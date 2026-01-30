nPerf ha pubblicato l’annuale indagine dedicata alla classifica dei migliori operatori di rete fissa attivi in Italia. A conquistare la prima posizione è Iliad, che si aggiudica il premio di Best Fixed Internet Performance 2025, staccando nettamente la concorrenza rappresentata da TIM, WINDTRE, Vodafone e Fastweb (considerati come due operatori separati).

Iliad batte tutti

La classifica di nPerf vede Iliad conquistare il primo posto con un punteggio di 145.841. Si tratta di un valore complessivo, chiamato nPerf Score, che tiene conto delle cinque categorie in cui si articola l’indagine (Download bitrates, Upload bitrates, Latency, Web browsing e YouTube streaming).

Come evidente dai risultati mostrati qui di sotto, Iliad ha conquistato la prima posizione in tre delle cinque categorie dell’indagine, cedendo la prima posizione, per pochissimo, a TIM nelle altre due categorie.

Per effetto di questi risultati, la rete Internet di Iliad ha ottenuto quasi 14 mila punti in più rispetto a TIM, che chiude al secondo posto con 131.868 punti. La classifica si completa con Fastweb (127.194), Vodafone (118.642) e WINDTRE (115.177).

Da segnalare un risultato notevole ottenuto da Iliad per quanto riguarda le velocità in download e in upload, dove l’operatore riesce a registrare un vantaggio significativo rispetto alla concorrenza.

Bisogna sottolineare, in ogni caso, che Iliad è l’unico dei cinque operatori considerati ad aver adottato un approccio ben preciso per quanto riguarda il settore delle offerte Internet casa.

Le offerte Iliad, infatti, prevedono esclusivamente il ricorso alla fibra ottica FTTH, senza il ricorso al rame (con tecnologie come ADSL e fibra mista FTTC) e senza utilizzare soluzioni wireless, come la rete FWA.

Questo dato può aver avuto un impatto sui risultati complessivi che, in ogni caso, premiano il lavoro svolto da Iliad nel corso degli anni. Oggi, infatti, anche grazie alla promo fisso + mobile è possibile scegliere Iliad e sfruttare la fibra ottica FTTH fino a 5 Gigabit in download con condizioni economiche molto vantaggiose e con una connessione ad alta velocità.

Per consultare l’indagine completa di nPerf potete scaricare il PDF dal link in fonte.