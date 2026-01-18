L’attesa per un’offerta degna di nota sul nuovo Apple iPhone 17 è finalmente terminata. Il top di gamma di Cupertino, nella sua splendida colorazione Blu con 256GB di memoria, raggiunge uno dei prezzi più bassi di sempre grazie a un’opportunità da non perdere su eBay. Si tratta di un’occasione imperdibile per chi desidera mettere le mani sull’ultima evoluzione tecnologica di Apple senza dover pagare il prezzo di listino pieno. Questo sconto, abbinato a un codice coupon, rende l’acquisto estremamente conveniente. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo gioiello tecnologico e i termini dell’offerta.

Apple iPhone 17: potenza A19 e fotocamera dual fusion in un design premium

Apple iPhone 17 non è un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio salto generazionale in termini di prestazioni e funzionalità. Il cuore pulsante del dispositivo è il nuovo e potentissimo chip A19, una CPU che garantisce una fluidità e una reattività senza precedenti, capace di gestire con disinvoltura le applicazioni più esigenti e il multitasking più spinto. A supportare il processore troviamo ben 12GB di RAM, un quantitativo che assicura performance da primo della classe in ogni situazione.

Il display è un pannello Super Retina XDR da 6.3 pollici con tecnologia ProMotion, che offre una frequenza di aggiornamento variabile per un’esperienza visiva incredibilmente fluida e reattiva, ottimizzando al contempo il consumo energetico. La parte frontale è protetta dal Ceramic Shield di ultima generazione, che garantisce una resistenza a urti e graffi superiore alla media.

Il comparto fotografico è stato completamente rinnovato con un sistema a doppia fotocamera Dual Fusion da 48MP. Questo sensore avanzato cattura immagini ricche di dettagli e con una gamma cromatica eccezionale, sia in condizioni di luce ottimali che in notturna. Le capacità video sono altrettanto impressionanti, rendendo Apple iPhone 17 uno strumento perfetto per i creatori di contenuti. La connettività 5G e il supporto eSIM completano una dotazione tecnica di altissimo livello, pensata per chi non accetta compromessi.

L’occasione su ebay: sconto e codice coupon

Questa incredibile promozione è disponibile su eBay, dove Apple iPhone 17 Blue da 256GB è proposto a un prezzo già ribassato. Il prezzo di listino di questo modello è di 979€, ma grazie a questa offerta è possibile ottenerlo a un prezzo finale ancora più basso.

Per massimizzare il risparmio, è necessario utilizzare il codice sconto JANUARY26 direttamente nel carrello prima di procedere al pagamento. Applicando il coupon, il prezzo finale scende a soli 873,40€. Si tratta di un risparmio netto di oltre 100€ rispetto al prezzo originale. È uno dei prezzi più bassi mai registrati per questo modello, rendendola un’opportunità da cogliere al volo. L’offerta è soggetta a disponibilità limitata, quindi il consiglio è di procedere rapidamente se siete interessati. La spedizione è gestita da venditori affidabili sulla piattaforma.

