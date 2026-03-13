La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon continua con il quarto giorno, e non si fermerà fino al 16 marzo. Curiosi di scoprire le proposte più popolari del momento? Vediamo insieme quali sono gli sconti più apprezzati di oggi, 13 marzo, naturalmente per quanto riguarda la tecnologia: ecco i bestseller del momento.
Le offerte bestseller del quarto giorno su Amazon: ecco le proposte più popolari di oggi
Come ormai saprete, la Festa delle Offerte di Primavera 2026 di Amazon è valida fino alle 23:59 di lunedì 16 marzo, e sta proponendo migliaia di sconti in tante categorie, tra cui elettronica, abbigliamento, casa, giardino e giocattoli, con il coinvolgimento di diversi grandi marchi. A differenza del Prime Day o della Festa delle Offerte Prime di Amazon, le offerte sono in questo caso generalmente valide per tutti (a meno di ribassi specifici), anche se l’abbonamento riserva comunque i suoi vantaggi (e a volte qualche sconto anticipato).
L’iniziativa è partita alla mezzanotte del 10 marzo, quindi possiamo fare un ulteriore bilancio e scoprire insieme le offerte più popolari del quarto giorno, e quindi gli sconti più apprezzati e i prodotti più venduti di oggi. I prezzi riportati qui in basso sono quelli attuali, e potrebbero dunque essere superiori rispetto a quelli attivi nelle scorse ore. In ogni caso, tante delle proposte risultano tuttora valide (scorte permettendo). Ancora una volta a dominare è la categoria smart home, con tanti prodotti per la casa intelligente.
Offerte smartphone bestseller
-
-5%
Apple iPhone 17 Pro Max 512 GB: display 6,9'', ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo
-
-6%
-
-4%
Apple iPhone 17 Pro Max 256 GB: display 6,9'', ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia mai vista su iPhone, sistema di fotocamere Pro Fusion, fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo
-
-4%
Apple iPhone 17 Pro 256 GB: display 6,3'', ProMotion fino a 120Hz, chip A19 Pro, autonomia senza precedenti, sistema di fotocamere Pro Fusion con fotocamera frontale Center Stage; Blu profondo
-
-30%
Google Pixel 10 Pro XL - Smartphone Android sbloccato con Gemini, tripla fotocamera posteriore, autonomia di oltre 24 ore e display Super Actua da 6,8'' - Nero ossidiana, 512GB
-
-8%
Apple iPhone 17 256 GB: display 6,3'' con ProMotion, chip A19, fotocamera frontale Center Stage per selfie di gruppo più facili, più resistenza ai graffi, un giorno intero di batteria; Azzurro nebbia
-
Motorola Signature (16/512GB, Tripla camera 50MP, selfie 50MP, display Super HD 6.8'' Extreme AMOLED 165Hz, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, 5200mAh TurboPower 90Hz, IP68/69, 5G, Android 16), Martini Olive
-
-13%
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1''; Nero
-
-13%
Apple iPhone 16e 128 GB: progettato per Apple Intelligence, con chip A18, un’autonomia grandiosa, fotocamera Fusion da 48MP e display Super Retina XDR 6,1''; Bianco
-
-34%
Google Pixel 9a – Smartphone Android sbloccato con fotocamera AI, batteria che dura tutto il giorno e funzioni di sicurezza avanzate – nero ossidiana, 128GB
