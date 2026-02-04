L’attesissimo Grand Theft Auto 6 non sarà distribuito esclusivamente in formato digitale e arriverà al lancio anche in versione fisica. Gli amanti di questo tipo di supporto possono tirare un sospiro di sollievo, poiché a confermarlo è stato Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, smentendo le voci dei giorni scorsi.

Secondo quanto affermato dal CEO, l’ipotesi di lanciare Grand Theft Auto 6 esclusivamente in formato fisico non è attualmente prevista nei piani dell’azienda. L’uscita del nuovo capitolo della saga firmata Rockstar Games resta dunque fissata al 19 novembre 2026, in linea con gli obiettivi indicati nell’ultimo bilancio trimestrale del gruppo.

Grand Theft Auto 6 non teme la fuga di leak

La conferma è arrivata in seguito ai rumor dei giorni scorsi, partiti da un report di un portale polacco, che ipotizzavano un ritardo di alcune settimane per il rilascio di Grand Theft Auto 6 in formato fisico. Questo rilascio in differita, secondo alcuni analisti, sarebbe servito a ridurre il rischio di nuovi leak.

Negli ultimi mesi Rockstar Games ha dovuto fare i conti con diverse fughe di informazioni: materiale non autorizzato, screenshot e video tratti da versioni preliminari del gioco sono finiti sui social e su varie piattaforme di messaggistica. Anticipare la spedizione delle copie fisiche ai rivenditori, così da farsi trovare pronti al day one, potrebbe teoricamente aumentare il rischio di nuovi leak. L’editore, però, sembra intenzionato a correre questo rischio pur di rispettare la data di lancio prevista, senza differenze tra formato digitale e versione su disco.

Nonostante la crescente diffusione degli acquisti in digitale, il mondo del gaming fisico non sembra destinato a sparire nell’immediato. Il mondo del collezionismo è ancora attivissimo e molti giocatori restano ancora legati alla possibilità di acquistare ed esporre la confezione dei propri titoli preferiti, soprattutto nel caso di produzioni molto attese come Grand Theft Auto 6. Take-Two ne è consapevole e ha tutto l’interesse a mantenere vivo questo settore, sebbene i margini di guadagno siano più ridotti rispetto al digitale.

Nel report dell’ultimo bilancio, il gruppo non si è ancora pronunciato riguardo ai dettagli su eventuali edizioni da collezione o contenuti bonus riservati a chi preordina il videogioco, ma nuove informazioni potrebbero arrivare presto. Zelnick ha dichiarato che lo sviluppo di Grand Theft Auto 6 procede secondo i piani e che la campagna marketing partirà in estate.

La speranza è che il titolo non vada incontro ad un ulteriore rinvio, anche se il CEO si è detto “molto fiducioso” sulla tabella di marcia prefissata. Parole simili erano state pronunciate anche prima dell’ultimo rinvio annunciato lo scorso novembre, quindi Rockstar Games dovrà rassicurare i fan nei prossimi mesi con nuovi trailer o anche brevi materiali promozionali.