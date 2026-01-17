Il momento giusto per mettere le mani su iPhone Air è finalmente arrivato. Il dispositivo che Apple ha presentato come una vera e propria rivoluzione nel design, puntando tutto su leggerezza e spessore record, scende oggi al suo minimo storico su Amazon. Parliamo della versione da 256 GB in ben tre colorazioni, che passano da un prezzo di listino di 1239€ a soli 949€, aprendo le porte a un risparmio davvero significativo. Un’opportunità da non perdere per chi desidera unire estetica e prestazioni senza compromessi. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini dell’offerta.

Apple iPhone Air: design record e potenza da Pro

Il punto di forza di iPhone Air è senza dubbio il suo design. Con uno spessore di soli 5,64 mm e un peso di 165 grammi, si presenta come lo smartphone più sottile e leggero mai prodotto da Apple. La sensazione al tatto è unica, grazie a un telaio interamente in titanio di grado 5 che garantisce rigidità e resistenza nonostante le dimensioni ridotte, scongiurando i problemi di flessione del passato. L’eleganza si unisce alla qualità del display, un pannello Super Retina XDR LTPO da 6,5 pollici con tecnologia ProMotion e refresh rate variabile fino a 120Hz. La luminosità di picco di 3000 nits, la protezione Ceramic Shield 2 e un nuovo rivestimento antiriflesso lo rendono perfettamente leggibile anche sotto la luce diretta del sole.

Sotto la scocca batte il cuore del nuovo chip A19 Pro a 3 nanometri, un processore dalle prestazioni quasi desktop che garantisce una reattività fulminea in ogni contesto, dall’uso quotidiano alle applicazioni di intelligenza artificiale. A supporto troviamo il nuovo modem C1X di seconda generazione per una connettività 5G più stabile e il chip N1 che integra Wi-Fi 7 e Bluetooth 6, ottimizzando i consumi energetici. Il comparto fotografico rappresenta una scelta precisa: una sola fotocamera posteriore Fusion da 48MP che offre scatti di altissima qualità con crop nativo a 24mm e 52mm. Sebbene manchino l’ultra-grandangolo e il teleobiettivo, la qualità per l’utente medio è eccellente, con colori naturali e un’ottima resa video in 4K. La vera novità è la fotocamera frontale Center Stage da 18MP, pensata per i creator di contenuti. La batteria da 3149 mAh, pur essendo un compromesso dettato dallo spessore, garantisce di arrivare a fine giornata con un utilizzo medio.

L’offerta al minimo storico da cogliere al volo

Apple iPhone Air da 256 GB nella colorazione Nero Siderale è attualmente disponibile in promozione su Amazon. Il prezzo di listino di 1239€ scende all’eccezionale cifra di 949€, segnando il suo prezzo minimo storico sulla piattaforma. Questo si traduce in un risparmio netto di 290€, corrispondente a uno sconto di oltre il 23% sul prezzo originale. Si tratta di un’occasione particolarmente interessante per chi attendeva il momento giusto per acquistare questo gioiello di design e tecnologia. L’offerta potrebbe essere limitata nel tempo o fino a esaurimento scorte, pertanto il consiglio è di non attendere troppo per approfittarne. La vendita e spedizione sono gestite direttamente da Amazon, garantendo la consueta affidabilità, una politica di reso semplice e una consegna rapida, spesso gratuita per gli abbonati al servizio Prime.

