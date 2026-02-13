WELOCK, azienda tecnologica specializzata nelle serrature smart che consentono di rendere smart l’accesso a casa senza la necessità di cambiare l’intera porta, ha da qualche giorno avviato la Promozione di San Valentino.

Si tratta di offerte, disponibili sia su Amazon che sul sito ufficiale fino al 16 febbraio 2026, che consentono di risparmiare cifre importanti sull’acquisto di una serratura smart e puntano a far felici gli appassionati di domotica o proporre valide alternative a coloro che cercano il regalo perfetto per il proprio partner in occasione della festa degli innamorati. Scopriamo tutti i dettagli.

WELOCK lancia le sue offerte di San Valentino

Come anticipato in apertura, WELOCK ha recentemente lanciato la Promo di San Valentino 2026, sia sul sito ufficiale che su Amazon, per consentire ai potenziali clienti di “mettere al sicuro” il loro nido d’amore o semplicemente per far contento il vostro partner “tech”.

Le serrature WELOCK, infatti, possono essre un’ottima scelta come regalo in ottica sicurezza perché consentono di rendere smart la porta di casa, eliminando la necessità di usare le chiavi per accedervi.

In “vetrina” in questa promozione di San Valentino, attiva fino al 16 febbraio 2026, troviamo le tre serrature “best seller” del catalogo dell’azienda ma queste non sono le uniche in offerta.

WELOCK U81 Smart Lock

Partiamo da WELOCK U81, una serratura smart che è compatibile con la maggior parte delle porte “standard” e che, una volta configurata, propone sei metodi di accesso a casa: impronta digitale, password (anche temporanea), tramite l’app, tramite scheda RFID (tre sono offerte in dotazione), tramite Wi-Fi Remote (ma necessita di un dispositivo aggiuntivo).

È disponibile lo sblocco d’emergenza tramite chiave fisica (sono due quelle fornite in dotazione). Abbiamo poi fino a 100 impronte digitali, 199 schede RFID, fino a 200 password: tutto ciò permette all’utente di configurarla al meglio per permettere l’accesso sicuro a familiari, amici, fattorini, personale domestico e molto altro.

Previous Next Fullscreen

WELOCK Touch41 Smart Lock

Proseguiamo con il modello più economico del trio, ovvero WELOCK Touch41 Smart Lock. Questa serratura smart, dotata della certificazione IP65, è una buona soluzione per coloro che approcciano per la prima volta il mondo delle serrature smart.

Essa offre funzionalità come lo sblocco tramite impronta digitale, lo sblocco tramite scheda RFID (tre sono offerte in dotazione), lo sblocco tramite Bluetooth, lo sblocco tramite l’app ufficiale e lo sblocco d’emergenza tramite USB. Dall’app ufficiale è possibile condividere chiavi virtuali con familiari e amici.

Previous Next Fullscreen

WELOCK ToucA51 Smart Lock

La terza offerta di San Valentino è rappresentata da WELOCK ToucA51 Smart Lock, modello che rispetto alla Touch41 integra una tastiera fisica per lo sblocco tramite passcode (è possibile salvare fino a 200 passcode).

Per il resto, si colloca come via di mezzo tra gli altri due modelli di cui abbiamo parlato e, rispetto alla U81, non dispone della chiave fisica di backup. L’azienda enfatizza la semplicità di montaggio: bastano 10 minuti per montarla ed è compatibile con la maggior parte delle porte standard.

Previous Next Fullscreen

Altre offerte della promo di San Valentino sul sito ufficiale

Oltre alle tre proposte principali che sono disponibili anche su Amazon, fino al 16 febbraio 2026, WELOCK propone sul proprio sito tante altre offerte all’interno della promo di San Valentino 2026, con persino set completi scontati fino a 60 euro.

Tra i vantaggi dell’acquisto diretto sul sito ufficiale di WELOCK, avrete la possibilità di pagare con PayPal o con Klarna, di ottenere la consegna gratuita, di ottenere un reso con rimborso entra 30 giorni dalla consegna. L’azienda offre, inoltre, due anni di garanzia completa e un servizio di supporto clienti “a vita”.