Il settore delle auto sta affrontando un momento particolarmente difficile e una vera e propria boccata di ossigeno dovrebbe arrivare a breve dall’Unione Europea.

La prossima settimana, infatti, la Commissione Europea presenterà una proposta normativa, chiamata Industrial Accelerator Act, con la quale verranno stabilite le condizioni per accedere ai bonus per l’acquisto di nuovi veicoli nel Vecchio Continente.

Cosa sappiamo dei nuovi incentivi auto dell’Unione Europea

In attesa di avere dettagli più precisi, che dovrebbero essere forniti nei prossimi giorni, si sa già che gli incentivi europei dovrebbero essere erogati dai vari Stati membri.

A rendere particolarmente interessante la nuova iniziativa comunitaria sono le condizioni che i veicoli devono rispettare per poter avere accesso agli incentivi: il loro assemblaggio deve avvenire all’interno dell’UE e almeno il 70% dei componenti montati deve provenire da uno dei Paesi membri, con la sola eccezione per le batterie (che al momento provengono in prevalenza dall’Asia).

Stando a quanto si apprende, le nuove regole si applicheranno sia alle auto acquistate che a quelle prese in leasing e per quanto riguarda le motorizzazioni dovrebbero essere incluse le auto elettriche, quelle ibride e quelle a idrogeno.

Al momento le principali case automobilistiche europee hanno rilasciato dichiarazioni contrastanti con riferimento alle indiscrezioni sui nuovi incentivi comunitari: a chi come Renault si è detta molto favorevole all’iniziativa, infatti, si contrappongono altri brand come Mercedes e BMW, che temono che la Cina possa correre ai ripari imponendo proprie misure.

In particolare, il CEO di Mercedes e Presidente di ACEA ci ha tenuto a ricordare che questo tipo di misure, soprattutto se non si fa attenzione a mantenere un certo equilibrio, rischia di generare conseguenze indesiderate.