-
Samsung Galaxy A16 Smartphone Android 14, Display Super AMOLED 6.7'' FHD+, 4GB RAM, 128GB, Batteria 5.000 mAh, Resistenza IP54, memoria espandibile fino a 1.5TB, Black [Versione Italiana]
Offerte smart home bestseller
-
-5%
HP OMEN 16-ap0006sl, Notebook, AMD Ryzen 9-8940HX, RAM 32GB, SSD 1TB, Display 16' 2K 144Hz, Antiriflasso, NVIDIA RTX 5070 8GB, TNR Privacy Cam, 3 Mesi di PC Game Pass Inclusi, Windows 11, Nero
-
-21%
DREAME A2 1200 Tosaerba robotico – Connessione wireless senza RTK, per 1200 m², LiDAR 3D a 360° e visione AI, capacità di salita fino al 50% (26,5°), taglio di precisione EdgeMaster da 5 cm
-
-17%
Dyson Spot+Scrub™ AI Robot aspirapolvere e lavapavimenti, 18.000 Pa, 200 min autonomia, auto‑svuotamento, base 3 L, rullo autopulente e filtrazione igienica 0,1 micron (Nero/Blu)
-
-40%
DREAME Aqua10 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere, Autopulizia Rullo, Supera Ostacoli da 8cm, Auto-Svuotamento, Aspirazione 30.000 Pa, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale Intelligente
-
roborock Qrevo Curv 2 Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 270mm Autopulizia Rullo, 20.000Pa, Protezione Rullo per Tappeti Asciutti, Stazione Multifunzionale, Videochiamata, Hello Rocky
-
-40%
DREAME Aqua10 Ultra Track Complete Robot Aspirapolvere, Lavaggio 45 °C, Supera Ostacoli di 6 cm, Auto-pulizia Mocio, Aspirazione da 19.500 Pa, 0 Grovigli, Evita Oltre 240 Oggetti, Controllo Vocale
-
-43%
roborock Saros 10R Robot Aspirapolvere, 7,98 cm, Antigroviglio, Telaio AdaptiLift, Rimozione Automatica dei Moci, Pulizia degli Angoli e dei Bordi, Stazione Multifunzionale 4.0, Hello Rocky
-
-29%
Mova Z60 Ultra Roller Complete Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 28000Pa, Dotato di Lavaggio HydroForce, Tecnologia AutoShield, Telaio LiftPro, Sistema StepMaster 2.0, Lavaggio con DuoSolution
-
-11%
MOVA LiDAX Ultra 800 Robot Tagliaerba Senza Filo Perimetrale, Consigliato 800 m², Mappatura Automatica senza RTK con LiDAR 3D 360° e Visione IA, Taglio Bordi 5 cm, Percorso a U Efficace
-
-20%
NARWAL Flow Robot Aspirapolvere Lavapavimenti All-in-one FlowWash Autopulizia, Aspirazione 22000Pa, Fotocamera AI, Pulizia Tappeti Autosvuotamento, Acqua 45-80°C e Asciugatura
-
-11%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Sistema di Aggiramento Ostacoli AI e Navigazione a 360°, Aspirazione Fino a 20.000 Pa, Pulizia Profonda da Bordo a Bordo, Spazzola Districante
-
-38%
ECOVACS X11 OMNICYCLONE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, BLAST e 19.500 Pa, Boost di Potenza Ultrarapido, OZMO ROLLER 2.0, Altezza Massima di Salita di 4 cm, Rullo Esteso, Svuotamento Automatico
-
-11%
DREAME X50 Ultra Complete Robot Aspirapolvere, Sistema di Aggiramento Ostacoli AI e Navigazione a 360°, Aspirazione Fino a 20.000 Pa, Pulizia Profonda da Bordo a Bordo, Spazzola Districante
-
-15%
Tineco Floor One S9 Artist Steam Pro Lavapavimenti a Vapore 2-in-1 Tecnologia con Display LCD HyperSteam a 160℃ con Tecnologia, Fino a 90 minuti di autonomia Design DualBlock anti-groviglio
-
-30%
