desidera un upgrade significativo del proprio setup senza svuotare il portafoglio. Un display con queste caratteristiche a un costo così contenuto è una rarità. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che lo rendono un best-buy e i termini di questa offerta limitata.

Samsung Odyssey G5 (C34G55): specifiche di un campione di immersività

Il monitor Samsung Odyssey G5 (C34G55) si distingue immediatamente per il suo imponente pannello da 34 pollici con un formato 21:9 ultrawide. La caratteristica più evidente è la sua curvatura estrema da 1000R, progettata per avvolgere il campo visivo dell’utente e aumentare drasticamente il senso di immersione, sia durante le sessioni di gioco che nella visione di contenuti multimediali. La risoluzione Ultra WQHD (3440×1440 pixel) garantisce un livello di dettaglio nettamente superiore al classico Full HD, offrendo immagini nitide e spazi di lavoro ampi, ideali anche per il multitasking.

Sul fronte delle prestazioni gaming, questo monitor non delude. La frequenza di aggiornamento di 165 Hz assicura una fluidità eccezionale, eliminando scatti e sfocature nelle scene più frenetiche, mentre il tempo di risposta di 1 ms (MPRT) riduce al minimo l’effetto ghosting. A completare il pacchetto troviamo il supporto ad AMD FreeSync Premium, una tecnologia che sincronizza il refresh rate del monitor con la GPU, annullando tearing e stuttering per un’esperienza di gioco impeccabile. Il pannello di tipo VA offre un eccellente rapporto di contrasto di 2500:1, con neri profondi e colori vividi, ulteriormente valorizzati dal supporto HDR10.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Schermo: 34″ Curvo (1000R)

34″ Curvo (1000R) Risoluzione: 3440×1440 (Ultra WQHD)

3440×1440 (Ultra WQHD) Pannello: VA

VA Refresh Rate: 165 Hz

165 Hz Tempo di Risposta: 1 ms (MPRT)

1 ms (MPRT) Tecnologie: AMD FreeSync Premium, HDR10, Flicker Free

AMD FreeSync Premium, HDR10, Flicker Free Connettività: HDMI, Display Port

HDMI, Display Port Funzioni Extra: Picture-by-Picture (PBP)

Prezzo al tappeto: i dettagli dell’offerta

L’offerta attualmente attiva su Amazon rende il Samsung Odyssey G5 (C34G55) un acquisto quasi obbligato per chi cerca un monitor ultrawide performante. Il prezzo di listino, o comunque il prezzo precedente più recente, era di 269€, una cifra già competitiva per le sue caratteristiche. Grazie a questa promozione, il costo scende a soli 237€, permettendo un risparmio netto di 32€, pari a quasi il 12% di sconto, ma considerando il prezo di listino di 519€, il risparmio è di quasi 300€.

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo, considerando che monitor con specifiche simili si posizionano spesso su fasce di prezzo superiori. L’offerta è valida per il prodotto venduto e spedito da Amazon, garanzia di un servizio clienti affidabile e di spedizioni rapide, soprattutto per gli abbonati al servizio Prime. Non è specificata una data di scadenza per la promozione, ma è probabile che si tratti di un’offerta a tempo limitato o fino a esaurimento scorte. Per questo motivo, si consiglia di non attendere troppo per finalizzare l’acquisto.

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