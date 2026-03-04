SharkNinja porta in Italia una novità assoluta nel settore della skincare domestica. Shark CryoGlow è la prima maschera per fototerapia LED nel nostro paese a integrare un sistema di raffreddamento ispirato alla crioterapia per la zona contorno occhi, promettendo di coniugare il trattamento anti-acne professionale con la praticità dell’uso casalingo.

Tecnologia clinicamente testata

Shark CryoGlow combina tecnologia iQLED clinicamente testata e sequenziamento LED tri-wick ad alta energia per una copertura uniforme del viso. Sviluppata in collaborazione con esperti del settore e dermatologi, la maschera è stata certificata come dispositivo medico nell’Unione Europea, garantendo standard di sicurezza ed efficacia elevati.

La maschera utilizza LED ad alta energia, luce infrarossa a penetrazione profonda e tecnologia di raffreddamento per la zona del contorno occhi, tutto attivabile con la semplice pressione di un pulsante. Progettata dagli ingegneri Shark insieme a esperti del settore, CryoGlow è pensata per integrarsi facilmente nella routine quotidiana di bellezza.

CryoGlow offre quattro modalità selezionabili tramite telecomando, pensate per rispondere alle esigenze di diverse fasce d’età: illuminare la pelle, contrastare i segni del tempo e sgonfiare il contorno occhi. Ogni modalità è stata ottimizzata dai dermatologi per massimizzare i risultati.

Terapia con Luce Blu Mista è priva di sostanze chimiche e riduce l’acne per un incarnato più limpido e levigato. Una sessione LED di 8 minuti con luce blu, rossa e infrarossa offre risultati notevoli: dimostrata efficacia nel migliorare l’acne in 4 settimane, dimostrata efficacia per un incarnato più uniforme e levigato in 4 settimane, miglioramento del 21% dell’acne in 4 settimane constatato dagli utilizzatori, e pelle più uniforme con miglioramento dell’aspetto dei pori in 4 settimane, sempre secondo gli utilizzatori.

Terapia con Luce Rossa + Infrarossa riduce i rossori e migliora la ruvidità della pelle. Una sessione di 6 minuti che utilizza tecnologia LED rossa e infrarossa garantisce un incarnato visibilmente più liscio in 8 settimane, comprovata riduzione dell'arrossamento e miglioramento delle zone ruvide in 8 settimane, ed efficacia dimostrata per una maggiore luminosità in 4 settimane.

Modalità Mantenimento prevede una sessione di 4 minuti con LED rossi, blu e infrarossi per aiutare ad aumentare la luminosità della pelle e mantenere le condizioni cutanee. È progettata per incrementare la radiosità e mantenere i risultati dopo un ciclo di 8 settimane con Red + Infrared Light Therapy o Blended Blue Light Therapy.

Modalità Revitalizza Contorno Occhi è la vera innovazione di CryoGlow. Con questa maschera è possibile sgonfiare il contorno occhi mentre si agisce contemporaneamente sulla pelle del viso. Si tratta di una modalità di crioterapia per l'area del contorno occhi regolabile da 5 a 15 minuti. È l'unica maschera LED che offre la tecnologia di raffreddamento InstaChill per aiutare a rassodare, compattare, lenire e illuminare lo sguardo.

InstaChill Technology, freschezza per lo sguardo

La InstaChill Technology dona freschezza e vitalità allo sguardo con tre livelli di raffreddamento regolabili. Questa caratteristica distingue Shark CryoGlow da tutte le altre maschere LED disponibili sul mercato italiano, offrendo un’esperienza completa che unisce trattamento facciale e cura specifica del contorno occhi. Il sistema di raffreddamento ispirato alla crioterapia lenisce e rivitalizza lo sguardo affaticato, contribuendo a ridurre gonfiori e borse sotto gli occhi. Durante il trattamento LED del viso, è possibile attivare simultaneamente la funzione di raffreddamento per un’esperienza skincare a 360 gradi.

Con un utilizzo giornaliero, i risultati sono visibili già in otto settimane. Tutti i dati di efficacia provengono da studi clinici condotti su decine di partecipanti: i risultati della terapia con luce blu mista derivano da uno studio di 12 settimane con 60 partecipanti e utilizzo quotidiano di un trattamento preimpostato da 8 minuti, mentre i dati della terapia con luce rossa e infrarossa provengono da uno studio di 12 settimane con 59 partecipanti e utilizzo quotidiano di un trattamento preimpostato da 6 minuti.

CryoGlow è adatta a tutti i tipi di pelle e a ogni fototipo, rendendola una soluzione davvero universale. La semplicità d’uso, con sessioni che vanno dai 4 agli 8 minuti a seconda della modalità scelta, la rende facilmente integrabile nella routine di bellezza quotidiana, sia al mattino che alla sera.

“Dopo un lancio internazionale di successo, siamo lieti di portare lo Shark CryoGlow ai nostri consumatori in Italia. In Shark, la nostra filosofia di innovazione inizia con l’ascolto dei nostri consumatori e la risoluzione dei loro problemi quotidiani. Sappiamo che la pelle, proprio come i capelli, è una fonte importante di fiducia per le persone, e le principali preoccupazioni sono l’acne e il rossore cutaneo. Shark CryoGlow combina la tecnologia LED all’avanguardia con una copertura completa del viso e un’esperienza rinfrescante per il contorno occhi, per permettere di ottenere una pelle luminosa a casa”

Questo quanto dichiarato da James Kitto, SVP Managing Director Northern Europe di SharkNinja, che ha poi aggiunto:

“CryoGlow sfrutta al meglio la luce rossa, blu e infrarossa, che penetra in modo sicuro nella pelle per migliorare l’acne, ridurre gli arrossamenti e a levigare la pelle. In combinazione con la tecnologia InstaChill per un’azione rinfrescante sul contorno occhi, offre una soluzione skincare personalizzata e unica nel suo genere.”

Come funziona la fototerapia LED

La tecnologia LED sfrutta lunghezze d’onda specifiche della luce per penetrare negli strati della pelle e stimolare processi cellulari benefici. La luce blu (circa 415 nm) ha proprietà antibatteriche e aiuta a combattere l’acne eliminando i batteri responsabili delle imperfezioni. La luce rossa (circa 630 nm) stimola la produzione di collagene, migliora la circolazione e riduce l’infiammazione. La luce infrarossa penetra ancora più in profondità, favorendo la rigenerazione cellulare e lenendo la pelle.

CryoGlow utilizza LED ad alta energia per garantire una penetrazione efficace e risultati clinicamente dimostrati. Il sequenziamento tri-wick assicura che ogni zona del viso riceva la stessa intensità di luce, evitando zone d’ombra o aree trattate in modo non uniforme.

Shark CryoGlow è disponibile in Italia su sharkclean.it. Trattandosi di un dispositivo medico CE di classe IIa, è importante leggere attentamente le istruzioni prima dell’uso e seguire le indicazioni fornite dal produttore per un utilizzo sicuro ed efficace.