DREAME Aqua10 Roller Robot aspirapolvere con lavaggio AquaRoll, protezione del rullo per la cura di tappeti e moquette, superamento degli ostacoli di 6 cm, auto-svuotamento, aspirazione da 30.000 Pa
-
-40%
MOVA 600 Robot Tosaerba Senza Filo Perimetrale, Mappatura 360° 3D LiDAR Fino a 600 m², Superamento Ostacoli Intelligente, Controllo via App, Taglio a U, Silenzioso, Allarmi di Sicurezza
-
-33%
DREAME L40s Pro Ultra Robot Aspirapolvere, Auto-pulizia moci, Aspirazione 19.000 Pa, Spazzola antigroviglio, Estensione Moci e Spazzola Laterale per Angoli, evita oltre 180 oggetti, Controllo Vocale
-
MOVA ViAX 250 Robot Tagliaerba Senza Filo Perimetrale, Consigliato 250m², Mappatura con Assistenza IA, Percorso a U, Rilev Ostacoli Dual Vision, Taglio Bordi Ottimizzato, Terreni Complessi,Ctrl da App
-
-15%
NARWAL Freo Z10 Ultra, Robot Aspirapolvere, Potenza di Aspirazione 18000 Pa, Estensione Mocio Dinamica, Sistema Anti-aggrovigliamento, Pulizia Intelligente con Separazione Umido e Secco
-
-31%
NARWAL Freo Z10 Ultra, Robot Aspirapolvere, Potenza di Aspirazione 18000 Pa, Estensione Mocio Dinamica, Sistema Anti-aggrovigliamento, Pulizia Intelligente con Separazione Umido e Secco
-
-21%
Tineco FLOOR ONE S9 Master Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, pulizia ad acqua calda, corpo ultrasottile da 9,9 cm, aspirazione da 23000Pa, sistema autopulente Flashdry
-
-26%
Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam Lavapavimenti Aspirapolvere a Vapore Senza Fili, 140℃ HyperSteam, 180° Posizione Piana, Design Anti-Ingroppamento, Auto-pulizia FlashDry, Fino a 80 min di autonomia
-
-55%
ECOVACS DEEBOT T80 OMNI Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, 18.000 Pa, Spazzola OZMO ROLLER, ZeroTangle 3.0, Lavaggio Mocio con Acqua Calda a 40-75 °C, Asciugatura ad Aria Calda, Bianco
-
-25%
Reolink 4K PoE Kit Videosorveglianza Esterno, Rilevamento Uomo/Veicolo, NVR 8CH 2TB + 4x Telecamere da Esterno, Visione Notturna Infrarossa, Espandibile a 16TB, Impermeabile IP67, RLK8-800B4 (Bianco)
-
-31%
DREAME L40 Ultra AE Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione 19.000 Pa, Auto-Pulizia dei Moci con Acqua Calda a 75°C, Diverse Spazzole e Moci Flessibili, Svuotamento Automatico
-
-37%
Tineco Floor One S9 Artist Aspirapolvere Lavapavimenti, Aspirazione di 22 kPa, 360° SmoothDrive, Anti-Tangle, Auto-Pulizia Flashdry a 85°C, 50 Minuti di Autonomia, 180° Lay-Flat
-
-22%
DREAME H15 Pro Heat Aspirapolvere Lavapavimenti, Lavaggio 85 °C, Braccio Robotico IA GapFree, RGB, Aspirazione 22.000 Pa, 0 Grovigli,Lavaggio Spazzola 100 °C,Asciugatura 5 Min 90 °C,Navigazione e App
-
-42%
roborock Qrevo S5V Robot Aspirapolvere, Aspirazione 12000Pa, Doppia Spazzola Anti-Groviglio, Prevenzione Intelligente Degli Ostacoli, Doppia Spazzola Rotante Sollevabile, Nero (Nero)
-
-30%
DREAME L10s Ultra Gen 3 Kit Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, Aspirazione da 25.000 Pa, Spazzola Laterale e Moci Estensibili,Stazione di Pulizia Automatica All-in-One,Controllo Vocale e tramite App
-
-20%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente
-
-20%
ECOVACS DEEBOT T50 PRO OMNI Gen2 Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, (Migliorato da T30 PRO), 21000 Pa, Spazzola Laterale Estensibile e Lavapavimenti, Aggiunta Automatica Soluzione Detergente, Nero
