Secretlab approfitta dell’arrivo della primavera per lanciare una nuova tornata di offerte: in queste ore, infatti, sono partiti i Saldi di Primavera 2026 che, come da tradizione, garantiscono diverse opzioni per acquistare i prodotti Secretlab spendendo di meno. Le offerte dureranno fino al prossimo 10 aprile con varie opportunità di risparmio per gli utenti. Andiamo a riepilogare tutti i dettagli qui di sotto.

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Nintendo Switch OLED

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Apple AirPods Pro 3, ANC

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Partono i Saldi di Primavera di Secretlab

I nuovi Saldi di Primavera di Secretlab sono un’occasione da cogliere al volo per acquistare i prodotti dell’azienda a prezzo ridotto. La nuova tornata di offerte copre buona parte della gamma del brand, che con le sue sedie e scrivanie è un vero e proprio punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di una postazione da gioco, studio e/o lavoro confortevole e con uno stile unico.

Grazie ai saldi è possibile ottenere:

  • fino a 100 euro di sconto sulle sedie Titan Evo
  • fino a 119 euro di sconto sulle scrivanie Magnus Pro
  • fino a 60 euro di sconto sulle scrivanie in metallo Magnus
  • fino al 20% di sconto sugli accessori
  • fino al 30% di sconto sulle SKINS
  • 70 euro di sconto sulla NeueChair
  • fino a 227 euro di sconto sui pacchetti 

In aggiunta, c’è un extra sconto al carrello. Inserendo il codice:

  • SLEV-MINCSPR26 è possibile ottenere 40 euro di sconto su 799 euro di spesa con una sedia idonea
  • SLEV-MINDSPR26 è possibile ottenere 80 euro di sconto su 1.499 euro di spesa con una scrivania idonea
  • SLEV-MINSWSPR26 per ottenere 100 euro di sconto su 1.999 euro di spesa su tutto il sito

Ricordiamo, inoltre, che i nuovi utenti hanno la possibilità di ottenere 20 euro di sconto sul primo ordine, semplicemente iscrivendosi alla mailing list. Questo sconto potrà essere utilizzato su una selezione di accessori.

Per accedere subito alle offerte basta seguire il link qui di sotto. La consegna è gratuita ed è possibile anche pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Le promo terminano il prossimo 10 aprile.

>> Scopri le offerte Secretlab <<