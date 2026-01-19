Il momento giusto per mettere le mani sull’ultimo gioiello di casa Apple è arrivato. Apple iPhone 17, il dispositivo che unisce design iconico e prestazioni di vertice, è oggi protagonista di una doppia, imperdibile promozione. Non si tratta di un calo di prezzo qualunque, ma di un’opportunità concreta di acquistarlo con uno sconto significativo su due dei più importanti marketplace, eBay e AliExpress. Per chi attende sempre l’offerta giusta, questa è l’occasione da cogliere al volo. Analizziamo insieme le caratteristiche che rendono questo smartphone un top di gamma e i dettagli di questa eccezionale offerta.

Apple iPhone 17: display promotion a 120Hz e potenza del chip A19 bionic

Apple iPhone 17 si conferma come uno dei dispositivi più desiderati del mercato, e le ragioni sono evidenti. Il punto di forza è senza dubbio il suo magnifico display Super Retina XDR OLED da 6,3 pollici. Grazie alla tecnologia ProMotion, la frequenza di aggiornamento si adatta dinamicamente fino a 120Hz, garantendo una fluidità visiva eccezionale durante la navigazione, il gaming o la semplice interazione con l’interfaccia. La presenza della Dynamic Island e della tecnologia Always-On arricchisce ulteriormente l’esperienza d’uso, rendendola più intuitiva e immediata.

Sotto la scocca batte il cuore pulsante del dispositivo: il potentissimo chip Apple A19 Bionic. Questo processore di ultima generazione, abbinato a ben 12GB di RAM, assicura prestazioni fulminee in qualsiasi scenario. Le applicazioni si aprono istantaneamente, il multitasking è impeccabile e anche i giochi più esigenti girano senza il minimo sforzo. Il modello in offerta, con 256GB di memoria interna, offre tutto lo spazio necessario per foto, video e applicazioni. Il comparto fotografico è guidato da un sensore principale da 48MP che, sfruttando le avanzate capacità della fotografia computazionale di Apple, cattura immagini incredibilmente dettagliate e brillanti in ogni condizione di luce. La costruzione è, come da tradizione, impeccabile: il vetro Ceramic Shield 2 offre una resistenza superiore a urti e graffi, mentre la certificazione IP68 lo protegge da acqua e polvere.

Doppia occasione: il prezzo crolla su eBay e AliExpress

Questa promozione rende l’acquisto di Apple iPhone 17 particolarmente vantaggioso, offrendo due alternative per massimizzare il risparmio. Entrambe le offerte sono estremamente competitive e permettono di portare a casa il modello Nero da 256GB a un prezzo notevolmente ridotto rispetto al listino.

La prima opzione è disponibile su eBay, dove il dispositivo viene proposto a un prezzo già scontato. Utilizzando il codice coupon dedicato, il costo finale scende ulteriormente, rendendo l’affare ancora più interessante.

Negozio: eBay

eBay Prezzo di listino: 979€

979€ Prezzo finale con coupon: 873,40€

Coupon da utilizzare: JAN26

Risparmio totale: Oltre 105€

La seconda opportunità, leggermente più conveniente, si trova su AliExpress. Anche in questo caso, combinando un’offerta lampo con un coupon specifico, si ottiene un prezzo finale imbattibile. Un vantaggio non da poco è la spedizione rapida direttamente dall’Italia, gestita da un venditore italiano affidabile.

Negozio: AliExpress

AliExpress Prezzo di listino: 979€

979€ Prezzo finale con coupon: 871,56€

Coupon da utilizzare: ITGE65

Spedizione: Rapida dall’Italia

Si tratta di offerte a tempo, soggette alla disponibilità dei coupon e delle scorte. Vi consigliamo di agire rapidamente per non perdere questa eccellente opportunità.