-
-6%
EZVIZ 4K Citofono con Apriporta e Monitor a Schermo Tattile, Bus a 2 Fili, Campanello con Telecamera, Rilevamento Palmo/Faccia, Sblocco via APP/Scheda/Parola d'Ordine, Visione Notturna, HP7 Pro
-
-72%
LEFANT M3 Max Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Mappatura, Aspirazione 20000Pa, Laser dToF, Sensori PSD, Autosvuotamento 3,2L, Lavaggio Mop 45°C, Asciugatura, WiFi 2.4G/5G, Alexa/App, Grigio
-
-42%
DREAME H15 Pro Aspirapolvere Lavapavimenti, Braccio robotico AI DescendReach GapFree, Aspirazione da 21.000 Pa, 0 grovigli, Lavaggio spazzola a immersione a 100 °C, Asciugatura in 5 min a 90°C
-
-45%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Bianco
-
-45%
roborock QV 35A Set Robot Aspirapolvere, Antigroviglio, 8000Pa, Panno Sollevabile, Autolavaggio, Asciugatura ad Aria, Stazione Tutto in Uno, Evitare Ostacoli, Strategie di Pulizia dei Tappeti, Nero
-
-20%
Tineco Floor ONE S7 Stretch Ultra Lavapavimenti aspirapolvere senza fili, ad umido e a secco, Design reclinabile a 180°zero grovigli, 50 minuti di autonomia, auto-pulizia FlashDry a 85°C
-
-6%
DREAME L10s Ultra Gen 2 Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti con MopExtend RoboSwing, Aspirazione 10.000 Pa, Stazione Base Automatica, 32 Livelli di Acqua,Batteria da 240 Min
-
-17%
DREAME Z30 Aspirapolvere Senza Fili, Scopa Elettrica Senza Fili, Aspirazione da 28,000PA/310 AW, Autonomia 90 Min, Rilevamento Automatico Sporcizia, Regolazione Automatica dell'aspirazione
-
-30%
Xiaomi Robot Vacuum X20+, Robot Aspirapolvere Lavapavimenti, Stazione Smart All-in-one, Aspirazione 6.000 Pa, Navigazione Laser 3D, Lavaggio e Pulizia Pavimenti con Doppio Panno Rotante, Controllo App
-
-48%
roborock Q10 S5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione, 10.000Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, Strategie dei Tappeti, APP, Bianco
-
-23%
roborock Q10 S5+ Set Robot Aspirapolvere con Stazione, 10.000Pa, Panno Sollevabile, Pulizia VibraRise 2.0(3000 volte/min), Anti-groviglio, Evitamento degli Ostacoli, Strategie dei Tappeti, APP, Nero
-
-23%
Tineco FLOOR ONE STRETCH S6 aspirapolvere a secco e umido, inclinazione fino a 180°, design compatto 13 CM autopulente e con asciugatura veloce a 70°C, pulizia dei bordi su ambo i lati
-
-26%
DREAME H12 Pro FlexReach Aspirapolvere Lavapavimenti, Design Piatto a 180°, 5 Min di Asciugatura, Aspirazione da 18.000 Pa, Pulizia a caldo a 90 °C, 50 Min di pulizia continua
-
-29%
Tineco FLOOR ONE i6 Stretch, Aspirapolvere e Lavapavimenti 2 in 1, 20 000Pa, Design Piatto 180°, Anti-Groviglio, Autopulente, Asciugatura 85℃, 40 Min Autonomia, Batteria Pouch Cell
-
-24%
SwitchBot WiFi Smart Lock Ultra Con Tastierino Touchscreen, Serratura Smart Con Impronte Digitali, Serratura Elettronica Con Batteria Ricaricabile, Adatta A Porte Europee, Matter/Alexa/Google
-
-43%
Tineco FLOOR ONE i5 Stretch Aspirapolvere Lavapavimenti, 20000Pa Potente, Aspira e Lava Insieme, Design Piatto 180°, Anti-Groviglio, Pulizia Bordi, Autonomia 30 Min, Serbatoi Capienti
-
-47%
