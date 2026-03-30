Trovare un monitor da gaming che superi la soglia dei 144 Hz senza superare quella dei 100 euro è un’impresa quasi impossibile. Il modello Acer Nitro KG242YX1bmiipx rompe questa barriera con una proposta aggressiva: un pannello da 200 Hz a un prezzo che non si vedeva da tempo. Questa offerta su Amazon rappresenta un’opportunità eccezionale per chiunque desideri elevare la propria postazione da gioco senza svuotare il portafoglio, portando fluidità e reattività tipiche di modelli ben più costosi a una fascia di prezzo accessibile a tutti. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo monitor e i termini di questa promozione imperdibile.

Monitor Acer Nitro da 24″: velocità e colori per il gaming competitivo

Il monitor Acer Nitro KG242YX1bmiipx è stato progettato con un obiettivo chiaro: offrire prestazioni da gaming di alto livello a un costo contenuto. Il cuore del dispositivo è il suo pannello IPS da 23,8 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), una combinazione che garantisce un ottimo equilibrio tra dettaglio visivo e requisiti hardware. La tecnologia IPS assicura angoli di visione ampi fino a 178° e una riproduzione dei colori più accurata rispetto ai tradizionali pannelli TN, rendendolo versatile anche per la fruizione di contenuti multimediali.

Tuttavia, è nel gaming che questo monitor mostra i suoi muscoli. Le specifiche tecniche parlano chiaro e si rivolgono ai giocatori più esigenti, specialmente quelli che amano i titoli competitivi e frenetici come sparatutto o giochi di corse.

Refresh Rate: 200 Hz , un valore eccezionale in questa fascia di prezzo, che garantisce un’immagine estremamente fluida e un vantaggio competitivo tangibile.

, un valore eccezionale in questa fascia di prezzo, che garantisce un’immagine estremamente fluida e un vantaggio competitivo tangibile. Tempo di risposta: 0,5 ms , per eliminare quasi completamente l’effetto scia (motion blur) e garantire la massima reattività ai comandi.

, per eliminare quasi completamente l’effetto scia (motion blur) e garantire la massima reattività ai comandi. Tecnologia di sincronizzazione: Supporto a FreeSync Premium , che sincronizza il refresh rate del monitor con il frame rate della GPU per eliminare screen tearing e stuttering.

Supporto a , che sincronizza il refresh rate del monitor con il frame rate della GPU per eliminare screen tearing e stuttering. Connettività: Dotato di una porta HDMI 2.0 e una DisplayPort 1.2 , offre la flessibilità necessaria per collegare PC e console di ultima generazione.

Dotato di una porta e una , offre la flessibilità necessaria per collegare PC e console di ultima generazione. Accessori inclusi: Nella confezione è presente un cavo HDMI, permettendo di essere operativi fin da subito.

Il design è sobrio ma moderno, con cornici sottili che lo rendono adatto anche a configurazioni multi-monitor. Sebbene la luminosità di 250 nits sia adeguata per ambienti interni e gli speaker integrati rappresentino una soluzione di base, il vero valore di questo prodotto risiede nel suo pacchetto di performance pure, quasi introvabile a questo prezzo.

Un prezzo da non perdere: i dettagli dell’offerta

Passiamo ora ai dettagli economici di questa promozione, che è senza dubbio il punto forte. Il prezzo di listino di questo monitor Acer Nitro è di 129,90 €, una cifra già competitiva per le sue caratteristiche. Attualmente, grazie a una promozione limitata su Amazon, è possibile acquistarlo al prezzo eccezionale di 79,90 €.

Si tratta di un risparmio netto di 50 €, corrispondente a uno sconto del 38% sul prezzo originale. Un taglio di prezzo così netto posiziona questo monitor come un best-buy assoluto per chiunque cerchi un display da gaming performante con un budget limitato. L’offerta è disponibile su Amazon Italia, con spedizione rapida e tutte le garanzie tipiche della piattaforma, specialmente per gli utenti abbonati al servizio Prime. È importante notare che offerte di questo tipo sono spesso limitate nel tempo e soggette a esaurimento scorte, motivo per cui si consiglia di non attendere troppo se si è interessati all’acquisto.

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