Il percorso di Nothing nel mondo audio ha sempre puntato a distinguersi, e con Nothing Ear (3) l’evoluzione è finalmente tangibile. Non si tratta di un semplice affinamento, ma di un vero salto generazionale che migliora design, materiali e, soprattutto, qualità sonora. Dopo un lancio a 179€, che già li posizionava in modo competitivo, oggi assistiamo a un calo di prezzo che li rende un’opportunità ancora più ghiotta. L’offerta attuale su Amazon porta questi auricolari a un costo decisamente più accessibile, rendendoli una delle scelte più interessanti per chi cerca un’esperienza audio di alto livello senza svenarsi. Analizziamo nel dettaglio cosa offrono e i termini di questa promozione.

Nothing Ear (3): design iconico e un cuore che batte più forte

Le cuffie Nothing Ear (3) mantengono il DNA trasparente che ha reso celebre il brand, ma lo elevano con una maggiore attenzione ai materiali. Inserti in metallo e un anello in alluminio riciclato sul case non solo aggiungono un tocco premium, ma migliorano anche la robustezza e la resistenza ai graffi. L’ergonomia è stata affinata per un comfort superiore, mentre la certificazione IP54 per auricolari e case li rende compagni affidabili anche durante l’attività fisica o sotto una pioggia leggera.

Il vero salto di qualità, però, si avverte all’ascolto. Il cuore pulsante è un nuovo driver dinamico custom da 12 mm, con una membrana ibrida in PMI e TPU che garantisce una risposta sonora eccezionale. Il risultato è un audio più corposo e fisico, con bassi presenti ma controllati, medi naturali e alti brillanti e dettagliati. La distorsione è ridotta a un valore quasi impercettibile (0,2%), garantendo una pulizia del suono notevole. A questo si aggiungono funzionalità di fascia alta come il supporto ad Audio Hi-Res tramite codec LDAC e l’introduzione dello Static Spatial Audio, che amplia la scena sonora per un’immersione più credibile.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) è di tipo adattivo, capace di ridurre i disturbi esterni fino a 45 dB, mentre l’autonomia si attesta sulle 5,5 ore con ANC attivo, estendibili a circa 22 ore totali grazie alla custodia di ricarica. Non mancano la ricarica rapida e quella wireless. Una menzione particolare va al Super Mic, un microfono direzionale integrato nel case pensato per migliorare la qualità della voce in ambienti molto rumorosi, una caratteristica unica nel suo genere.

Driver: Dinamico custom da 12 mm

Dinamico custom da 12 mm Codec Audio: LDAC, AAC, SBC

LDAC, AAC, SBC Cancellazione Rumore: Adattiva fino a 45 dB

Adattiva fino a 45 dB Resistenza: IP54 (auricolari e case)

IP54 (auricolari e case) Connettività: Bluetooth 5.2

Bluetooth 5.2 Autonomia (ANC on): Fino a 5,5 ore (22 con case)

Fino a 5,5 ore (22 con case) Funzioni speciali: Static Spatial Audio, Super Mic, Ricarica Wireless

L’offerta su Amazon: come approfittarne

Il prezzo di listino di 179€ viene oggi significativamente ridotto grazie a una promozione imperdibile su Amazon. È possibile infatti acquistare le Nothing Ear (3) a soli 137,83€, con un risparmio netto di oltre 41€, che si traduce in uno sconto del 23% sul prezzo originale. Si tratta di un’occasione eccellente per portarsi a casa un prodotto di ultima generazione, con caratteristiche tecniche e costruttive di alto livello, a un costo molto più vicino alla fascia media.

L’offerta è disponibile su Amazon, con tutti i vantaggi legati alla spedizione rapida per gli utenti Prime e alla garanzia del marketplace. Al momento della stesura di questo articolo, la promozione è attiva sulla colorazione Nera, una delle più eleganti e apprezzate. Non è specificata una data di scadenza, pertanto potrebbe trattarsi di un’offerta a tempo o legata alla disponibilità delle scorte. A questo prezzo, le Nothing Ear (3) diventano una scelta quasi obbligata per chi cerca un’alternativa valida ai soliti noti, unendo stile, innovazione e una qualità audio finalmente matura.

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