Tineco iFLOOR 5 Breeze Complete Aspirapolvere Lavapavimenti Senza Fili, Pulizia in Un Solo Passaggio per Pavimenti Duri, Bordi, Auto Pulizia, Scopa Elettrica Design Leggero e Senza Fili
-
-31%
coovy 580W/55000Pa Aspirapolvere senza Fili SU7, Scopa Elettrica senza Filo Potente 75 Min Autonomia con LED Touchscreen Anti Groviglio per Tappeti Pavimento Peli Animali
-
-25%
EZVIZ CP5 Videocitofono WiFi con Schermo Touch Screen a Colori da 7'', Visione Notturna 1080p e Audio Bidirezionale, Citofono con Sblocco Remoto, Dual Band, Design Sottile
-
-24%
BTICINO SXW8002 Termostato WiFi Smarther2 with Netatmo, Termostato Caldaia da Incasso, Controllo anche da Remoto con App, Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit, Programmabile, Risparmio Energetico
-
-14%
Philips Hue Bridge Pro, Illuminazione smart con crittografia avanzata, Compatibile con 150+ luci e 50+ accessori per Smart Home Hub, Hub wifi per Apple Home, Alexa, Google e Samsung SmartThings
-
-23%
SONOFF Contatto Pulito MINI-D Interruttore Intelligente | WiFi 2.4G | 8W | Protocollo Matter compatibile con Alexa, Google Home, Home Assistant | Per porte di garage, controllo caldaia, ecc.Senza hub
Offerte PC e informatica bestseller
-
MSI NVIDIA GeForce RTX 5090 32G TRIO OC GDDR7 512bit, scheda video con frequenza di boost fino a 2497 MHz, PCIe Gen 5, DLSS 4, 3 porte DP 2.1, 1 porta HDMI 2.1, formato ATX
-
Lenovo THINKPAD P16 Gen 2 Workstation Mobile 16'' WQXGA i9-13980HX 2.2GHz RAM 32GB-SSD 1.000GB M.2 NVMe-NVIDIA RTX 2000 8GB-WI-FI 6E-Win 11 Prof Grigio (21FA0000AIX) Marca
-
Alienware 16x Aurora Gaming Laptop AC16251 16'' WQXGA 240Hz G-Sync Display, Intel Core Ultra 9 275HX Series 2, Nvidia Geforce RTX 5070, 32GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Home, Tastiera RGB AlienFX QWERTY
-
-18%
acer Predator Helios Neo 16 AI PHN16-73-91XB Notebook Gaming, NVIDIA GeForce RTX 5070 8 GB GDDR7, Intel Core Ultra 9 275HX, RAM 32 GB DDR5, 1 TB SSD, Display 16'' WQXGA 240 Hz DDS, Windows 11 Home
-
-5%
HP OMEN 16-ap0006sl, Notebook, AMD Ryzen 9-8940HX, RAM 32GB, SSD 1TB, Display 16' 2K 144Hz, Antiriflasso, NVIDIA RTX 5070 8GB, TNR Privacy Cam, 3 Mesi di PC Game Pass Inclusi, Windows 11, Nero
-
-25%
Lenovo Yoga 7 (2 in 1) Notebook Copilot+ PC Convertibile Touch 14” OLED WUXGA (1920x1200), AMD Ryzen AI 7 350, RAM 16 GB, 512 GB, 60 Hz, Windows 11 Home, WiFi 7 - Tidal Teal
-
-12%
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte
-
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Celeste
-
-13%
LG gram AI 15Z80T, Notebook 15.6'' FHD (1920x1080), AMD Ryzen AI 7 350, 16GB RAM, 512GB SSD, Ultraleggero solo 1.3 kg, Batteria 72Wh, Windows 11 Home, Copilot, scocca in alluminio, Nero
-
-13%
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15.3'' IPS WUXGA (1920x1200), Intel Core i7-13620H, 16GB RAM, 1TB SSD, Windows 11 Home, WiFi 6 - Luna Grey
-
acer Aspire Go 15 AG15-71P-51F8 PC Portatile, Notebook, Processore Intel Core i5-1334U, RAM 32 GB DDR5, 512 GB PCIe NVMe SSD, Display 15.6'' FHD, Scheda Grafica Intel Iris Xe, Windows 11 Home
-
-5%
Apple iPad Air 11'' con chip M3: Apple Intelligence, 256 GB, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Wi-Fi 6E, Touch ID, un giorno intero di batteria — Azzurro
