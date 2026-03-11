Dacia continua ad allargare la propria gamma di automobili e guarda sempre con più attenzione al segmento C, quello delle vetture di dimensioni medio-grandi. Nei prossimi mesi arriverà sul mercato Dacia Striker, un nuovo crossover che il marchio del gruppo Renault ha anticipato durante lo Strategy Day dedicato al piano industriale futuREady.

Il progetto nasce con l’obiettivo di creare un modello capace di unire diverse filosofie di carrozzeria. Dacia Striker non sarà infatti un SUV tradizionale, ma un crossover dalle linee più morbide. La carrozzeria allungata richiama per certi aspetti quella di una station wagon, mentre l’abitabilità e la praticità d’uso strizzano l’occhio ad una berlina spaziosa. Allo stesso tempo, invece, l’altezza da terra più generosa e l’impostazione generale restano vicine al mondo dei SUV.

Cosa sappiamo sul nuovo crossover Dacia Striker

Con una lunghezza complessiva di circa 4,62 metri, la nuova Dacia Striker andrà a completare l’offerta accanto alla Dacia Bigster. I due veicoli avranno ruoli differenti: Bigster continuerà a rappresentare la proposta più classica tra i SUV di Dacia, mentre Striker dovrebbe distinguersi per una silhouette più dinamica, simile a quella dei SUV coupé.

Dal punto di vista stilistico, Dacia Striker riprenderà il linguaggio di design introdotto dal produttore negli ultimi anni. Parliamo di superfici essenziali e robuste, con un frontale verticale e una firma luminosa, che segue l’identità visiva più recente del brand, integrata nei gruppi ottici. Anche il profilo laterale è stato progettato per risultare più slanciato rispetto ai SUV classici, con un risultato che punta a migliorare l’aerodinamica senza sacrificare lo spazio interno.

L’auto si completa poi con alcuni dettagli estetici che saltano subito all’occhio, come la lavorazione delle portiere anteriori e la fascia nero lucido che unisce i gruppi ottici posteriori. Quest’ultima integra una texture con effetto granulare pensata per dare maggiore personalità al crossover.

Per quanto riguarda la scelta delle motorizzazioni, Dacia Striker sarà un modello multi-energia, con una gamma che dovrebbe includere sia soluzioni ibride, sia una versione alimentata a GPL, tecnologia su cui il produttore continua a puntare molto. Secondo i primi dettagli, il crossover dovrebbe utilizzare tre cilindri turbo 1.2 TCe con sistema mild hybrid, disponibile anche in configurazione benzina-GPL, mentre le varianti a trazione anteriore e integrale dovrebbero fermarsi, rispettivamente, intorno ai 140 e ai 150 CV.

Dacia ha per ora mostrato soltanto immagini promozionali dell’esterno di Striker, mentre le informazioni sull’abitacolo restano ancora limitate. È molto probabile che l’impostazione seguirà quella degli ultimi modelli del produttore, con un interno pensato soprattutto per la funzionalità grazie ad un sistema di strumentazione digitale, un display centrale per l’infotainment e numerosi vani portaoggetti.

La presentazione ufficiale di Dacia Striker è prevista per il mese di giugno, quando verranno comunicati tutti i dettagli tecnici definitivi e la composizione completa della gamma. Quello che però sembra quasi certo è il prezzo: secondo le prime indiscrezioni, il listino dovrebbe partire da meno di 25.000 euro.