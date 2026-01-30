Samsung amplia la propria linea di display E-Paper a colori con un modello unico nel suo genere: il nuovo EM13DX da 13 pollici, presentato come il primo nel mondo a integrare una scocca realizzata in bio-resina ottenuta da fitoplancton. Una soluzione che unisce sostenibilità ambientale e tecnologia all’avanguardia, confermando l’impegno dell’azienda coreana nel ridurre l’impatto ecologico dei propri prodotti elettronici.

Un display leggero, sottile e dai consumi ridotti

Il Samsung EM13DX è un pannello estremamente sottile, con uno spessore di appena 17,9 mm e un peso di 0,9 kg comprensivo di batteria. Dimensioni e proporzioni ricordano un foglio di carta A4, enfatizzando la vocazione di questo prodotto: replicare la naturalezza della carta in un formato digitale versatile e a bassissimo consumo energetico.

Lo schermo offre una risoluzione di 1600 × 1200 pixel in rapporto 4:3 e sfrutta un avanzato algoritmo di rendering cromatico sviluppato da Samsung. Questo sistema consente di migliorare la definizione e la consistenza dei colori, restituendo un effetto visivo che imita fedelmente la superficie cartacea, un aspetto determinante per applicazioni come cartellonistica, menu digitali o segnaletica informativa.

Semplicità di gestione e integrazione cloud

Uno dei punti di forza della gamma E-Paper Samsung è la gestione flessibile dei contenuti. L’EM13DX può essere controllato localmente tramite l’app Samsung E Paper, disponibile per Android e iOS, che permette al personale di aggiornare testi, immagini o promozioni direttamente da smartphone e tablet.

Per contesti più strutturati, come catene di negozi o strutture pubbliche, il display è compatibile con Samsung VXT, la piattaforma cloud per la gestione remota dei dispositivi. Questo sistema consente di configurare più display in rete, monitorarne lo stato o distribuire nuovi contenuti in modo centralizzato, il tutto senza la necessità di interventi in loco. Una soluzione ideale per chi opera su larga scala nel settore commerciale o dell’hospitality.

Tecnologia verde: bio-resina dal fitoplancton

A rendere il nuovo E-Paper ancora più interessante è il suo approccio sostenibile. Samsung ha confermato che l’EM13DX è il primo display commerciale al mondo a impiegare una bio-resina derivata dal fitoplancton per il suo involucro esterno. Secondo l’azienda, questa innovazione consente una riduzione delle emissioni di carbonio superiore al 40% rispetto ai polimeri derivati da petrolio impiegati normalmente nella produzione elettronica.

La scelta della bio-resina conferma il percorso intrapreso dal colosso sudcoreano verso una produzione più responsabile e a basso impatto, in linea con le recenti politiche ambientali dell’azienda. In un contesto industriale in cui sostenibilità e tecnologia si intrecciano sempre di più, questo tipo di soluzione rappresenta un passo concreto verso un’economia circolare anche nel settore dei display professionali.

Un’evoluzione della serie Color E-Paper

La nuova versione da 13 pollici segue il debutto del modello EM32DX da 32 pollici, lanciato inizialmente in Germania e poi distribuito a livello globale nel corso del 2025. Quella prima generazione aveva posto le basi del concetto di cartellonistica digitale ultra leggera e a bassi consumi, capace di sostituire efficacemente supporti cartacei come menu, listini o pannelli informativi.

Con il formato più compatto EM13DX, Samsung amplia dunque le possibilità di utilizzo, offrendo una soluzione più pratica per ambienti di dimensioni ridotte o per applicazioni mobili. Inoltre, l’azienda ha annunciato che, insieme al modello da 13 pollici, sarà presentata all’ISE 2026 di Barcellona (dal 3 al 6 febbraio) anche una variante da 20 pollici, ampliando ancora di più la gamma di display E-Paper destinati al settore professionale.

Un nuovo standard per la segnaletica smart

Oltre ai vantaggi ambientali e al design compatto, l’EM13DX dispone di batteria ricaricabile e porta USB-C per l’alimentazione, caratteristiche che ne facilitano l’installazione senza necessità di cablaggi complessi. Samsung include nel pacchetto anche un set completo di accessori: due supporti posteriori, due staffe di sospensione e due cavalletti semplici per l’esposizione.

In pratica, il nuovo display può essere collocato praticamente ovunque, su una scrivania, appeso a muro o su banco vendita, mantenendo sempre un impatto visivo pulito e professionale.

Con l’introduzione dell’EM13DX, Samsung dimostra come l’innovazione tecnologica possa convivere con la sostenibilità senza compromessi. I display E-Paper rappresentano una delle alternative più promettenti alla stampa tradizionale, offrendo un supporto dinamico, aggiornabile e dai consumi minimi. L’aggiunta della bio-resina derivata da fitoplancton rende ora questa categoria di prodotti ancora più interessante per chi cerca soluzioni digitali a basso impatto ambientale.

Il debutto al prossimo ISE 2026 segnerà dunque un nuovo capitolo nella storia dei display eco-friendly: un segnale chiaro che l’era della segnaletica digitale sostenibile è pronta a diventare la norma nel mondo del design commerciale e della comunicazione visiva.