-
-7%
Lenovo Yoga Tab Plus, AI Tablet, Display 3K da 12.7'' 144Hz, Processore Snapdragon 8 Gen 3, RAM 16GB, Memoria 512GB, WiFi 6, Tablet Android 14, Tab Pen Pro e Tastiera incluse - Seashell
-
-24%
Samsung Galaxy Tab S10 FE+, 3 anni di garanzia, Android Tablet, Display 13.1'' LCD, Wifi, RAM 12GB, 256GB, 10.090 mAh, S Pen, Android 15, IP68, Gray [Versione italiana]
-
-18%
Samsung Galaxy Book4, 3 anni di garanzia, Processore Intel Core 5, 16GB RAM, 512GB, Laptop 15.6'' LED IPS Full HD, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana]
-
-18%
Apple Mac mini Computer desktop con chip M4, CPU 10-core e GPU 10-core): 16 GB di memoria unificata, 256 GB di archiviazione SSD, Gigabit Ethernet. Compatibile con iPhone/iPad
-
-9%
HP Laptop 15-fc0016sl, AMD Ryzen 7-5825U, Copilot, RAM 16GB DDR4, SSD 512GB, AMD Radeon, Display 15.6'' FHD SVA 250 nits, Wi-Fi, 720p TNR Privacy Cam, Windows 11, Argento, Non convertibile, 15''
-
-12%
Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), AMD Ryzen 5 7520U, 16GB RAM, 512GB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6, Windows 11 Home - Stone Blue
-
-11%
ASUS Dual NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, Scheda Grafica da 8 GB GDDR7, 128 Bit, PCIe 5.0, 2,5 Ventole Axial-Tech, 1 HDMI 2.1, 3 DisplayPort 2.1, Software GPU Tweak III, Bianco, DUAL-RTX5060TI-8G
-
-12%
Samsung Galaxy Book4, 3 anni di garanzia, Processore Intel Core 3, 8GB RAM, 512GB, Laptop 15.6'' FHD LED Display, Windows 11 Home, Gray [Versione Italiana]
-
-10%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Argento
-
-10%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Rosa
-
-11%
Apple iPad con chip A16: display Liquid Retina da 11'', 128 GB, Wi Fi 6, fotocamera frontale e posteriore da 12MP, Touch ID, autonomia di un giorno intero di batteria — Azzurro
-
-36%
Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, WiFi, 8GB RAM, 256GB, 11.0'' 90Hz Display, Silver [Versione Italiana]
-
-5%
Lenovo Idea Tab Tablet - Display 11'' 2.5K (2560x1600) 90Hz, Processore Mediatek Dimenity 6300, RAM 8GB, Memoria 256GB, WiFi 5, Tablet Android 15, Tab Pen inclusa - Polar Blue
-
-32%
Samsung Galaxy Tab A11+, Tablet Android, WiFi, 6GB RAM, 128GB, 11.0'' 90Hz Display, Silver [Versione Italiana]
-
-23%
Philips 27E1N1100A - Monitor Full HD da 27 pollici, integrato Altoparlante, tempo di risposta 1 ms (1920x1080, 120 Hz, VGA, HDMI 1.4) nero, 2023, altoparlante integrato
-
Logitech M240 Silenzioso Bluetooth Mouse, Wireless, Compatto, Portatile, Smooth Tracking, durata batteria 18 mesi, per Windows, macOS, ChromeOS, Compatibile PC, Mac, Laptop, Tablet - Grafite
-
-46%
Logitech M185 Mouse Wireless, 2,4 GHz con Mini Ricevitore USB, Durata Batteria di 12 Mesi, Tracciamento Ottico 1000 DPI, Ambidestro, Compatibile con PC, Mac, Laptop - Grigio
Altre offerte bestseller
-
-24%
Samsung Smart TV 50'' QE50QN83FAUXZT Neo QLED 4K Mini LED, NQ4 AI Gen2 Processor, 4K AI Upscaling, AI Customization Mode, Dolby Atmos & OTS Lite, Simple Chamfer Design, 2025
-
-26%
Xiaomi TV F Pro 75,75 pollici (190 cm),4K UHD QLED,Smart TV,Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,HDR10+, 60Hz con 120Hz Game Boost Mode, MEMC, Controllo Vocale Alexa,2GB+32GB, Compatibile con AirPlay
