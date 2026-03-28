La finlandese Polar, nota per la produzione di tecnologia sportiva e di monitoraggio dell’attività fisica, ha recentemente presentato il nuovo Polar Street X, dispositivo definito dall’azienda come Urban Sports Watch.

Si tratta di uno sportwatch rugged, resistente agli urti e impermeabile, dotato di un bel display AMOLED, GPS (con guida del percorso), una torcia LED integrata (anche con modalità luce rossa), che offre il monitoraggio preciso della frequenza cardiaca e di altre metriche di salute, e una batteria a lunga durata a un prezzo decisamente più contenuto rispetto ai potenziali concorrenti. Scopriamo tutti i dettagli.

Alla scoperta di Polar Street X

Come anticipato in apertura, qualche giorno fa Polar ha lanciato ufficialmente il nuovo Polar Street X, uno sportwatch super completo progettato per la nuova generazione di appassionati di sport che stanno attenti alla salute e che cercano un dispositivo in grado di monitorare gli allenamenti, il recupero e tutte le varie metriche della salute nella vita quotidiana.

Lo sportwatch, che presenta un corpo in bio-plastica rinforzata e un telaio a otto viti, risulta molto leggero e rispetta gli standard MIL-STD-810H per la resistenza agli urti e gode della certificazione WR50 per la resistenza all’acqua. Di seguito riportiamo le parole di Sansder Werring, CEO di Polar:

“Oggi, più della metà della popolazione mondiale vive in aree urbane, trasformando le città nei nostri campi di allenamento quotidiani. La nuova generazione di atleti urbani desidera un orologio performante e in linea con il proprio stile. Con Street X, abbiamo risposto a questa esigenza creando un orologio robusto e dal design accattivante che unisce la credibilità di Polar nel settore dell’allenamento a una vestibilità audace e alla resistenza, il tutto a un prezzo più accessibile, pronto ad affrontare con la stessa sicurezza sessioni in palestra, corse in città e la vita di tutti i giorni.”

Monitoraggio completo di attività e salute

Polar Street X supporta oltre 170 sport e attività, coprendo ogni esigenza da questo punto di vista: si passa dalle attività più classiche (allenamento con i pesi, corsa, HIIT e ciclismo) alle discipline in rapida ascesa come l’allenamento funzionale e la callistenia.

Oltre a monitorare in maniera completa l’allenamento, lo sportwatch offre agli utenti un quadro completo del loro recupero grazie a una suite completa di strumenti per il monitoraggio di sonno e recupero (Training Load Pro e Nightly Recharge) per tenere traccia dei progressi nel tempo e comprendere quando “spingere” o no.

Il monitoraggio del sonno rileva automaticamente durata, qualità e fasi del sonno (leggero, profondo e REM), fornendo inoltre informazioni utili per il recupero tramite la frequenza cardiaca, la variabilità della frequenza cardiaca (HRV), l’attività del sistema nervoso autonomo e la temperatura cutanea.

Grazie a una batteria integrata da 385 mAh, il dispositivo promette fino a 10 giorni di autonomia in modalità smartwatch che si riducono a 43 ore con GPS e rilevamento della frequenza cardiaca ma possono essere estese a 170 ore sfruttando alcune opzioni di risparmio energetico.

Design pensato per l’ergonomia nella vita di tutti i giorni

Polar Street X, come anticipato, è pensato per l’uso continuativo nella vita quotidiana, dai normali spostamenti agli allenamenti, e, per renderlo adatto a qualsiasi contesto, Polar ha messo a punto un design pulito e pratico, adatto a tutti (né troppo tecnico, né troppo vicino agli smartwatch “classici”).

Lo sportwatch integra inoltre la prima torcia LED di Polar che offre la commutazione rapida tra luce bianca e luce rossa; questo elemento è pensato per gli allenamenti mattutini, le uscite serali e per garantire una visibilità immediata senza bisogno di tirar fuori lo smartphone da tasca, marsupio o zaino.

Polar Street X offre poi un display AMOLED da 1,28 pollici ben definito e luminoso, protetto da vetro Gorilla Glass 3 di Corning, può essere controllato tramite pulsanti grandi e facili da localizzare/premere, dispone di un cinturino standard da 22 mm (a sgancio rapido).

Specifiche tecniche di Polar Street X

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche del nuovo Polar Street X.

Dimensioni: 45 x 45 x 13,8 mm

x x Peso: 28 grammi (senza cinturino), 48 grammi (con cinturino)

(senza cinturino), (con cinturino) Materiali: bio-plastica (cassa e ghiera), vetro Gorila Glass 3 (schermo)

(cassa e ghiera), (schermo) Cinturino: 22 mm standard

Certificazioni: WR50 e MIL-STD-810H

e Display: AMOLED da 1,28″ (416 x 416 pixel) con Always-on e luminosità automatica

da (416 x 416 pixel) con Always-on e luminosità automatica Sensori: Precision Prime , temperatura cutanea , OHR , barometro , bussola , magnetometro , accelerometro , giroscopio

, , , , , , , Connettività: Bluetooth LE , GPS

, Batteria: Li-Po da 385 mAh , ricarica tramite basetta proprietaria Autonomia da 10 giorni in modalità smartwatch Autonomia da 170 ore in modalità eco per allenamento Autonomia da 43 ore in modalità completa per allenamento

da , ricarica tramite basetta proprietaria

Immagini di Polar Street X

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Disponibilità e prezzo di Polar Street X

Il nuovo Polar Street X è già disponibile all’acquisto in Italia. Lo sportwatch, che arriva nelle tre colorazioni Night Black, Snow White e Forest Green (disponibile in esclusiva su polar.com), viene proposto al prezzo consigliato di 249,90 euro sul mercato italiano.

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Con questo prezzo, il nuovo arrivato di casa Polar cercherà di aggredire il mercato: i possibili avversari, come Garmin Instinct 3 AMOLED, COROS Nomad e Amazfit Active Edge offrono qualcosina in meno e, in generale, costano qualcosina in più. Vedremo come reagiranno gli altri player di questo settore.