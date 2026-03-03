Godeal24 lancia la Women’s Day Sale, dedicata alla festa della donna, con sconti fino a 180 euro sulla suite Office e prezzi record sulle licenze Windows. La promozione mette in primo piano il bundle Office e Windows con un risparmio significativo rispetto ai prezzi di listino. L’offerta di punta è Office 2021 Professional a 30,25 euro, mentre Windows 11 Pro scende a 12,25 euro.

Office 2021 Pro: suite completa a vita con un solo pagamento

Office 2021 Professional rappresenta l’opportunità di abbandonare definitivamente gli abbonamenti ricorrenti. La versione completa che normalmente si aggira sui 239 euro viene proposta a 30,25 euro, garantendo accesso a vita all’intera suite: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher e Access. Non si tratta di una versione limitata, ma del toolkit Microsoft completo per report, analisi dati, proposte commerciali e presentazioni.

L’acquisto prevede un pagamento unico senza costi ricorrenti. Una volta attivata, la licenza rimane valida indefinitamente sul PC associato, eliminando la necessità di rinnovi mensili o annuali. Per chi gestisce più computer, sono disponibili pacchetti multi-licenza con prezzi decrescenti: due chiavi a 58,50 euro (29,25€ ciascuna), tre chiavi a 79,25 euro (26,42€ ciascuna), fino a cinque licenze a 127,25 euro (25,45€ per PC).

Gli utenti Mac possono acquistare Office 2021 Home and Business per Mac a 46,99 euro, mentre chi preferisce Office 2019 può risparmiare ulteriormente con la versione Pro Plus a 24,75 euro o Home and Business for Mac a 39,29 euro. Le versioni più recenti Office 2024 Home e Home and Business sono disponibili rispettivamente a 139,99 euro e 149 euro.

Windows 11 Pro: aggiornamento con sicurezza aziendale

Windows 11 Pro a 12,25 euro offre funzionalità che vanno oltre la versione Home, con un’interfaccia rinnovata e strumenti per multitasking avanzato. Le snap layouts permettono di organizzare le finestre in configurazioni predefinite, mentre i virtual desktop consentono di separare ambienti di lavoro diversi. La sicurezza di livello enterprise include BitLocker per la crittografia completa del disco.

Per chi cerca stabilità a lungo termine, Windows 11 Enterprise 2024 LTSC è disponibile a 12,80 euro, mentre la versione IoT LTSC costa 12,88 euro. Anche in questo caso sono previsti pacchetti multi-licenza: due chiavi a 24,25 euro (12,13€ ciascuna), tre chiavi a 35,25 euro (11,75€ ciascuna), cinque chiavi a 53,25 euro (10,65€ ciascuna).

Windows 11 Home, adatto per uso domestico, viene proposto a 12,15 euro. Per chi preferisce rimanere su Windows 10, le licenze Professional partono da 8,25 euro, Home da 8,15 euro, mentre Windows 10 Enterprise 2021 LTSC costa 12,25 euro.

Tutte le offerte della Woman’s Day Sale

Licenze Office singole

Licenze Office multi-pack

Licenze Windows singole

Licenze Windows multi-pack

Bundle Office & Windows (Codice sconto: SGO62)

Multi-pack aziendali

Software aggiuntivi