-
-11%
-
-9%
-
-16%
Apple AirPods Pro 3, Cancellazione attiva del rumore, Rilevamento della frequenza cardiaca, Cuffie Bluetooth, Audio spaziale, Suono ad alta fedeltà, Ricarica USB-C
-
-25%
Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Cancellazione attiva del rumore, Audio adattivo, Trasparenza, Audio spaziale personalizzato, Custodia di ricarica USB-C, Ricarica wireless
-
-35%
XIAOMI TV F Pro 32, 32 pollici (81 cm), QLED, Smart TV, Fire TV, Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2,Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay
-
-19%
XIAOMI TV F 32, 32 pollici (81 cm), HD, Smart TV, Fire TV,Triple Tuner DVB-C/S/S2/T/T2, Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS-HD, Controllo Vocale Alexa, Compatibile con Apple AirPlay
-
-27%
Apple AirPods 4 Auricolari wireless, Auricolari Bluetooth, Audio spaziale personalizzato, Resistenza al sudore e all’acqua, Custodia di ricarica USB-C, Chip H2, Fino a 24 ore di autonomia
-
-57%
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 3 Nero con 1 Testina Di Ricambio, 1 Custodia Da Viaggio +1 Dentifricio Oral-B Advanced Prevenzione Tartaro, Nuova versione
-
-57%
Oral-B Testine Di Ricambio per Spazzolino Elettrico, 16 Testine Oral B Pro Precision Clean Bianche Autentiche, Confezione Adatta Alla Buca Delle Lettere
-
VARTA Pile AAA, 8+4 (12 pezzi), Longlife Power, Alcaline, 1,5V, ideale per giocattoli, mouse wireless, torce elettriche, imballaggio riciclato al 90%, Made in Germany
-
VARTA Pile AA, confezione da 12, Energy, Alcaline, 1,5V, per semplici bisogni di base, imballaggio riciclato al 90%, Made in Germany
-
VARTA Pile AAA, confezione da 12, Energy, Alcaline, 1,5V, per semplici bisogni di base, imballaggio riciclato al 90%, Made in Germany
Questi erano dunque i bestseller di questo quarto giorno di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon. Le proposte potrebbero subire alcune piccole variazioni di prezzo nel corso dei giorni, oppure andare esaurite ancora prima del termine dell’iniziativa. Nel caso abbiate individuato qualche prodotto di vostro interesse, vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.
Per offerte riguardanti altre tipologie di prodotti potete dare uno sguardo ai nostri articoli dedicati qui sotto, suddivisi per categoria. Per scoprire altri ribassi della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon potete seguire il link in basso. Non volete perdervi le migliori offerte durante questo evento (e non solo)? Ricordate di iscrivervi al nostro canale Prezzi.tech, disponibile non solo su Telegram, ma anche su WhatsApp. Sempre su Telegram ci sono anche i nostri canali Errori Bomba (dedicato ad errori di prezzo e alle offerte bomba) e Sconti Casa.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Intel XeSS 3 con MFG x4 provato su Intel Arc B580: un netto salto di qualità e prestazioni
- 🚨 I migliori Notebook MSI Prestige, adatti per ogni esigenza
- 💻 La prova di Reolink Home Hub: un sistema di video-sorveglianza in locale, affidabile ed economico
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo