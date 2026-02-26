Trovare un router WiFi 6 performante, stabile e ricco di funzionalità a meno di 40€ è un’impresa quasi impossibile nel mercato attuale. ASUS RT-AX52 Pro (AX3000) rompe questa regola, presentandosi oggi su Amazon con un’offerta che lo porta al suo prezzo minimo storico. Con uno sconto del 47%, questo dispositivo diventa la scelta ideale per chiunque desideri modernizzare la propria rete domestica senza spendere una fortuna, garantendo prestazioni eccellenti per gaming, streaming 4K e la gestione di numerosi dispositivi smart. Un’opportunità da cogliere al volo per chi cerca un upgrade significativo a un costo irrisorio. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa imperdibile promozione.

ASUS RT-AX52 Pro: wifi 6 e aimesh per una rete a prova di futuro

ASUS RT-AX52 Pro (AX3000) non è un semplice router, ma una vera e propria centrale di connettività pensata per le esigenze moderne. Il cuore del sistema è lo standard WiFi 6 (802.11ax), che assicura una maggiore efficienza, una latenza ridotta e una capacità di gestire più dispositivi connessi simultaneamente senza cali di prestazione. Grazie alla tecnologia 1024-QAM, le connessioni sono notevolmente più veloci rispetto ai router di generazione precedente. Il dispositivo opera in dual-band, raggiungendo una velocità combinata fino a 3000 Mbps (574 Mbps sulla banda a 2.4 GHz e 2402 Mbps su quella a 5 GHz), ideale per streaming in alta definizione e sessioni di gioco online competitive.

Uno dei suoi punti di forza più interessanti è la compatibilità con la tecnologia ASUS AiMesh, che permette di creare una rete mesh estesa e senza interruzioni utilizzando altri router ASUS compatibili. Questo risolve il problema delle zone d’ombra in case grandi o su più piani. Sul fronte della sicurezza e della versatilità, non delude:

Connettività Completa: È dotato di una porta Gigabit WAN e quattro porte Gigabit LAN per connessioni cablate stabili e veloci.

È dotato di e per connessioni cablate stabili e veloci. Sicurezza Integrata: Include soluzioni VPN (IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP), la funzione Instant Guard per navigare in sicurezza su reti WiFi pubbliche e un Parental Control avanzato per monitorare e limitare l’accesso a internet.

Include soluzioni (IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP), la funzione per navigare in sicurezza su reti WiFi pubbliche e un avanzato per monitorare e limitare l’accesso a internet. Compatibilità Universale: Funziona perfettamente sia con i modem forniti dagli operatori sia con terminali ONT per la fibra ottica.

L’offerta su Amazon: un prezzo da non perdere

L’occasione per mettere le mani su questo concentrato di tecnologia è offerta da Amazon, che ha letteralmente dimezzato il prezzo. Il listino ufficiale di ASUS RT-AX52 Pro (AX3000) è di 74,90€, ma grazie a questa promozione eccezionale, il prezzo crolla a soli 39,99€. Si tratta di un risparmio netto di quasi 35€, che si traduce in uno sconto del 47% sul prezzo originale. A questa cifra, è estremamente difficile, se non impossibile, trovare un router WiFi 6 con supporto AiMesh e un set di funzionalità così completo. L’offerta è valida fino a esaurimento scorte, e data l’eccezionalità del prezzo, è probabile che le unità disponibili terminino rapidamente. Non sono richiesti coupon o codici sconto: il prezzo è già applicato direttamente sulla pagina del prodotto.

