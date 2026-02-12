Chi l’ha detto che la fotografia istantanea debba essere solo “punta e scatta”? Polaroid Now+ Generation 2 rompe questa regola, unendo il fascino iconico dello scatto immediato con un controllo creativo degno di una fotocamera digitale, il tutto gestibile via app. Se il suo prezzo di listino ha finora frenato l’acquisto, l’offerta di oggi su Amazon cambia completamente le carte in tavola. Parliamo di uno sconto di oltre 50€ che porta questa piccola gemma creativa a un prezzo decisamente più accessibile, rendendola un’opportunità imperdibile per appassionati e neofiti. Analizziamo insieme le caratteristiche che la rendono così speciale e i dettagli di questa promozione limitata.

Polaroid Now+ Gen 2: creatività istantanea sotto il vostro controllo

La Polaroid Now+ Generation 2 non è una semplice fotocamera istantanea, ma un vero e proprio strumento creativo. Il suo punto di forza risiede nella connettività Bluetooth, che le permette di dialogare con l’app Polaroid (disponibile per iOS e Android). Tramite l’app, si sbloccano una serie di funzionalità avanzate che trasformano ogni scatto in un’opera d’arte unica. Tra queste spiccano la priorità di diaframma, il light painting per disegnare con la luce, la doppia esposizione per sovrapporre due immagini in un unico fotogramma e una modalità manuale completa per avere il pieno controllo su tempi di posa e apertura.

Dal punto di vista hardware, il dispositivo è dotato di un sistema di autofocus a due lenti che garantisce immagini sempre nitide, sia nei ritratti che nei paesaggi. Il flash integrato è stato progettato per essere flesh-friendly, ovvero per restituire tonalità della pelle naturali e realistiche, evitando l’effetto “bruciato” tipico di molti flash. La compatibilità è garantita sia con le pellicole i-Type che con le classiche 600, offrendo un’ampia scelta creativa.

Un plauso va anche all’attenzione per la sostenibilità: la scocca della Polaroid Now+ Generation 2 è realizzata con il 40% di materiali riciclati. La batteria interna, ricaricabile tramite una moderna porta USB-C, assicura un’autonomia sufficiente per scattare fino a 15 pacchi di pellicole con una sola carica, eliminando la necessità di batterie usa e getta.

Ecco un riepilogo delle specifiche chiave:

Connettività : Bluetooth per collegamento all’app Polaroid.

: Bluetooth per collegamento all’app Polaroid. Modalità Creative via App : Priorità di diaframma, light painting, doppia esposizione, modalità manuale, autoscatto.

: Priorità di diaframma, light painting, doppia esposizione, modalità manuale, autoscatto. Sistema Ottico : Autofocus a 2 lenti.

: Autofocus a 2 lenti. Flash : Flash accurato per toni dell’incarnato naturali.

: Flash accurato per toni dell’incarnato naturali. Compatibilità Pellicole : Polaroid i-Type e 600.

: Polaroid i-Type e 600. Materiali : Corpo macchina realizzato con il 40% di plastica riciclata.

: Corpo macchina realizzato con il 40% di plastica riciclata. Alimentazione: Batteria ricaricabile via USB-C.

L’offerta su Amazon: un prezzo da non perdere

Questa fantastica fotocamera istantanea è ora protagonista di una promozione davvero interessante. La Polaroid Now+ Generation 2 nella splendida colorazione Forest Green è attualmente disponibile su Amazon al prezzo eccezionale di 99,00 €, con un netto ribasso rispetto al prezzo di listino di 149,99 €. Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per chiunque desideri esplorare le potenzialità della fotografia istantanea creativa senza svuotare il portafoglio.

Il risparmio è di ben 50,99 €, che corrisponde a uno sconto di circa il 34% sul prezzo originale. L’offerta è soggetta a disponibilità di scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa opportunità. La vendita è gestita direttamente da Amazon, il che garantisce spedizioni rapide (spesso gratuite per gli abbonati al servizio Prime) e un servizio clienti affidabile in caso di necessità. Questa promozione rappresenta il momento ideale per acquistare un dispositivo che unisce design iconico, innovazione tecnologica e un approccio più sostenibile.

