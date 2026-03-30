Il colosso dell’e-commerce AliExpress torna a proporre la interessante (e ricorrente) campagna promozionale Choice Day, pensata per celebrare l’arrivo del nuovo mese, in questo caso quello di aprile.

Questa promozione sarà attiva dalla mezzanotte di mercoledì 1 aprile 2026 e terminerà alle 23:59 di martedì 7 aprile 2026, prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci dato che sono già prenotabili! Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

AliExpress “Choice Day” (aprile 2026): tutti i dettagli della promo

Dalla mezzanotte di mercoledì 1 aprile 2026 e fino alle 23:59 di martedì 7 aprile 2026, sul portale di AliExpress sarà attiva un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per accogliere il nuovo mese, chiamata Choice Day – Fino al 60% di sconto.

La promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch, console e mini PC anche di marchi molto noti), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 55 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon ITCD02 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon ITCD04 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 29 euro Coupon ITCD07 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 49 euro Coupon ITCD09 – per ottenere 9 euro di sconto su un ordine minimo di 69 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 69 euro Coupon ITCD13 – per ottenere 13 euro di sconto su un ordine minimo di 99 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 99 euro Coupon ITCD20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 159 euro Coupon ITCD25 – per ottenere 25 euro di sconto su un ordine minimo di 209 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 209 euro Coupon ITCD40 – per ottenere 40 euro di sconto su un ordine minimo di 329 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 329 euro Coupon ITCD55 – per ottenere 55 euro di sconto su un ordine minimo di 459 euro

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni. Da questo momento è già possibile prenotare i coupon, quindi conviene essere veloci!

Termini e condizioni della promozione “Choice Day – Fino al 60% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Choice Day – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di mercoledì 1 aprile 2026 fino alle 23:59 di martedì 7 aprile 2026, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni codice può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I codici non sono validi per i prodotti virtuali.

I codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I codici hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi.

I coupon possono essere applicati ai prodotti della categoria telefonia (esclusi gli iPhone).

La promo Choice Day (aprile 2026) – Fino al 60% di sconto consentirà di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troveremo in offerta mini PC, componenti e periferiche per PC, dispositivi indossabili, console, action cam e tanto altro.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.