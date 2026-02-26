Luna ha annunciato oggi un aggiornamento significativo al Luna Ring (qui trovate la nostra recensione), trasformandolo nel primo dispositivo indossabile al mondo con cui è possibile avere una vera conversazione. Con questo lancio, Luna ridefinisce il Luna Ring come un sistema di salute conversazionale, che permette alle persone di interagire con la propria salute attraverso la voce in modo naturale, ancorata ai dati biometrici in tempo reale rilevati dall’anello.

Per anni i dispositivi indossabili hanno raccolto quantità crescenti di dati, ma interagire con questi dati è rimasto frammentario e laborioso. Registrare pasti, integratori, allenamenti, caffeina o anche solo il proprio stato d’umore richiedeva di aprire app, navigare tra schermate e passare da un sistema all’altro. Gli insight arrivavano tardi, quando arrivavano, ammesso che l’utente ricordasse di aprire regolarmente l’app.

Questo aggiornamento di Luna Ring cambia completamente le regole. Con semplici comandi vocali, gli utenti possono registrare istantaneamente pasti, integratori, caffeina, allenamenti o stati soggettivi senza aprire un’app o toccare il telefono. Possono anche avere conversazioni reali e contestuali sul proprio sonno, recupero, stress, ormoni o performance, tutte ancorate ai dati biometrici effettivi e al contesto della vita quotidiana.

Ecco dunque che gli indossabili smettono di essere qualcosa che si controlla, e la salute smette di essere frammentata tra app diverse. La salute diventa qualcosa con cui è possibile parlare, e qualcosa che finalmente può ascoltare, ragionare e rispondere, sempre in maniera contestuale, non generalizzando ma utilizzando i dati raccolti.

Amit Khatri, fondatore di Luna, ha così commentato la presentazione di questa importante novità:

“Questo segna un cambiamento fondamentale in ciò che un dispositivo indossabile è realmente. Luna Ring non si limita più a misurare il corpo. Comprende il contesto, collega i comportamenti quotidiani con i dati biometrici e comunica in un modo che si inserisce naturalmente nella vita reale.”

L’aggiornamento riflette la visione più ampia di Luna: andare oltre dashboard e metriche verso un’intelligenza per la salute conversazionale e sempre presente, in cui insight e indicazioni sono disponibili in tempo reale e senza attrito.