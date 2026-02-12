Proseguono le iniziative promozionali dedicate a San Valentino, anche su Amazon: fino al 22 febbraio 2026 sono disponibili sul sito le offerte Tineco, dedicate ad aspirapolvere e lavapavimenti senza fili, pensati per adattarsi agli ambienti contemporanei e semplificare la routine quotidiana. Scopriamo insieme gli sconti più interessanti.

Le offerte Tineco di San Valentino sono disponibili su Amazon

San Valentino costituisce il momento perfetto per celebrare l’amore in tutte le sue forme, a partire dagli spazi che viviamo ogni giorno: con l’obiettivo di rendere la casa smart ancora più funzionale e accogliente, Tineco propone una selezione di offerte speciali su Amazon dedicate proprio alla festa degli innamorati.

Il primo prodotto in sconto è FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro, la lavapavimenti con vapore integrato più avanzata di Tineco. Lanciato alla fine del 2025, questo modello combina aspirazione potente e vapore a 160°C per una pulizia profonda e igienizzante, ideale per chi desidera una casa impeccabile in ogni angolo. Il suo design Lay-Flat a 180° permette di raggiungere facilmente anche le aree sotto i mobili, mentre la tecnologia ReverseScrub, con spazzola motorizzata, consente di invertire il rullo con un solo tocco per rimuovere senza sforzo le macchie più ostinate. Infine, il sistema di autopulizia FlashDry mantiene il dispositivo sempre igienizzato e pronto all’uso.

Tineco propone FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro in sconto a 799 euro invece di 849, fino al 15 febbraio 2026.

In promozione anche il modello FLOOR ONE S9 Master, che promette una combinazione di potenza, precisione e praticità. Mette a disposizione la tecnologia ThermoBlast, con un getto di acqua calda ad alta pressione in grado di sciogliere e rimuovere anche le macchie più resistenti, e una potente aspirazione adatta a tutte le superfici. Con il raschietto StreakFree le superfici si asciugano rapidamente, pronte per essere calpestate senza macchie d’acqua. Il design ultrasottile da 9,9 cm permette di raggiungere gli spazi più difficili, inclusi gli spazi sotto letti e divani, e il sistema autopulente FlashDry mantiene rullo e componenti sempre pronti all’uso, riducendo al minimo la manutenzione.

Tineco FLOOR ONE S9 Master è in promozione a 629 euro invece di 699, ma solo dal 16 al 22 febbraio 2026 (attualmente è a 649 euro).

Scendendo un po’ di prezzo troviamo in sconto FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, che combina aspirazione e lavaggio. Propone un design reclinabile a 180° per raggiungere facilmente gli spazi sotto mobili e letti, e una batteria da 3900 mAh, che offre un’autonomia fino a 50 minuti. I serbatoi separati per acqua pulita (1 L) e sporca (0,72 L) garantiscono un lavaggio costante con acqua, mentre il sistema DualBlock Anti-Tangle previene l’accumulo di capelli e detriti. La tecnologia iLoop Smart Sensor regola automaticamente la potenza di aspirazione e il flusso d’acqua in base al livello di sporco, ottimizzando le prestazioni. Al termine della pulizia, il sistema FlashDry esegue un ciclo di autopulizia e asciugatura a 85°C.

Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Ultra è disponibile su Amazon a 399 euro invece di 499 euro, fino al 15 febbraio 2026.

La promozione di San Valentino include PURE ONE S70, la soluzione ideale per chi cerca un aspirapolvere senza fili versatile e potente. Offre fino a 95 minuti di autonomia, un sistema di filtrazione a 6 stadi e una spazzola 3DSense Pro che si adatta a pavimenti duri e tappeti. Le tecnologie DustSense, EdgeSense e LightSense permettono di regolare automaticamente la potenza, ottimizzare la pulizia lungo i bordi e individuare anche le particelle più sottili.

Tineco PURE ONE S70 è disponibile su Amazon in offerta a 449 euro invece di 499, fino al 15 febbraio 2026.

Concludiamo con PURE ONE STATION 5 Pro, un aspirapolvere senza fili con una potenza fino a 200 AW e fino a 100 minuti di autonomia. Grazie alla stazione di raccolta automatica della polvere e al sistema di autopulizia completo, la manutenzione viene ridotta al minimo: basta riporre l’aspirapolvere nella base per svuotare il contenitore e pulire spazzola, filtro e tubi senza sforzo. La spazzola ZeroTangle impedisce ai capelli e ai peli di incastrarsi, mentre il tubo pieghevole a 180° e la luce a led verde, che illumina un’area ampia mostrando particelle piccole fino a 0,02 mm, garantiscono una pulizia accurata.

Tineco PURE ONE STATION 5 Pro viene proposto in offerta a 399 euro invece di 499, fino al 15 febbraio 2026.