Il momento giusto per acquistare Apple iPhone 17 è finalmente arrivato. Grazie a un nuovo coupon eBay, il prezzo del più recente top di gamma di Cupertino crolla a una cifra mai vista prima, posizionandosi come un’opportunità imperdibile per chiunque stesse aspettando l’offerta giusta. Parliamo di un calo di prezzo che lo porta a soli 819,90€ nella versione da 256GB, rendendolo un vero e proprio affare. Questa promozione permette di accedere a una tecnologia di altissimo livello, un design iconico e prestazioni eccezionali con un risparmio significativo sul prezzo di listino. Analizziamo nel dettaglio le specifiche che rendono questo smartphone un acquisto eccellente e tutte le condizioni dell’offerta.

Apple iPhone 17: potenza A19 bionic e fotografia computazionale

Apple iPhone 17 non è solo un dispositivo esteticamente impeccabile, ma un concentrato di tecnologia progettato per offrire un’esperienza d’uso fluida e reattiva in ogni contesto. Il cuore pulsante è il nuovo chip Apple A19 Bionic, un processore che, affiancato da 8GB di RAM, garantisce una velocità fulminea nell’apertura delle app, nel multitasking e nell’esecuzione di giochi e applicazioni ad alta intensità grafica. Il display è un pannello Super Retina XDR da 6.3 pollici con tecnologia OLED, capace di offrire colori vividi, neri assoluti e una luminosità eccezionale. La frequenza di aggiornamento dinamica assicura una fluidità visiva superiore, migliorando ogni interazione.

Il comparto fotografico rappresenta uno dei principali punti di forza. La fotocamera principale da 48MP sfrutta algoritmi di fotografia computazionale avanzati per catturare immagini di qualità straordinaria in qualsiasi condizione di luce. I video, registrabili fino alla risoluzione 4K, sono stabili e professionali. La robustezza è garantita dal vetro Ceramic Shield di ultima generazione, che offre una resistenza a graffi e cadute superiore alla media del settore. La batteria da 3692mAh assicura un’autonomia solida, permettendo di arrivare a fine giornata senza problemi. Altre caratteristiche chiave includono:

Memoria interna: 256GB non espandibili.

256GB non espandibili. Connettività: Pieno supporto alle reti 5G per una navigazione ultraveloce.

Pieno supporto alle reti per una navigazione ultraveloce. Software: Equipaggiato con iOS 26 , con aggiornamenti garantiti per molti anni.

Equipaggiato con , con aggiornamenti garantiti per molti anni. Design: Spessore di soli 8mm e peso di 177g, per un’ergonomia eccellente.

L’offerta da non perdere su ebay

Questa eccezionale promozione è disponibile su eBay, dove il prezzo di Apple iPhone 17 256GB scende drasticamente grazie a un codice sconto. Il prezzo di listino di 979€ viene prima ridotto e poi ulteriormente abbattuto applicando il coupon in fase di pagamento. Per ottenere il prezzo finale di 819,90€, è indispensabile inserire il codice PSPRMAR26 nell’apposito campo prima di completare l’acquisto. Il risparmio complessivo è di ben 159,10€, corrispondente a uno sconto di oltre il 16% sul prezzo ufficiale, una percentuale molto rara per un prodotto Apple così recente.

L’offerta riguarda il modello nuovo e sigillato, venduto da un rivenditore affidabile e coperto da una garanzia di 24 mesi che assicura la massima tranquillità. Le colorazioni disponibili al momento della stesura di questo articolo sono Lavanda e Bianco, ma le scorte sono limitate. Si tratta di un’offerta a tempo, legata sia alla disponibilità del prodotto sia alla validità del coupon eBay, pertanto si consiglia di procedere rapidamente all’acquisto per non lasciarsi sfuggire questa incredibile occasione.

Inserisci il coupon PSPRMAR26 al checkout ・Apple iPhone 17 256GB Blu Blue – Nuovo Sigillato – Garanzia 24 Mesi – 5G 💰 Offerta: 819,90€ invece di 979€ 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/aynn ・Apple iPhone 17 256GB Lavanda Lavender – Nuovo Sigillato – Garanzia 24 mesi – 5G 💰 Offerta: 819,90€ invece di 979€ 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/ayno ・Apple iPhone 17 256GB Bianco White – Nuovo Sigillato – Garanzia 24 MESI- 5G 💰 Offerta: 819,90€ invece di 979€ 🛒 Su ebay 👉 https://prezzi.tech/go/aynp

Iscrivetevi al nostro canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech e a ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.