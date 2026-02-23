Lo scorso 17 febbraio, un’eclissi solare anulare si è mostrata appieno all’interno della regione dell’Antartide, e la sua visione per milioni di telespettatori in tutto il mondo è stata fortunatamente resa possibile da alcuni satelliti che ne hanno scattato i momenti più salienti del suo passaggio: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Eclissi solare anulare: le foto satellitari dall’Antartide

Per chi non lo sapesse, l’eclissi solare anulare consiste nell’occultamento, da parte della Luna, della stragrande maggioranza del disco solare: l’allontanamento massimo della Luna dal pianeta Terra (conosciuto nella fase di apogeo) consente infatti di visualizzare attorno alla Luna il sottile anello “disegnato” dal Sole, posto virtualmente alle sue spalle.

You’ll want to see this without a shadow of a doubt! South Korea’s GEO-KOMPSAT-2A geostationary satellite caught the #AnnularEclipse that passed over Antarctica this morning. 🌔 In this animation, you can see the moon’s dark shadow quickly passing across the bottom left of the… pic.twitter.com/rAOU6gHyQ1 — NOAA Satellites (@NOAASatellites) February 17, 2026

Entrando nello specifico, la visione e il passaggio della recente eclissi solare lunare (risalente allo scorso 17 febbraio) è stata resa possibile dall’utilizzo dei satelliti GEO-KOMPSAT-2A e GOES-19, che sono così riusciti a immortalare un’animazione dei momenti topici dell’atteso evento astronomico mentre passava proprio attraverso la regione dell’Antartide, sulla superficie del pianeta Terra.

È bene specificarlo, non si tratta di un evento astronomico tra i più rari: l’eclissi solare anulare si verifica grossomodo ogni anno, nonostante appaia visibile solo all’interno di determinate zone del pianeta. Manca ormai poco anche alla prossima eclissi lunare, prevista invece per il prossimo 3 marzo 2026, che sarà invece visibile dal Nord America, Giappone e dalla Russia, cui succederà poi un’altra esclissi lunare (in questo caso parziale), prevista per il prossimo 28 agosto 2026, visibile dal Nord America e dal Nord Europa.